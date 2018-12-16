Первый советский спортбайк М-75: когда копия быстрее оригинала

Спортивными мотоциклами всерьез в СССР стали заниматься в начале 1930-х годов, когда появились первые специальные конструкции. Кроме отдельных гонщиков, создававших штучные машины под себя, мотозаводы изготовили в предвоенное время несколько интересных спортивных мотоциклов. В Таганроге это были ТИЗ-4, ТИЗ-6, ТИЗ-7, ТИЗ-51, в Ленинграде — С-1. В Ижевске также было произведено несколько спортивных машин на базе ИЖ-7 и ИЖ-8. Однако с началом войны эти работы были прекращены.
Все истории появления мотоциклов-первенцев невероятны. Наша галерея — про то, как увидел свет быстрый М-72, созданный на базе BMW R71.
Понравилась наша галерея? Тогда, возможно, вас заинтересуют другие публикации:
- Первый советский тяжелый мотоцикл ПМЗ А-750 скрыт за ссылкой.
- Об истории лучшего советского мотоцикла мы рассказывали тут.
- О первом советском мотоцикле с роторным двигателем, который делали на ВАЗе.
- О десяти самых крутых мотоциклах СССР мы вспоминали в этой заметке.
- О прошлом, настоящем и будущем роторных двигателей читайте по этой ссылке.
- Все об устройстве и принципе работы РПД (на примере версии 13B-MSP, которую ставили на Мазду RX-8) можно узнать здесь.
- Легковые автомобили Советской Армии, парадные и повседневные, — в этой публикации.
- Десять самых быстрых машин СССР мы собрали тут.
- История автомобилей — звезд советского автоспорта — здесь.
- «Шестисотый» из Таганрога: как мы клонировали британский байк.
- Рейтинг самых редких серийных автомобилей советских лет вы найдете по этой ссылке.
Текст и фото: музей мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова»
Читать комментарии