Первый советский спортбайк М-75: когда копия быстрее оригинала

Невероятная по накалу страстей история: взятый за исходный прототип для создания первого советского спортивного мотоцикла BMW R71 достаточно быстро уступает доработанному в СССР преемнику. Читайте, как это было.

Спортивными мотоциклами всерьез в СССР стали заниматься в начале 1930-х годов, когда появились первые специальные конструкции. Кроме отдельных гонщиков, создававших штучные машины под себя, мотозаводы изготовили в предвоенное время несколько интересных спортивных мотоциклов. В Таганроге это были ТИЗ-4, ТИЗ-6, ТИЗ-7, ТИЗ-51, в Ленинграде — С-1. В Ижевске также было произведено несколько спортивных машин на базе ИЖ-7 и ИЖ-8. Однако с началом войны эти работы были прекращены.

Все истории появления мотоциклов-первенцев невероятны. Наша галерея — про то, как увидел свет быстрый М-72, созданный на базе BMW R71.

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Текст и фото: музей мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова»