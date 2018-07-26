В этой публикации собраны ответы экспертов на самые интересные вопросы читателей на форуме «За рулем»: например, про взаимосвязь типа привода и удовольствия от вождения, использование набивных грузиков на литых дисках, про то, какие писаные и неписаные правила нарушают любители ездить в левом ряду. Присоединяйтесь к дискуссиям!

1. По вашим замерам, дорожный просвет седана Лада Веста составил 190 мм, а универсала — 175 мм. Действительно ли седан выше универсала? В документации производителя для машин с кузовами обоих типов заявлено 178 мм.

Клиренс 190 мм мы намерили на предсерийном седане, который, скорее всего, отличался от окончательной товарной версии. На величину дорожного просвета могли повлиять, в частности, иные пружины или защита картера другой формы. Мы провели повторные замеры клиренса на универсале и редакционном седане, в обоих случаях результат — 175 мм. Это предельно близко к заявленным заводом 178 мм. Все замеры проводились нами на пустых автомобилях, обутых в штатные шины 195/55 R16.

2. В статье на сайте «Как разводят на шиномонтаже» вы пишете о недопустимости использования набивных грузиков на литых дисках. Но некоторые конструкции литых дисков предполагают применение именно таких грузиков. Даже с завода-изготовителя автомобили часто приходят с ними.

Подобное решение применяют исключительно ради снижения расходов. Лаковое покрытие с таких дисков сдирается уже в момент набивки грузиков. Кроме того, вспомните электрохимический ряд активности металлов: алюминий является протектором (защитой) стали. То есть алюминий, разрушаясь, предохраняет сталь от коррозии. Особо прочный двухсторонний скотч, который используется для приклеивания грузиков, полностью исключает контакт разнородных металлов — это еще один повод предпочесть клееные грузы.

3. Вопрос по статье «Везение Сироткина» (ЗР, № 5, 2018). Поясните, какие элементы конструкции болидов жестко унифицированы, а какие разрешено видоизменять. И за счет чего одна машина может превзойти другую, если конструкторы зажаты ограничениями?

Регламентирован двигатель V6 объемом 1,6 литра, оговорены угол развала и диаметр цилиндров, ход поршня. Определены геометрические границы области, где должен быть установлен двигатель, вплоть до точек крепления. У машин всех команд одинаковые главные блоки управления двигателем, тяговые батареи. Конструктивно очень близки коробки передач, что обусловлено рядом конкретных требований (принцип действия, геометрические параметры, число передач), - здесь тоже особо не развернешься. Главные области приложения творческой фантазии — система наддува, подвеска и аэродинамика. Хорошая проработка аэродинамики и подвески позволяет добиваться высоких результатов даже при слабом моторе, что подтверждает, например, команда Red Bull.

4. При сравнении Стингера и Суперба (ЗР, № 5, 2018) вы похвалили одну из машин за то, что, несмотря на все ведущие, автомобиль воспринимается заднеприводным. Это достоинство? В чем смысл такого сравнения?

Дело в «классовой принадлежности». И Stinger, и заряженный Superb относятся к автомобилям, которые должны доставлять удовольствие от вождения. Чувство заднеприводного автомобиля для искушенного водителя невероятно приятно, и в Стингере не возникает ощущение присутствия крутящего момента на управляемых колесах. Но это вовсе не означает, что Стингером тяжелее управлять, - в случае ошибки Kia тут же перераспределит момент и подстрахует электроникой. А Superb дарит только чувство надежности.

5. В материале «Лечим вариаторы» (ЗР, № 5, 2018) вы указали, что вариаторы каждого следующего поколения становятся менее надежными. Это следствие удешевления конструкции, непродуманности решения или стремление уменьшить ресурс, чтобы вынудить потребителя чаще менять машину?

Все эти причины тесно переплетены между собой. Инженеров заставляют в кратчайшие сроки создавать высокотехнологичные агрегаты, причем они должны быть дешевыми в производстве. Отсюда обилие продуманных лишь на бумаге решений, которые не прошли полноценных ресурсных испытаний перед запуском в серию. Надежный вариатор априори не может быть дешевым, а производителям невыгодно вкладываться в разработку добротных конструкций, поскольку современный автомобиль рассчитывается на ограниченный срок эксплуатации.

6. В размещенном на сайте материале про движение в левых рядах вы негативно отозвались о водителях, которые движутся там с максимально разрешенной скоростью, не обращая внимания на сигналы упершихся в задний бампер. А в чем они виноваты, если едут строго по правилам?

Они не виноваты при условии, что поток плотный и все ряды заняты. Ведь в Правилах сказано, что при свободных правых полосах надо покинуть левый ряд. Иначе вы будете мешать тем, кто по каким-то причинам едет быстрее. Именно из-за этого возникают конфликты, вплоть до подрезаний, аварийных торможений и рукоприкладства. Кроме того, вполне возможно, что у едущего сзади действительно форс-мажор. И лучше посторониться, тем более если водитель сзади не висит на бампере и не сигналит бешено, а терпеливо ждет, когда у вас будет возможность подвинуться. Кстати, меня, как и многих, сильно раздражают те, кто буквально выталкивают других из ряда. Это не только невежливо, но и небезопасно.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, depositphotos, «За рулем»