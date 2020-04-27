На эти деньги в нынешних реалиях особо не разгуляешься, но «За рулем» подобрал пять лучших паркетников с пробегом и один новый.

Lada Vesta SW Cross

Если полный привод не обязателен, то с таким бюджетом есть один неплохой вариант — наша Lada Vesta SW Cross. Причем новая! Формально это не кроссовер. Но геометрическая проходимость у кроссовой Весты не хуже, чем у многих современных кроссоверов. Можно выбрать версию Luxe со 122-сильным мотором и механической коробкой. В такой машине будут практически все блага цивилизации. А если хочется машину с автоматом — то подойдет версия со 113-сильным мотором 1.6 и вариатором. Правда, комплектация попроще — Comfort/Winter без датчиков дождя и света. Но в целом такая машина будет хорошо оснащена: с обогревом руля и круиз-контролем.

6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей На эти деньги в нынешних реалиях особо не разгуляешься, но «За рулем» подобрал пять лучших паркетников с пробегом и один новый. 6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей

Renault Duster

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Самый очевидный и простой вариант, если хочется подешевле и посвежее, — бестселлер Renault Duster . Из минусов: откровенно бюджетный салон и посредственная эргономика. Из плюсов — абсолютно непробиваемая и неубиваемая подвеска, надежность и небольшие расходы на содержание.

За 900 тысяч рублей можно подобрать Duster в хорошем состоянии — двухлетний с пробегом 40–50 тысяч километров. Из двигателей лучше всего выбирать между 2-литровым бензиновым или 1,5-литровым дизелем в 109 л.с. Бензиновый двигатель может работать в паре с архаичным 4-ступенчатым автоматом. Так что лучше предпочесть версию с механической коробкой передач.

6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей На эти деньги в нынешних реалиях особо не разгуляешься, но «За рулем» подобрал пять лучших паркетников с пробегом и один новый. 6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей

Toyota RAV4

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«Рафик» снискал славу надежного кроссовера. За 900 тысяч рублей можно выбрать рестайлинговый автомобиль третьего поколения последних лет выпуска — 2012-го или 2013-го, с пробегом в 130–160 тысяч км.

Двигателей в гамме несколько, но лучше выбирать бензиновый вариант объемом 2,0 или 2,4 литра. Оба этих мотора при должном обслуживании и эксплуатации запросто преодолевают отметку в 300 тысяч километров. Двухлитровый агрегат работает в паре с вариатором. Это относительно надежная коробка передач, но она не любит длительных пробуксовок. Потому долгими вылазками на бездорожье увлекаться не надо. С 2,4-литровым мотором устанавливался старый 4-ступенчатый автомат. Агрегат очень надежный, и его ресурс сравним с ресурсом двигателя. Главное, не забывать менять масло каждые 60 тысяч км.

Единственное слабое место машины — рулевая рейка, которая может застучать после 100 тысяч км. В продаже есть ремкомплекты с новыми рулевыми тягами. Но опыт подсказывает, что это временное решение. Рано или поздно рейку придется заменить, а это не дешево.

6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей На эти деньги в нынешних реалиях особо не разгуляешься, но «За рулем» подобрал пять лучших паркетников с пробегом и один новый. 6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей

Subaru XV

Не самый популярный у нас кроссовер, а зря. Subaru XV — отличный выбор во всех отношениях. При таком бюджете можно рассчитывать на шести-семилетний экземпляр с пробегом в 100–140 тысяч километров. Большинство машин с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором Lineatronic. Именно этот вариант — самый надежный и удачный со всех точек зрения. Единственным слабым звеном мотора может быть повышенный расход масла после 150 тысяч километров. Причина — маслосъемные колпачки. Вариатор очень надежен и легко выкатывается за 200 тысяч километров. В системе полного привода нужно следить за фрикционами раздаточной коробки. В подвеске слабым звеном являются сайлент-блоки передних рычагов. Остальные элементы обычно не требуют внимания раньше 170 тысяч. Также отличительной чертой Субару (как и всех азиатских моделей) является тонкое лакокрасочное покрытие. Сколы на капоте появляются быстро.

6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей На эти деньги в нынешних реалиях особо не разгуляешься, но «За рулем» подобрал пять лучших паркетников с пробегом и один новый. 6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей

Skoda Yeti

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Нестандартный внешний вид Yeti часто отпугивает покупателей. Хотя это очень удачный и приятный во многих отношениях кроссовер. За 900 тысяч можно найти машину 2014–2016 годов. Присматриваться рекомендую к одному из двух вариантов. Если полный привод не панацея, то берите машину с 1,6-литровым атмосферником серии ЕА211 и 6-ступенчатым автоматом. И двигатель и коробка зарекомендовали себя как исключительно надежные.

Если же хочется большей динамики и всех ведущих колес, то ваш выбор — 152-сильный Yeti с полным приводом и 6-ступенчатым роботом DSG. Распространенное мнение о том, что любой турбомотор TSI одноразовый, к этому агрегату точно не относится. 1,8-литровый двигатель второго поколения (серия EA888) оказался куда надежнее своего предшественника BZB. Это же касается робота, который к этому времени уже избавился от своих детских болячек с ранним выходом из строя мехатронного блока.

6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей На эти деньги в нынешних реалиях особо не разгуляешься, но «За рулем» подобрал пять лучших паркетников с пробегом и один новый. 6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей

Volvo XC90

А если хочется премиум? Тогда лучше выбрать Volvo XC90. За 900 тысяч рублей можно рассчитывать на десяти- или девятилетний экземпляр. Несмотря на сложность и нашпигованность различными опциями, шведский кроссовер получился очень надежным. Самый оптимальный вариант для выбора — пятицилиндровые бензиновые модификации. Вне зависимости от степени форсировки этот агрегат долговечен и при нормальном и своевременном обслуживании прослужит долго. Диагностику понравившегося экземпляра лучше провести в сервисе, где есть фирменная система VIDA. Хотя ХС90 непопулярен среди угонщиков, у них часто крадут переднюю оптику и блок управления межосевой муфтой. И то и другое стоит дорого, а «скручивается» с машины легко. Так что надо озаботиться дополнительным крепежом для фар и защитой для блока.

6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей На эти деньги в нынешних реалиях особо не разгуляешься, но «За рулем» подобрал пять лучших паркетников с пробегом и один новый. 6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей

Такова реальность — даже с суммой под миллион не разгуляться. Если все-таки хочется новый автомобиль, тогда только наша Веста. А если готовы к покупке машины с пробегом, то очень неплохим вариантом будет Subaru XV — сбалансированный со всех точек зрения паркетник с неплохой надежностью. Только имейте в виду, что продать эту машину будет сложнее — все из-за той же непопулярности на нашем рынке.

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Фото: фирмы-производители, «За рулем»