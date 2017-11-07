Везение Сироткина: какие перспективы у россиянина в Формуле-1?

У российских болельщиков началась новая эпоха. Периоды переживаний за Виталия Петрова и Даниила Квята позади. Теперь нам болеть за Сергея Сироткина — тоже три-четыре года или какой-то другой срок, пока непонятно. Многое зависит от того, как сложится дебют 22‑летнего москвича.

Из года в год сюжет чемпионата полностью подчинен тому, в какой форме находится Ferrari. Все последние годы эта команда — главный соперник тем, кто в итоге берет титул.

Ставка на Williams?

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На пресс-конференции в Москве, представляя нового российского пилота Формулы‑1, много говорили о том, что Williams — одна из старейших, весьма титулованная и очень уважаемая команда. Так оно и есть, но сейчас-то этот коллектив выпал из числа «топов» и пребывает в «группе преследования».

Впрочем, именно это обстоятельство и помогло Сироткину заключить с ней контракт. Невероятно, чтобы молодого «резервного пилота» Renault, не имеющего опыта участия в Гран-при, вдруг позвали бы в Ferrari или Mercedes. Так что Williams — прекрасный вариант. Собственно, не так давно команда занимала третьи места в зачете конструкторов — это были 2014–2015 годы. Затем наблюдался некоторый спад, отчасти связанный с прогрессом команд-соперниц. Но всё это не имеет значения, сейчас важна только сегодняшняя форма Williams.

Williams, похоже, не успел доточить шасси — машина, располагающая лучшим на сей день мотором, капризна в поворотах.

По первым гонкам трудно сказать что-то определенное, кроме того, что Williams был откровенно слаб — не хватало скорости. Сход Сироткина на шестом круге в Австралии лишь избавил его от длительных мучений без шанса на успех. Пластиковый пакет, залетевший с улицы, полностью нейтрализовал систему охлаждения тормозов — и они отказали. А напарник Лэнс Стролл, у которого всё работало нормально, в итоге финишировал вторым с конца, уступая лидерам по полторы секунды на круге.

Задача Сергея Сироткина на первую половину сезона ясна: привыкнуть к новой технике и постараться не уступать напарнику по команде.

О шасси FW41 говорили, что оно революционное. Потенциал, как водится, большой, но поведение в поворотах крайне нестабильное. От того, насколько быстро удастся инженерам отладить общий баланс машины, и будут зависеть результаты пилотов. В том числе Сироткина. Но по весне поклонникам этой команды особо радоваться нечему.

Нимб обязателен

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«Революционность и потенциал» шасси — скорее всего, просто разговорный штамп. Техника Формулы‑1 уже давно развивается эволюционно, мелкими шажками. Подвинуть точку крепления на миллиметр, облегчить деталь на грамм, увеличить прижимную силу на процент — вот обычный подход к развитию. Поменять что-то радикально — нет. Тем более что многие агрегаты унифицированы, а в техническом регламенте серьезных изменений не было. Самая значимая перемена — обязательная установка защиты Halo (англ. halo — ореол, нимб) из титанового сплава: она интегрирована в силовую структуру шасси и призвана уберечь голову гонщика в случае аварии.

Многие пилоты пытались возражать: дескать, противоречит традициям, здравому смыслу и вообще затрудняет обзор. На это руководство FIA резонно заметило, что пару лет назад GPDA (Ассоциация пилотов Гран-при) сама просила что-то придумать для повышения безопасности гонщиков. Короче говоря, Halo узаконили большинством голосов.

Защитная система Halo решительно не понравилась гонщикам, хотя они сами же и просили что-то придумать для защиты головы.

Фирма Pirelli сообщила данные о новой линейке шин. Состав Medium идентичен прошлогоднему Софту. Новый Soft быстрее Медиума на 0,8 секунды с круга и медленнее СуперСофта на 0,4 секунды. SuperSoft медленнее УльтраСофта на 0,6 секунды. Самый мягкий состав HyperSoft быстрее УльтраСофта на 0,7–0,8 секунды.



Для конструкторов это означает, что довольно далеко от днища появился новый элемент весом 7 кг, который пагубно повлияет на развесовку по осям, аэродинамику и расположение центра тяжести. Беда! Однако все команды в равном положении, поскольку конструкция Halo и способ крепления идентичны для всех. Другой вопрос — зачем вообще потребовалось городить огород? Сделали бы просто полностью закрытый кокпит, как у самолетов и гоночных прототипов. Всё равно шлемы пилотов стали почти неразличимы для зрителей.

И еще: какова теперь судьба всех младших формул, подчиняющихся требованиям FIA? Для них вопрос безопасности пилотов тоже не последний. Введут ли там какие-то аналоги Halo? Это было бы полезно еще и для того, чтобы гонщики с младых ногтей привыкали к тому, что перед носом незыблемо торчит титановая стойка, и по приходе в Формулу‑1 не получали культурный шок. Сергею Сироткину в этом смысле повезло, поскольку все пилоты начали знакомство с Halo одновременно — старички не получат преимущества перед новичками.

ВОСЕМЬ МАРОК! Несколько лет на некоторых машинах красовались надписи Infiniti, хотя японская фирма в Формуле‑1 никаким боком не участвовала. Участвовали моторы фирмы Renault, имеющей родственные связи с Ниссаном, который, в свою очередь, контролирует Infiniti. Смотрели-смотрели конкуренты на эти маркетинговые хитрости… И вот название команды Red Bull Racing удли­нилось: теперь к нему прилагаются еще два слова — Aston Martin. И такая же история произошла с Заубером, который ныне официально именуется Alfa Romeo Sauber F1 Team. Теперь в Формуле‑1 так или иначе представлены восемь автопроизводителей!

Точные данные

Реальная сила команд, как водится, прояснится только к началу лета. Год назад команда Ferrari также выиграла стартовый этап в Австралии, Себастьян Феттель тогда вообще лидировал всю весну. Но мы помним, чем это закончилось — досрочным титулом Льюиса Хэмилтона с изрядным перевесом по очкам.

Команды тщательно скрывают все технические детали и данные своих машин. Кое-что можно узнать косвенным путем. Так, немецкие журналисты, исходя из инсайдерской информации о том, что гибридная силовая установка мерседесовских машин развивает 950 л.с., вполне научно вычислили мощность остальных моторов. У Ferrari вышло 934, у Renault — 907, у Хонды — 881 л.с.

Практически не вызывает сомнений, что на финише кто-то из этих четырехкратных чемпионов мира станет пятикратным.

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Но это прошлогодние данные — а за зиму все моторы сколько-то прибавили. Очевидный прогресс Хонды отмечали еще на предсезонных тестах в Барселоне. Что другие? Неизвестно. По совокупности догадок и наблюдений, наиболее вероятный сценарий сезона таков: Mercedes снова будет впереди на серебристом коне. Черная лошадка Ferrari отстает буквально чуть-чуть, но стабильно.

По австралийскому Гран-при, кстати, сложилось ощущение, что итальянцы выровняли поведение машины. Предыдущие два года шасси Ferrari отличались тем, что при полных баках работали эффективнее, чем при пустых. Инженеры команды это признавали. Теперь же Хэмилтон, успешно отрывавшийся поначалу, во второй половине гонки не мог догнать Феттеля.

Хотя это может быть и проявлением другой напасти: Формула‑1 чуть ли не единственное в мире состязание, где жестко контролируют расход топлива — как суммарный, так и мгновенный. Американцы, управляющие теперь чемпионатом мира (он принадлежит заокеанскому холдингу Liberty Media), так и не смогли понять — зачем?

КВЯТ ТРУДОУСТРОЕН Даниил, изгнанный из Toro Rosso, получил скромную должность девелопмент-драйвера — пилота программы развития. Но зато в Ferrari! Россиянин будет работать в основном на профессиональном гоночном симуляторе. В том числе в дни Гран-при, прорабатывая варианты настроек машины. По большому счету это незавидная роль «подносчика снарядов». Зато она позволяет присутствовать в Формуле‑1 и изучать при этом тонкие нюансы всех технических новшеств. Можно спорить, впрочем, насколько такой вариант хорош для гонщика в расцвете сил. А его шансы стать «призовым» пилотом Ferrari стремятся к нулю.

Шоу минус девушки

Им еще многое предстоит понять. На данный момент они совершенно точно установили, что правила Формулы‑1 не подчиняются тем, кто владеет контрольным пакетом акций. Коммерческий директор Шон Братчес и исполнительный директор Чейз Кэри с удивлением узнали, что новый технический регламент можно принять только в 2021 году. А поправки в спортивную часть (изменение формата Гран-при, например) можно внести только при согласии большинства команд и FIA.

Чем помешали новому руководству грид-гёрлз, никто толком не понял. В недоумении и сами девушки.

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Нас ждет увлекательная трехлетняя дискуссия о том, какие должны быть моторы и что сделать для того, чтобы обгонов стало больше. Но что конкретно уже изменили новые владельцы Формулы‑1? Ведь они обещали превратить чемпионат мира в насто­ящее шоу, сопоставимое с финалом чемпи­оната по американскому футболу.

Из того, что более-менее на виду, упомяну полный отказ от услуг грид-гёрлз — красивых девушек, выносящих таблички с номерами машин. Аргументация была довольно туманна: это, дескать, не соответствует ценностям бренда и противоречит современным социальным нормам. Парни, вы серьезно? Освободившиеся от «шовинистического рабства» девушки дружно поведали, что они любят свою работу, это был их честный заработок и очень нехорошо, что Формула‑1 так с ними обошлась. А ведь, скажем, в Японии профессия «грид-гёрл» (официально — circuit lady, то есть «леди трассы») вообще внесена в закон о занятости.

В любом случае Сироткину и тут в чем-то повезло. В последние минуты перед стартом, когда гонщику нужно сосредоточиться и даже отключиться от бытия, барышни модельной внешности — отвлекающий фактор. Без них на стартовой решетке будет меньше суматохи. А Сергею понадобится в этом году очень-очень высокая концентрация. Держим кулачки.