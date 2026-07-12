Как выгодно продать автомобиль на запчасти

Эксперт Шапарин: когда разбор машины на запчасти выгоднее продажи целиком

Автомобильный рынок России столкнулся с неожиданным трендом: все больше машин с большим пробегом или сомнительной историей зависают на сайтах объявлений на месяцы. На этом фоне вновь набирает обороты так называемый «автоканнибализм» – практика разбора транспортных средств на компоненты для перепродажи.

Autonews.ru пообщался со специалистами, чтобы выяснить: в каких случаях разбитый или старый автомобиль принесет больше денег частями, чем целиком?

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заметил, что на разборку чаще всего попадают машины, которые иначе и не назовешь проблемными. По его словам, если подойти к делу с умом, продажа «донорских» деталей может оказаться куда прибыльнее продажи целого авто.

Эксперты выделили несколько сценариев, когда разбор имеет смысл.

Допустим, авария серьезно повредила силовую структуру кузова – лонжероны, чашки или стойки. Страховая компания признает такой случай «тоталом», ведь восстанавливать машину попросту нерентабельно. Вот тут владелец и может выгадать: снять и пустить с молотка то, что уцелело – двигатель, коробку передач, рулевую рейку, оптику, сиденья или двери.

Бывает, что авто «умирает» постепенно: сдаются двигатель, КПП, подвеска или тормоза. Капитальный ремонт всех этих узлов влетит в копеечку, порой превышающую стоимость самой машины. Но если кузов и салон еще в порядке, логичнее разобрать «железка» на ликвидные детали и продать их по отдельности.

Редкая или старая модель, которая годами не может найти нового хозяина – тоже отличный кандидат под разбор. Реставраторы и коллекционеры охотятся за оригинальными запчастями для таких авто, будь то советская классика ( ГАЗ, ВАЗ, Волга) или редкие иномарки 90-х и 00-х годов. В цене и кузовные панели, и элементы салона, и хром с оптикой.

Машина, простоявшая без движения не один год, обрастает ржавчиной. Резина и пластик приходят в негодность. Однако мотор, коробка, мосты и приводы могут быть в отличном состоянии – именно эти агрегаты стоят того, чтобы их продать.

Иной раз водитель понимает: даже восстановленная, его ласточка из-за возраста или скандальной репутации модели будет стоить копейки. Разборка на запчасти тогда выглядит куда более привлекательной стратегией.

Как подчеркнул член союза автосервисов России Илья Плисов, наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются компоненты от самых ходовых моделей.

«Если речь идет о рынке б/у запчастей, то, как правило, самые популярные на рынке автомобили требуют больше деталей. Именно на распространенные модели идет охота закупщиков», – пояснил Плисов.

В список таких моделей вошли Toyota Camry, Corolla и RAV4, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, а также BMW 3/5 Series, Mercedes-Benz E-Class и Audi A4/A6.

Правда, Плисов напомнил о подводных камнях: легче всего сбыть фары, капот или передний бампер, а вот остальное может распродаваться годами.

«Попытка продать автомобиль по запчастям самостоятельно сопряжена с тем, что сравнительно легко продаются только некоторые из них – вроде фар, капота и переднего бампера, а с остальными запчастями продажа может затянуться на несколько лет. Обычно разборка считает срок окупаемости от трех до пяти лет при учете расходов на хранение и трудозатраты», – уточнил собеседник Autonews.ru.

Шапарин, в свою очередь, считает, что авто на учете, не побывавшее в «тотале», разумнее продавать целиком. Однако неплохо заработать можно и самому, сняв некоторые навесные элементы.

«Продажа машины по частям выгоднее, если сам можешь эту машину разобрать: есть навыки, есть склад, есть возможность это дело продавать», – заявил он.

По мнению Плисова, авторазбор – это либо для фанатов, либо для профи.

«Как и большинство дел, авторазбор не любит дилетантов, им потом с этим тяжело разобраться», – пояснил эксперт.

Так что же выбрать? Специалисты сходятся в одном: нужно сесть и посчитать. Сравнить рыночную цену машины «как есть» с суммой от продажи ликвидных запчастей, не забыв про затраты на разбор, хранение и торги. Потребуется серьезный анализ данных.

Тем, кто не хочет возиться сам, работают компании по выкупу машин под разбор. Минус в том, что, как говорит Шапарин, у них «машину берут под разбор буквально по цене металла, за копейки».

Более выгодный, но более сложный вариант – продать автомобиль частному мастеру или сервису, которым нужны конкретные детали для ремонта. Сумма сделки здесь обычно выше.

Если же машина не представляет никакой ценности даже как донор, один путь – на утилизацию. Заплатят только за цветные металлы. Это самый невыгодный расклад, но зато гараж освобождается без лишних хлопот.

В итоге все упирается в класс авто, его состояние и востребованность деталей. Для водителя разбор – это шанс вернуть часть денег, когда продать автомобиль целиком не имеет смысла. Но сперва нужно трезво оценить свой металлолом, проанализировать рынок и выбрать верную тактику: ковыряться самому или довериться профи.

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