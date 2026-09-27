Новейший Урал — линейка машин на любой вкус! Вот какие они бывают

Эксперт «За рулем» рассказал о модификациях полноприводного грузовика Урал 80

«За рулем» посетил выставку « Комтранс 2026» в Казани и рассказал, какие новинки привез миасскиий завод «Урал».

Выставка получилась масштабной: технику представили все крупные игроки рынка спецтехники, автобусов, и конечно, грузового сегмента – главным образом это КАМАЗ, МАЗ и Урал. Последнему было нелегко на фоне именитых конкурентов, но стенд получился интересным. Что касается полноприводных машин, то помимо могучей бурильно-крановой машины на базе Урал Next, о которой «За рулем» уже рассказывал, миасцы показали и более компактную модель.

«Миасский автозавод Урал представил новую линейку капотников Урал 80 с колесной формулой 4х4. Мотор ЯМЗ-53503 (240 л.с.) и большой выбор колесных баз и длин рам. С общей длиной 6980 мм и базой 4400 мм это – самый маленький Урал. А максимальные габариты: длина 8300 мм и база 5265 мм», – рассказал посетивший выставку эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин.

Напомним, Урал 80 официально представили в 2023 году, а пару лет спустя модель встала на конвейер. Сейчас на этой базе производится масса модификаций с различными надстройками – от вахтовых автобусов до машин аварийной службы.

Новинки «Урала» и других производителей с выставки «Комтранс 2026» – в статье «За рулем»!