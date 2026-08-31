Обновленная Niva Legend стартовала в продажах — есть цены!

Цены на внедорожник Niva Legend с новым мотором 1.8 стартуют с 1 199 000 рублей

АВТОВАЗ дал старт продаж обновленной Ниве Legend и назвал комплектации и цены.

Модель будет представлена в четырех вариантах оснащения: «Классик», «Драйв», «Урбан» и «Черная серия». В базовую версию «Классик», помимо нового двигателя и обновленного шасси вошли подушка безопасности водителя, центральный замок и стеклоподъемники. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) этой комплектации – 1 199 000 рублей.

Следующий уровень – это «Драйв» за 1 289 000 рублей, куда добавлены кондиционер, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал и двухцветные легкосплавные диски колес.

Третья комплектация – это «Урбан»: пластиковые бамперы в цвет кузова, противотуманные фары, коричневые вставки в интерьере, двухцветные диски нового дизайна. Цена – от 1 345 000 рублей.

В топовой «Черной серии» все как в «Урбан», но интерьер, включая обивку потолка, выполнен в черном цвете, как и колесные диски. РРЦ данной комплектации – от 1 365 000 рублей.

Напомним, в рамках самого масштабного в своей истории обновления Niva Legend получила новый двигатель ВАЗ-11184 (90 л.с., 153 Нм) вместо классического ВАЗ-21214 (83 л.с., 129 Нм) – помимо прочего паспортный расход упал с 9,9 до 9,0 л/100 км. Также впервые появились оцинкованные детали кузова, подушка безопасности водителя, более эффективные тормоза.

Интерьер также поменялся: в частности, появился новый привод КП и РК, а сама раздатка обрела третью опору. В число нововведений также вошли новая система охлаждения двигателя, салонный фильтр, накладка воздухозаборника на капоте, центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания.

Ранее «За рулем» рассказал, за счет чего владельцы обновленной Нивы будут экономить на ТО.