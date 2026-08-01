Какие машины выбирают пенсионеры и какой бренд сегодня самый молодежный — исследование

Средний возраст новых владельцев автомобилей Mitsubishi составляет 58,1 года

Новый автомобиль – это уже давно не привилегия молодежи. Согласно свежим данным Канцелярии автомобильного транспорта Германии (Kraftfahrt-Bundesamt) за первое полугодие 2026 года, средний возраст покупателей новых машин неуклонно растет, а у некоторых брендов он перешагнул 60-летний рубеж.

Самый почтенный возраст покупателей зафиксирован у японских и корейских марок. Абсолютным рекордсменом стал Mitsubishi – средний возраст его новых владельцев составляет 58,1 года. Почти 60% (58,5%) покупателей этого бренда уже перешагнули 60-летний рубеж.

Почти вплотную к нему приближается Subaru (57,9 года), а также люксовый Lexus (56,9 лет) и Honda (56,5 лет). Отметку в 55 лет также преодолели Nissan, Porsche, Suzuki и Toyota. У этих марок доля водителей старше 60 лет варьируется от 44 до 51%, что значительно выше среднерыночного показателя.

Молодежный фланг: Tesla и испанские марки

На другом конце статистического спектра расположились бренды, привлекающие молодую аудиторию. С огромным отрывом лидирует Tesla: средний возраст покупателя американского электрокара составляет всего 42,7 года. Это на 15 лет меньше, чем у Mitsubishi. Более 72% покупателей Tesla младше 50 лет, а самая многочисленная группа (32,4%) – это люди в возрасте от 30 до 39 лет. Покупателей старше 60 лет среди владельцев Tesla лишь 12,6%.

Вслед за Tesla идут испанские марки Seat (47,7 лет) и Cupra (47,8 лет), а также китайский Leapmotor и Polestar. Эти бренды активно привлекают водителей до 40 лет, что резко контрастирует с положением дел у «старых» производителей.

Немецкий «золотой стандарт»: премиум в середине

Главные автопроизводители Германии заняли промежуточное положение, однако их статистика подтверждает общий тренд старения. У лидера рынка – Volkswagen – средний возраст покупателя 51,8 года. Интересно, что более 60% всех частных продаж VW приходятся на граждан старше 50 лет, тогда как доля водителей младше 40 лет не достигает и четверти от общего объема.

Немецкий премиум-сегмент оказался чуть «старше» народного бренда: Audi – 53,8 года; Mercedes-Benz – 53,1 года; BMW – 52,5 года.

Что стоит за цифрами?

Данные KBA наглядно демонстрируют тектонический сдвиг на рынке в пользу более возрастных покупателей. Аналитики связывают это с высокой стоимостью новых автомобилей (неподъемной для старта карьеры молодежи), а также с консервативными предпочтениями пожилых людей, которые выбирают надежные японские бренды или статусные немецкие машины. Tesla же остается «островком» технологичного будущего, привлекающим относительно молодую, прогрессивную аудиторию, готовую к экспериментам.

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