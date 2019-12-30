Kia Seltos, Duster, Лада 4х4 и еще 17 новинок-2020

Эксперт «За рулем» — о самых важных дебютантах российского рынка грядущего года.

Уходящий год оказался тяжелым для автопроизводителей — нарастить продажи удалось немногим. По процентам роста (но не по штукам) неплохо выглядят разве что несколько китайских марок. В 2020-м, увы, оптимизма тоже не ожидается — из-за увеличения утилизационного сбора почти все марки объявили о грядущем повышении цен. Как вы понимаете, такое вряд ли добавляет энтузиазма покупателям.

На этом фоне можно было бы ожидать минорного настроения от автоконцернов, но они не унывают. Большинство из них планируют привезти в Россию новинки, а некоторые — и не по одной!

О самых важных дебютантах читайте ниже.

Exeed TXL

Exeed TXL

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Компания Chery известна как производитель доступных машин. Много на них не заработаешь. Поэтому Chery открыла премиум-бренд Exeed, первенцем которого в России станет кроссовер TXL.

По размерам он соперничает с такими кроссоверами, как Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime: длина кузова составляет 4750 мм, ширина — 1885, высота — 1706. Салон устроен по современным стандартам — есть и виртуальная приборка, и мультимедийка с огромным 10,25-дюймовым экраном. В отделке используется кожа, и не абы какая, а сорта наппа.

На данный момент модель производится исключительно в переднеприводном исполнении. Мотор — бензиновая 1,6-литровая «турбочетверка» (197 л.с.), состыкованная с 7-ступенчатым роботом.

GAC GM8

GAC GM8

В России сейчас на подъеме сегмент кроссоверов — все остальные ниши изрядно поредели. Некоторые вообще оказались полузаполненными. Грех этим не воспользоваться! Так, китайская фирма GAC планирует привезти роскошный полноразмерный вэн GM8, который должен составить конкуренцию Тойоте Alphard.

Модель предлагается с тремя рядами сидений, причем на втором ряду установлены роскошные кресла-оттоманки, будто из бизнес-класса самолета. Оснащение соответствующее: трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, электропривод сдвижных дверей, отдельная медиасистема для задних пассажиров. Под капотом ожидается 2-литровый турбомотор и 6-ступенчатый автомат.

Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro

Один из самых популярных в России китайских кроссоверов должен предстать в модернизированном виде. Внешний рестайлинг заметен, но коренным образом экстерьер не изменился. А вот салон почти полностью переработан. Тут полностью новая панель приборов и центральная консоль, посередине которой красуется мультимедийка последнего поколения — к ней «привязаны» смарт-часы, которые будут прилагаться к автомобилю. Моторная гамма, скорее всего, останется от текущего Атласа.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

Вообще-то, запуск Палисада ожидался в уходящем году, но корейцы его перенесли — он состоится вроде как осенью. Автомобиль является идеологическим преемником Grand Santa Fe. По сравнению с ним длина кузова вытянулась до 4980 мм (вместо 4915 мм), ширина — до 1975 (1885), а высота —до 1750 (1685). В салоне установлены три ряда сидений. Дизайн выполнен в самостоятельном ключе. Самым запоминающимся элементом является кнопочный блок управления автоматической коробкой. Под капотом можно ожидать дизельный 2,2-литровый агрегат. Альтернативу ему составит бензиновая «шестерка».

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Продажи самой популярной иномарки недавнего прошлого потихоньку стали проседать — самое время для рестайлинга!

Обновленный Solaris получит более агрессивный «фейс», выполненный в духе свежей Элантры.

Ожидаются изменения и в салоне. По предварительным данным, там появится более крупный экран мультимедиасистемы, который будет возвышаться над центральной консолью. По агрегатной части все останется без изменений: менять 1,4-литровый 100-сильный мотор и 1,6-литровый 123-сильный на что-то другое нет необходимости, поскольку покупателей они более чем устраивают.

Kia Mohave

Kia Mohave

Машина с таким названием выпускается с конца прошлого десятилетия, удостоившись за это время всего лишь одного рестайлинга. И вот в начале весны ожидается запуск обновленного Мохава. Да-да, это не ошибка — именно обновленного, а не модели второго поколения. Ведь, по большому счету, перед нами продукт глубокой модернизации. Но корейцы потрудились на славу — выглядит свежий Mohave богаче и породистей прежнего. Особенно хороши маленькие светодиодные «зрачки» головной оптики. Под современные стандарты переделан и салон. Турбодизель V6 3.0 отдачей 249 л.с. останется без изменений.

Kia Optima

Kia Optima

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В середине наступающего года на смену популярной Оптиме (лучше расходится только Toyota Camry) придет машина следующего поколения. Ее экстерьер — большая удача дизайнеров: сложносоставная головная оптика и ниспадающая линия крыши сделали внешность седана привлекательной как никогда. Главной новостью в салоне стал отказ от традиционного рычага автомата в пользу вращающейся шайбы — как на Ягуарах.

Важным событием стало появление опционного полного привода. У себя на родине этот седан (там он продается под именем К5) доступен с четырьмя вариантами силовых агрегатов (включая гибридный). В России же, скорее всего, Optima будет располагать известными по новой Сонате моторами: 2 л (150 л.с.) и 2,5 л (188 л.с.).

Kia Seltos

Kia Seltos

И все же главной новинкой (по крайней мере — в плане рыночных продаж) корейцев станет компактный кроссовер Seltos, который построен на чуть увеличенной платформе Hyundai Creta. Салон Селтоса не только просторнее, чем у собрата, но и богаче оснащен. Да и выглядит автомобиль современнее Креты. Сначала ожидается появление версии с 2-литровым 150-сильным двигателем и вариатором (на него уже объявили цену — от 1 350 000 рублей). Затем подоспеют модификации 1.6 (с передним приводом мощность составит 123 л.с., с полным — 121) и 1.6 турбо (177 л.с.).

Lada 4x4

Lada 4x4

Подумать только, Лада 4х4 выпускается с 1977 года, и ее экстерьер с тех пор почти не изменился — он до сих пор хорош. А вот салон был перекроен в начале 1990-х. За это время он безбожно устарел — обновление интерьера напрашивалось уже давно.

С января такие Нивы появятся у дилеров. Они получат новую приборку, центральную консоль с новым блоком управления «погодой», передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, задние подголовники и формованную обивку потолка. Также заявлено об усовершенствованной шумовиброизоляции. На этом фоне странно выглядит древний «семерочный» руль — сюда так и просится новая «баранка» с имплантированной подушкой безопасности. По нашим данным, она появится через несколько месяцев. Скорее всего, «штурвал» позаимствуют у «Шнивы».

Land Rover Defender

Land Rover Defender

После небольшой паузы на смену классическому Дефендеру приходит новый, построенный совсем по другим лекалам. Теперь у него несущий кузов и полностью независимая подвеска (причем за доплату можно получить даже пневмостойки), что позволило снизить массу автомобиля и улучшить управляемость на асфальте. Кузов, как и раньше, бывает трех- либо пятидверным. Хорошую проходимость обеспечивает не только постоянный полный привод и понижающая передача, но и система Terrain Response, позволяющая адаптировать машину к конкретному типу бездорожья. Автомобиль предлагается с четырьмя вариантами двигателей. Основная ставка сделана на дизели, которые при рабочем объема 2 л развивают 200 или 240 л.с. Базовый бензиновый мотор — тоже 2-литровый, 300-сильный. Топовый же агрегат — 3.0 V6 отдачей 400 л.с.

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