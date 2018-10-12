Приобретение подержанного автомобиля всегда лотерея, особенно если речь о такой специфичной машине, как УАЗ Патриот. Найти хороший «патрик» сложно: беспроблемными обычно их не продают.

На вторичном рынке у Патриота практически нет прямых конкурентов. Импортные внедорожники либо сильно дороже, либо намного старше.

Не автомобиль, а стиль жизни

Случайные люди редко покупают ульяновские внедорожники. УАЗ приходится дорабатывать сразу после приобретения новым и постоянно вкладываться потом. А также быть всегда готовым делать это своими руками. Задайте себе вопрос, подходит ли вам такая машина? Если сомневаетесь, Патриот точно не для вас.

Возможно, это прозвучит банально, но вам придется выбирать не только автомобиль, но и его первого владельца. Наилучший вариант — опытный и достаточно обеспеченный человек, регулярно меняющий старые «патрики» на новые. Такие есть. Искать их лучше всего на клубных сайтах владельцев УАЗ Патриот. Вам все равно там придется регистрироваться рано или поздно.

УАЗ Патриот создан для бездорожья, но среди владельцев есть те, кто ездит только по асфальту. Такие экземпляры, конечно, предпочтительнее.

При покупке автомобиля по объявлению постарайтесь узнать, как он эксплуатировался. Если кузов поцарапан ветками, на раме забоины от камней, а из подвески торчат сухие пучки травы, — это явные признаки, что Патриот достаточно часто использовали по прямому назначению — на бездорожье. Конечно, это не приговор, ульяновские автомобили для того и созданы, но по статистике среди владельцев «патриков» хватает и тех, кто оффроудом не увлекается вовсе. Многие покупают этот автомобиль только из-за его вместительности. Между прочим, уральский клуб владельцев Патриотов однажды упаковал в одну машину 23 человеков! И не специально подобранных и подготовленных, а совершенно обычных, в повседневной демисезонной одежде!

Силовой агрегат

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Самый массовый двигатель УАЗа — 135-сильный ЗМЗ-409, «выросший» из ЗМЗ-406. А тот якобы скопирован с саабовского мотора. На самом деле сходство только внешнее. Однако при своевременном обслуживании ЗМЗ-409 достаточно долговечен (расчетный ресурс — до 300 000 км), но склонен к перегреву, так что владельцы вынуждены постоянно следить за чистотой радиатора, уровнем охлаждающей жидкости и работоспособностью вентилятора.

Однако многих не устраивает небольшая мощность, и двигатель «чипуют», прибавляя по 20–30 л.с. Более того, есть варианты двухрежимных прошивок, для города и бездорожья. Успех мероприятия зависит от квалификации исполнителя. Иногда процедура практически не сказывается на ресурсе. Лучше все же не рисковать и поискать нечипованную машину. Новый ЗМЗ-409 стоит от 120 000 до 160 000 рублей.

При покупке необходимо провести полную диагностику автомобиля. И забудьте шутку, что если из УАЗа не течет масло, значит, все вытекло. Никаких течей быть не должно!

Реже встречаются дизельные Патриоты — с мотором ЗМЗ-514 или Iveco F1A. Отечественный дизель тяговит, но наделяет Патриота черепашьей динамикой. Импортный живее, однако создан для коммерческой техники, а не езды по бездорожью, и обслуживать его, а тем более ремонтировать довольно дорого. УАЗ обещает и хороший отечественный дизель, и серийную автоматическую коробку, но обещанного ждут куда больше трех лет.

Пока лучшей трансмиссией считается южнокорейская Dymos. Проверки стандартные — насколько легко и четко включаются передачи и понижающий ряд, нет ли посторонних шумов и вибраций. Новая коробка стоит от 40 000 рублей.

Многие владельцы Патриотов критикуют сиденья, которые стоят в новых машинах. Дорестайлинговые, южнокорейского происхождения, кажутся им куда удобнее.

Патриот очень дешев для полноразмерного рамного внедорожника, но все равно перед покупкой понравившийся экземпляр нужно отвезти в сервис, где разбираются в УАЗах, и провести полную диагностику. Комплексная диагностика Патриота с подключением приборов, чтением ошибок, замерами компрессии и прочим стоит сейчас в Москве от 1600 до 3000 рублей. Можно договориться с продавцом, что если автомобиль соответствует описанию, за диагностику платите вы, покупатель, и это будет залогом. Если машина хуже описания — за диагностику платит продавец. Взамен он получает перечень неисправностей. А вы — только потерю времени.

Конструктор для взрослых

Говорить о каких-то типичных «болячках» в данном случае бессмысленно. Качество всех деталей автомобиля «плавающее». Из-за этого Ульяновский автозавод все 13 лет производства модели меняет поставщиков, экспериментирует с комплектующими, а опытные владельцы «патриков» стремятся собрать наиболее удачные решения в одной машине. К таким относятся сиденья от SsangYong Rexton, сцепление Sachs, раздаточная коробка Dymos, отопитель ZF, смазываемые шкворни с бронзовыми втулками, амортизаторы KYB и прочее… Проще говоря, чем больше в автомобиле импортных деталей, тем лучше.

При обновлении в 2015 году Патриот лишился откидных лавочек в багажнике, делающих машину 7-местной (а то и 9-местной), но не удовлетворяющих современным требованиям безопасности.

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О том, что такое российская эксплуатация, конструкторы УАЗа знают прекрасно. Среди базового и опционального оборудования есть всевозможные обогревы, подогреватели, дополнительные отопители.

Кузова УАЗов сильно ржавеют, даже после внедрения заводом в технологическую цепочку катафорезной обработки. И даже если не верить словам ульяновцев, что катафорез увеличивает коррозионную стойкость кузова в 8 раз, все-таки лучше искать машину, выпущенную после февраля 2014 года — скорее всего, она проживет подольше. Жирный плюс — если автомобиль дополнительно и тщательно обработан хорошим антикором. Такую обработку видно, и у владельца должен быть сертификат о проведенной работе. Еще один плюс — если у машины удалена заводская виброизоляция (мастика), отваливающаяся кусками, и нанесена нештатная. Кстати, в такой машине будет еще и заметно тише. К сведению: окрашенный каркас кузова УАЗ-3163-80 стоит от 160 000 до 180 000 рублей.

Конструкторы УАЗа прекрасно знают, что такое российская эксплуатация: в списке базового и опционального оборудования есть разнообразные обогревы, подогреватели, дополнительные отопители. Это повышает цену на «вторичке».

Подержанный Патриот без дополнительного оборудования — редкость. Даже на «асфальтовых» машинах часто встречаются большие колеса, дополнительный свет, тонированные стекла и прочее. И чем этого меньше, тем лучше — хотя бы потому, что весь тюнинг необходимо регистрировать в ГИБДД, а это сложная (а иногда и вовсе невозможная) процедура. Например, если автомобиль с дешевым газобаллонным оборудованием, на которое отсутствуют сертификаты. Исключением из правила может быть только оборудование, установленное непосредственно на заводе.

Покупая УАЗ, вы покупаете приключения

В любом случае УАЗ Патриот и довольно шумный для своего класса, и вибронагруженный. Так что человеку без опыта езды на УАЗах за руль лучше не садиться. Проводя тест-драйв понравившегося экземпляра, приготовьтесь к тому, что по поведению машина сильно отклоняется от легковых стандартов: руль совершенно «пустой», и им приходится постоянно подруливать, тормоза «ватные» и скрипучие, повороты проходятся с кренами, задних пассажиров подбрасывает на каждом «лежачем полицейском». А расход топлива поражает воображение привыкших к малолитражным легковушкам. В общем, эта машина позволяет почувствовать себя не только автомехаником, но и водителем автобуса. А еще — первооткрывателем. За рулем Патриота все время так и тянет отправиться на край света. И вообще, среднестатистический «патрик» напоминает Карлсона с его «давай пошалим!». С ним не соскучишься.