Тяжелый мотоцикл ПМЗ А-750: как Harley-Davidson оказался в ходовой BMW

Этого тяжеловеса применяли не только в армии и в частях НКВД, но и на гражданской службе. Его охотно приобретали горожане и сельские жители. О том, как создавался ПМЗ А-750, рассказывается в очередной мотогалерее ЗР.

Тяжелый мотоцикл ПМЗ А-750: как Harley-Davidson оказался в ходовой BMW
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Текст и фото: музей мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова»

Тяжелый мотоцикл ПМЗ А-750: как Harley-Davidson оказался в ходовой BMW
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