Наш читатель Дмитрий Цыганков не расстается со своим Dodge Caliber уже 11 лет и продавать его пока не спешит. Признается, что за это время измывался над переднеприводным кроссовером как мог — ездил по лесам, забирался в горы и неоднократно сажал на брюхо где-нибудь в полях. Теперь он знает, что Dodge Caliber все по плечу. Главное — чтобы было недалеко бежать за трактором…

Досье:

Имя: Дмитрий Цыганков

Возраст: 53 года

Город: Екатеринбург

Должность: шлифовщик сухим способом на заводе «Уралтрансмаш»

Автомобиль: Dodge Caliber, кроссовер, 2008 год выпуска 1.8 MT (148 л.с.)

Пробег: 248 тыс. км

«Этой весной будет уже 11 лет, как я купил свой Dodge Caliber. Ранее у меня были и отечественные машины — водил разные модели Жигулей и УАЗ, — и иномарки вроде Audi 80, и мотоциклы (я владею правами категорий А и B). На приобретение Доджа меня подвигла, прежде всего, его цена. Машина на порядок дешевле своих одноклассников. В 2008 году я забрал свою из салона за 633 тысячи рублей. Если мне не изменяет память, тот же Nissan Qashqai стоил тогда тысяч на сто дороже.

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машина надежная и незатратная в плане обслуживания. В год на ремонт уходит около 30–40 тысяч рублей, но это только в том случае, если произошла какая-то серьезная поломка.

За время эксплуатации Dodge Caliber уже успел накатать 248 тыс. км. Могу сказать точно, чтоНапример, лет шесть назад я полностью перетрясал ходовку. Все вместе мне обошлось всего лишь в 35 тысяч рублей. Считаю, что в целом машина очень удачная. Единственный минус по подвеске — родные амортизаторы стояли масляные, они слишком мягкие. А вот поставил газомасляные — стало лучше. Жестче, конечно, но зато машина увереннее чувствует себя на скорости.

Конечно, сложно вспомнить все манипуляции, которые я производил с машиной, но основные моменты обозначить могу. За 248 тысяч заменил маслосъемные колпачки, поменял задний подшипник генератора и т.д. Где-то на 180 тысяч км залюфтило помпу — поставил новую. Подушки двигателя у меня выдержали тысяч 200 пробега. Поменял их только года два назад, пока без нареканий. Кстати, отдельно хочу отметить, что в Dodge Caliber очень хитро установлены лампочки ближнего света. Когда я полез менять их первый раз, я чуть руки не сломал. Но это оказалось делом сноровки. Так что сложно, но можно.







Проблемы с оригиналами

Оригинальные запчасти я ставлю редко — разве что не так давно цепь в движке менял, но там уж не было смысла экономить. В основном, стараюсь приобретать реплики, потому что производитель нередко сильно задирает цены. Смотрю, чтобы детали были дешевле заводских, но и чтобы это не было откровенно кустарное производство. Одним словом, всегда нужна золотая середина. Несколько раз сталкивался с неприятной ситуацией: многие детали на моего «американца» продаются только в сборе. Довольно дорогое удовольствие, скажу я вам. По этой причине мне, например, пришлось вырезать нейтрализатор — он шел только вместе с трубой и стоил около 30 тысяч.

«Пылесборник» против экокожи

Пространства в салоне, конечно, немного, но хватает. Мы с женой и сыном часто ездим на Юг, и если гостиницы по пути переполнены, можем спокойно переночевать в машине. Шумоизоляция в Dodge тоже на приличном для его класса уровне — по крайней мере, я спокойно могу вести на ходу беседу, и мне не приходится перекрикиваться с пассажирами. Единственное, что мне не нравилось, — тряпичный салон. Кстати, ткань для обивки использовалась какая-то очень необычная. Она вообще не горит. Бывало, уроню уголек от сигареты — думаю, ну все, точно прожег. Не тут-то было — вообще ни единого следа! Тем не менее текстиль слишком уж хорошо собирает пыль, так что года четыре назад заказал чехлы из экокожи. И покупкой остался доволен — они достойно смотрятся, не такие маркие и легко моются.

«Барана» и я вам нарисую

У моего Dodge достаточно вместительный багажник (объем 648 литров. — Прим. «За рулем»), однако мне, как любителю активного отдыха, конечно же, хотелось большего. Решил установить на крышу дополнительный багажник. И вот тут я столкнулся с еще одной проблемой — на машине нет родных рейлингов. Ателье, которое могло бы установить необходимые крепления на любую машину, я тогда в нашем городе не нашел. Пришлось искать выход из положения самостоятельно. Как оказалось, это отнюдь не дешевое удовольствие — комплект реек вместе с установкой обошелся примерно в 15 тысяч. Я допускаю, что они какие-то там фирменные, но знаете, барана и я на любой запчасти могу нарисовать (на логотипе марки Dodge изображена голова барана. — Прим. «За рулем»). Успокаивает только то, что вещь оказалась действительно полезной, и теперь этот чемодан меня сильно выручает — особенно если отправляемся в отпуск.

Думай, что льешь

Даже в техпаспорте сказано, что заливать в авто можно любой бензин, начиная с АИ-92 и по АИ-98. Пока машина была новой, расход в городе не поднимался выше 9 литров на сотню. По трассе — около 6,5 литров. С годами этот показатель увеличился, и теперь в пробке она спокойно может «съесть» 10 литров летом и все 12 литров зимой. За городом расход в среднем литров 8, но тут я еще делаю скидку на то, что поставил верхний багажник.

Вообще, с бензином я экспериментировал не раз. Даже заливал смесь 92-го и 95-го — и ничего, нормально идет. Однажды, проезжая Саратов, попал в неприятную ситуацию. В том месте, где заканчивается объездная дорога, стоит одна очень приметная заправка. Ее название чуть ли не буква в букву копирует название известной российской сети АЗС. Благо, я залил там немного бензина. Буквально километров через десять понимаю, что у меня машина больше двух тысяч оборотов развивать отказывается. Думал, движку пришел кирдык. Еле-еле дотянул до ближайшего сервиса. Ребята мне посоветовали залить теперь уже АИ-98 и таким образом разбавить бензин — других, мол, вариантов нет. Честно скажу, я не очень верил в успех операции, но, на удивление, это помогло… Что не может не радовать — все-таки машина иностранная, и ремонт движка явно влетел бы в копеечку. Но на всякий случай заправки со странными названиями я теперь все же объезжаю стороной.

Чем круче джип…

По части управляемости нет вообще никаких нареканий. Притом что привод у меня передний, машина очень хорошо держит дорогу. Наверное, никому не надо рассказывать о том, какие на наших трассах бывают колеи зимой. Мой Dodge Caliber из любых выходит достойно — даже намека на занос нет. Единственное, что когда ходовка начинает разбалтываться, появляется небольшой люфт, а так все хорошо. Руля машина слушается. И это при том, что «измывался» я над машиной в разное время как мог. И по рыбалкам на ней ездил, и по полям, и по лесам. Забирался туда, куда другой водитель точно не рискнул бы сунуться — разве что покрутил пальцем у виска. Бывало даже и застряну где-нибудь... Идет машина хорошо, пока на брюхо не сядет. Там уж все понятно. Как говорится, чем круче джип — тем дальше бежать за трактором.

Расставаться жалко

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авто стояло на холоде два дня (на секундочку, в тот момент за окном было —39). Думал, все — приплыли. Но она завелась!

Машина ни разу не подвела меня даже в сильные морозы. Помню, был случай, когда уехал в деревню,Не с первого раза, конечно, но в итоге поехала. Родной аккумулятор в 80 А*ч. Отъездил на нем семь лет и был неприятно удивлен, когда узнал, что их к нам не поставляют вообще. Пришлось покупать корейский. Марку не помню, но какой-то хороший. Пока вроде езжу нормально.

Десятку я бы своему Dodge, конечно, не поставил, но уж восьмерку-то точно. Два балла забрал бы за то, что машина все-таки шумновата, и за докатку вместо запаски. И лампочки приписал туда же. Их действительно неудобно выкручивать. Но в целом меня Dodge вполне устраивает. О продаже пока думать не хочу, жалко мне с ним расставаться. Да и понимаю, что много за него сейчас не выручишь. Если бы собрался брать что-то новое, то определенно искал бы полный привод, а из полноприводных машин мне сейчас по цене доступен, наверное, разве что уазик — я все-таки не олигарх. Покупка иномарки будет для меня уже сверх нормы. Семейный бюджет такие издевательства явно не потерпит».

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