Названы самые быстро продаваемые подержанные машины в России

Эксперты «Автотека» рассказали, б/у авто каких марок продаются быстрее всего

Разместил объявление и уже через несколько дней получил звонок от покупателя – сценарий, о котором мечтает каждый продавец. Реальность же такова, что скорость продажи машины напрямую зависит от марки и модели, и разрыв между лидерами и аутсайдерами может быть весьма ощутимым.

Эксперты сервиса «Автотека» (проект «Авито») 29 июля поделились с «Известиями» любопытной статистикой. Выяснилось, что быстрее всего с рук уходят не какие-то редкие экземпляры, а вполне массовые и доступные автомобили.

Если смотреть по брендам, то абсолютным чемпионом стал Haval. Объявления о продаже этих машин исчезают с витрин на 22,5% проворнее среднерыночного темпа. За ним с минимальным отставанием держатся отечественная Lada и Chery: их показатели опережают среднюю скорость на 20,3 и 12,5% соответственно.

Корейские и другие китайские марки тоже не плетутся в хвосте. Например, Geely продается на 10,2% быстрее среднего по стране, Hyundai – на 6,3%, а Kia обгоняет условный норматив на 6,1%. В общем-то, за эти машины держатся недолго.

Битва моделей: классика против Logan

Если копнуть глубже, в модельный зачет, то там правит бал АВТОВАЗ. Старые добрые Lada 2114 Samara и «семерка» (2107) улетают почти на треть резвее остальных: сроки экспозиции по ним короче на 33,6 и 32,1%. Чуть медленнее, но все равно очень шустро расходятся 2110, 2112, 2115 Samara, Priora, Kalina и Granta – они опережают рынок на 20-30%.

Впрочем, жизнь на «вторичке» есть не только у тольяттинской классики. Renault Duster и Hyundai Solaris также показали блестящие результаты, сократив время продажи на 17,2 и 14,9% от среднего.

Кстати, список бестселлеров выглядит как сборная солянка из самых народных автомобилей. В топ-20 наравне с Kia Rio, Lada 4×4, Renault Logan и Volkswagen Polo соседствуют Hyundai Accent, Lada Vesta, Chevrolet Niva, Mitsubishi Lancer, Kia Sportage и Daewoo Matiz. Покупатель, как видно, ищет машины проверенные, без сюрпризов.

Китайцы берут вторичный рынок

Любопытно взглянуть и на общий тренд. По данным от 27 июля, за первую половину 2026 года россияне купили 165 тысяч подержанных автомобилей китайских брендов. Это сразу на 44% больше, чем за тот же период годом ранее.

Аналитики полагают, что планка в 400 тысяч машин с пробегом из КНР будет взята до конца года. Пока что безоговорочным лидером среди этих марок остается Chery, удерживающая долю в 20,2%. По сути, каждая пятая проданная китайская машина носит именно этот шильдик.

Какой трехрядный кроссовер с пробегом стоит рассмотреть для отпуска, «За рулем» подробно рассказал ранее.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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