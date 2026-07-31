Названы самые популярные модели автомобилей за 20 лет

Аналитик Целиков назвал топ–10 автомарок в России за 20 лет

Аналитика по российского авторынка за два десятилетия – это не просто сухие цифры, а настоящий срез народных предпочтений. Сергей Целиков, возглавляющий « Автостат», подвел своеобразный итог эпохи и выделил бренды, сумевшие реализовать более миллиона машин. Эти игроки, по сути, и формировали автомобильный ландшафт страны.

Отечественная марка Lada оказалась недосягаема для конкурентов. За отчетный период дилеры передали клиентам 7,4 млн экземпляров. Кстати, абсолютным бестселлером внутри модельного ряда стала Granta – на нее пришлось 25,1% от общего объема продаж АВТОВАЗа.

С большим отставанием, но все же преодолев планку в два с половиной миллиона, финишировала Kia (2,51 млн). Главным локомотивом корейцев выступил Rio, занявший долю в 40,4%. Совсем рядом с пьедесталом расположилась Hyundai с показателем 2,35 млн машин, где тон задавал Solaris с 39,7% продаж.

Далее идет Renault – французы реализовали в РФ 2,02 млн авто, и здесь бессменным хитом остается Logan (36,1%). Пятое место у Toyota с 1,83 млн, причем четверть спроса обеспечил кроссовер RAV4 (24,8%).

Шестую строчку оккупировал Nissan, продавший 1,46 млн автомобилей; его главный актив – Qashqai (25,2%). Почти вплотную к японцам подобрался Chevrolet с результатом 1,45 млн, где львиную долю забрала Niva (34,1%). За ними следует Volkswagen (1,43 млн) с абсолютным бестселлером Polo и его внушительной долей в 43,6%. Замыкают список Skoda (1,03 млн) с легендарной Octavia (40%) и Ford (1,02 млн), чей Focus занял почти 60% продаж марки (59,3%).

Другие заметные игроки и легендыя

Есть модели и у других производителей, ставшие для них настоящими спасательными кругами и культовыми машинами. Тот же Mitsubishi Outlander уверенно держит 35,2%, а Geely Monjaro – 21,8%. Между прочим, Haval Jolion и вовсе перешагнул психологическую отметку в 40,2% внутри своего бренда, а Chery Tiggo 7 в различных вариациях (Pro/Max/L) занял 31,3%.

Что касается других узнаваемых имен, то тут расклад сил не менее любопытный. Mazda CX-5 доминирует с 38,4%, Opel Astra словно живет вне времени с долей 53,5%, а премиум в лице Lexus RX держится на уровне 42,1%. Доля UAZ Patriot – 63,6%.

Ранее «За рулем» рассказал, почему компания Porsche пошла на масштабные сокращения.

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