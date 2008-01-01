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1. Вопрос возник после прочтения материала «Удачная комбинация» (ЗР, № 4, 2018) про видеорегистраторы с радар-детектором. Имеет ли смысл приобретать такие универсальные приборы или лучше предпочесть два девайса узкой специализации?

Материалы по теме Видеорегистраторы с радар-детектором — бюджетные против дорогого Объединение в одном корпусе двух устройств не вредит функци­ональности ни одного из них. В моделях-победителях наших тестов добросовестно работают и видеорегистратор, и радар-детектор. Достойные внимания экземпляры стóят как два отдельных гаджета такого же уровня (8000–11 000 рублей). Но комбоустройство заметно крупнее просто регистратора. Если этот параметр критически важен (например, требуется, чтобы гаджет не бросался в глаза, чтобы не снимать его всякий раз при выходе из автомобиля), тогда имеет смысл обратить внимание на раздельные приборы.

2. Прочитал на сайте статью «За какие опции не стоит доплачивать при покупке автомобиля». Многие опции почти всегда идут в составе пакетов оснащения. Хочешь добавить одну нужную — получай в нагрузку тройку-пятерку ненужных. Как быть?

Такая особенность характерна для массовых моделей: заказать какую-то опцию отдельно практически нереально. Это связано с желанием снизить себестоимость. При больших объемах производства сложно формировать индивидуальные комплектации, дешевле и удобнее добавлять опции пакетами. Заказать каждую систему отдельно можно, как правило, только для автомобилей премиальных брендов. Выбирая пакет, остановитесь на том, который содержит наиболее важную для вас опцию.

3. В материале «Не найти в ПДД: 10 подсказок городскому водителю», опубликованном на сайте, вы негативно отозвались о водителях, привыкших ездить по навигатору. Дескать, это они на участке в полсотни метров пытаются оперативно перестроиться из крайнего левого ряда в крайний правый или наоборот. Но ведь сегодня по навигатору ездят практически все — с кем вы сражаетесь?

Ни с кем! Навигаторы — реальность, с которой нам придется жить и мириться. Они действительно помогают во многих ситуациях, но иногда и сложности создают — в частности, извещая о предстоящем маневре с запозданием. Не важно, чем это вызвано — особенностями навигатора или устаревшими прошивками. Водитель в таком случае создает ненужные проблемы и себе, и окружа­ющим, хотя мог заранее изучить маршрут по карте — с помощью того же самого устройства.

4. Почему в материале «Когда надо мыть двигатель, а когда — вредно!» вы пугаете страшилками про вредность мойки? По умолчанию хитросплетение проводов и жгутов в моторном отсеке рассчитано на попадание влаги. А электронные блоки размещают там, куда грязь и вода не долетают.

Вода в моторный отсек и вправду попадает при каждом дожде. Вопрос в том, под каким давлением. Даже на скорости 100 км/ч вода проникает под капот только через радиаторы и небольшие щели, поэтому сильными эти струи не будут. А мойка подает воду под таким давлением, на которое не рассчитаны не только уплотнения электронных блоков, но и разъемы датчиков и исполнительных механизмов. Кстати, производители почти всегда размещают электронные блоки в моторном отсеке, лишь на некоторых отечественных автомобилях они — в салоне.

5. В статье «Что лучше защищает кузов — керамика или жидкое стекло?» вы упомянули бронирование полиуретановыми пленками. Но ведь у пленок есть ряд минусов: часто они намертво прилипают к лакокрасочному покрытию и желтеют со временем. Не предпочтительнее ли жидкие составы?

Эти минусы проявляются, в основном, у бюджетных бронепленок. Кроме того, агрессивное воздействие клея на лакокрасочное покрытие характерно для виниловой пленки, а не для полиуре­тановой. Дорогие высококачественные бронирующие пленки лишены таких недостатков, а служат они значительно дольше ­жидких покрытий. Поэтому полиуретан однозначно предпочтительнее керамики или жидкого стекла, особенно если вы плани­руете долго эксплуатировать автомобиль.

6. На сайте своей статьей «Автопилоты и лицензия на убийство» вы затеяли непонятную дискуссию о том, кого робот должен принести в жертву при аварии. Ведь очевидно, что автопилот должен следовать Правилам дорожного движения, тогда и никаких аварий не будет.

Поводом для публикации послужила первая жертва автомобиля, которым управлял робот. Иными словами, процесс пошел! Представьте ситуацию, в которой авария неизбежна: автобус вылетел на встречку, на дорогу рухнуло дерево, от грузовика оторвалось колесо и несется на вас… Проблема обсуждается на высоких уровнях, но решения пока нет. Законотворцы считают, что дискриминации быть не должно. Другие полагают, что если жертвы в ДТП неизбежны, то пусть в первую очередь пострадают люди «с низкими моральными качествами». Только вот как измерить уровень этих качеств? В общем, важность темы не стоит недооценивать.