Эти машины чаще всего разбиваются в «тотал»

Страховщики составили список авто, чаще всего попадающих в тотальные ДТП

Опрошенные Autonews.ru страховые компании обнародовали перечень машин, которые в 2026-м лидируют по числу тотальных аварий. Речь идет о конструктивной гибели транспортного средства, когда восстанавливать его уже попросту невыгодно.

Если верить данным «Ренессанс Страхования», к середине года в такие ДТП угодили преимущественно владельцы Mini, Genesis и Porsche. Как пояснил вице-президент компании Сергей Демидов, машины этих брендов разбиваются почти втрое чаще среднего.

В антирейтинг вошли также Land Rover, Infiniti, Renault, Honda и Suzuki. У этих марок, по словам Демидова, частота тотальных аварий вдвое превышает усредненный показатель.

Впрочем, у разных страховщиков статистика заметно разнится. Директор центра бизнес-аналитики «Ингосстраха» Дарья Шведова привела за первое полугодие 2026-го свои цифры. Лидерами по «тоталу» в ее списке стали Nissan (13%), Toyota (11,4%), ВАЗ (7%), Honda (4,8%) и Mazda (4,5%).

В «Абсолют Страховании» чаще других упоминали Lada, Exeed и Skoda. «Зетта Страхование» на первое место по тотальным ДТП ставит Chery и Geely. В «Согласии» самыми аварийными назвали Lada, Skoda, Geely и Hyundai.

На уровне отдельных моделей картина тоже неоднородна. В «Ренессанс Страховании» отметили максимальную частоту у Mercedes-Benz S-Class, а также у Renault Logan и Sandero и Volkswagen Touareg. Чуть реже, но все равно выше среднего бьются BMW X5 и BMW 5 Series, Kia Ceed, Volkswagen Polo и Ford Focus.

«Ингосстрах» приводит свой перечень: там самыми частыми жертвами тотальных ДТП оказались Opel Astra (1,5%), Ford Focus и Nissan Presage (по 1,4%), а также Lada Granta (1,3%). «Зетта Страхование» включила в антирейтинг Lada Granta, Geely Monjaro и Chery Tiggo 4. В портфеле «Согласия» больше всего серьезных аварий пришлось на Lada Vesta, Lada Granta, Geely Coolray и Skoda Kodiaq.

Общая статистика тоже различается, хотя тренд понятен. В среднем, как подсчитали в «Ренессанс Страховании», в тотал попадает лишь одна машина из 200-250. В «Ингосстрахе» доля таких убытков оценивается в 2,2%. «Абсолют Страхование» сообщает о 4-5% от общего числа аварий. А в «Согласии» уточнили, что за первое полугодие 2026-го ежедневно фиксировалось по 2-3 тотальных ДТП.

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