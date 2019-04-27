Досье
Имя: Станислав Шептала
Возраст: 35 лет
Должность: специалист отдела перемещения товаров в METRO Cash & Carry
Автомобиль: Datsun on-DO1.6 MT (87 л.с.), комплектация Dream III
Пробег: 45 тысяч км
В эксплуатации у владельца: с 2016 года
«За рулем Datsun я уже больше двух лет. Приобрел в конце 2016 года у официального дилера. До этого в собственности в разное время были Citroen С3 (2011 года) и BMW 1-й серии (2008 года). Когда встал вопрос о покупке новой машины, я понял, что мне нужен более бюджетный вариант. У нас с женой свой дом, в котором мы в тот момент только-только затеяли масштабный ремонт. Влезать в кредит не хотелось — не та финансовая ситуация. На руках было 550 тысяч рублей, и нам удалось уложиться в эту сумму.
Вместительный багажник и прочие плюшки
Я принципиально искал машину с нулевым пробегом. Хотелось отъездить хотя бы первые года три с минимальными вложениями. Долго искал такой вариант по автосалонам, выбирал между Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. Но в итоге остановил свой выбор на Datsun on-DO. Определяющим фактором стала цена. К тому же он некапризный в обслуживании и у него очень вместительный багажник (объем 530 л. — Прим. «За рулем»). Я сразу прикинул, что с такой машиной вопросов, как перевозить стройматериалы, у нас не возникнет. И не ошибся.
Мы с женой часто ездим за границу. В одно из таких путешествий и отправились на Датсуне спустя полгода после его покупки. Конечной целью нашего маршрута была Чехия. Ехали через Беларусь, Польшу. Кроме того, посетили Австрию и Германию. В дороге машина ни разу не подвела, ни единого намека на неисправность. Перед поездкой я решил перестраховаться и поставил в багажник литр масла. Эта банка мне до сих пор так и не потребовалась.
Автомобиль совсем недорогой в обслуживании. Пока мой Datsun на гарантии, и я трачусь, в основном, на масло и расходники. Еще несколько раз откликался на приглашения сервисных центров пройти диагностику. Больше ничего с машиной не делал. В год на такие манипуляции уходит максимум 10 тыс. руб. По регламенту техобслуживание надо проходить каждые 15 тыс. км пробега, но я стараюсь загонять авто в сервис уже через 10 тысяч. Даже, может быть, чуть пораньше.
Придется потесниться
Перед покупкой прочитал много печатных и онлайн-статьей о Datsun on-DO, пересмотрел разные видеообзоры. Откровенно негативных отзывов про машину я не нашел. Спустя время, как владелец, могу все же выделить несколько недостатков.
Прежде всего, в Датсуне неудобные сиденья. Хотя разработчики и заявляют, что они претерпели качественные изменения по сравнению с теми, что установлены в соплатформенной Гранте, сиденья все равно недостаточно хороши. А еще пассажирам, сидящим сзади, будет однозначно тесно. Это своего рода плата за просторный багажник.
Другой неприятный момент — низкое качество лакокрасочного покрытия. Сколы начали появляться уже после первого года эксплуатации. Слабые места — пороги и крышка багажника. Так что теперь каждый сезон приходится проводить ревизию и что-то где-то подкрашивать.
Жесткий пластик и тусклый свет фар
Яркость ламп дальнего и ближнего света (у Datsun on-DО он совмещенный) тоже оставляет желать лучшего. В штатной фаре стоит лампа H4. Света определенно не хватает, особенно когда едешь по трассе.
Все негативные и позитивные моменты в эксплуатации автомобиля я уже озвучивал клиентской службе Datsun Россия. Периодически я с ними созваниваюсь и очень надеюсь, что отзывы и пожелания водителей позволят сделать автомобиль лучше. Несколько раз интересовался у специалистов, когда планируется рестайлинг, но пока об этом ничего не слышно.
Приятный налог
Про расход скажу так: для меня вполне приемлемый, но хотелось бы, чтобы машина «ела» еще меньше. По городу выходит в районе 9–10 литров на сотню, по трассе примерно 6–6,5. Разговаривал с владельцами Гранты — у них примерно такая же ситуация.
Не могу не добавить пару слов о движке. У меня под капотом 87-сильный восьмиклапанный мотор ВАЗ-11186. На него весьма приятный транспортный налог — в год плачу всего около 800 рублей. Правда, есть и обратная сторона медали: двигатель шумноватый — что на холостых оборотах, что во время движения.
По десятибалльной шкале я бы оценил Datsun on-Do на твердую восьмерку. Все-таки не нравятся мне сиденья, да и шумоизоляция не очень. А в целом он меня устраивает. Надеюсь, что еще года три мы будем вместе — все зависит от того, как в семье будет обстоять дело с деньгами. Уже присматривался к Ладе Vesta SW Cross. Одно могу сказать точно: брать кредит ради покупки желаемого автомобиля не буду. Знаю и в чем-то даже понимаю людей, которые идут к своей мечте и влезают в долги. Но для меня это неприемлемо».
Если у вас возникло желание поспорить со Станиславом или что-то добавить к его рассказу — сделайте это ниже в комментариях. А еще лучше — напишите нам на почту: starikova@zr.ru и мы опубликуем вашу автоисторию.
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