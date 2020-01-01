11 главных автоновинок второго полугодия

Kia K5, Mazda CX-30, Skoda Octavia, Hyundai Elantra и не только — самые важные дебютанты на ближайшие шесть месяцев.

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Второе полугодие станет моментом истины для многих автопроизводителей. Кое-кто из них может покинуть рынок. Это точно будет Datsun. Поговаривают, что та же судьба ждет компанию Lifan.

Но марки не только уходят, но и приходят: вот-вот ряды «китайцев» пополнит Exeed.

И новых моделей во втором полугодии ожидается немало.

Chery Tiggo 7 Pro

Второе поколение «семерки» нам пообещали в третьем квартале. По сравнению с предшественницей габариты не изменились: длина 4500 мм (это чуть больше, чем у популярного Kia Sportage), ширина 1842 мм, высота 1746 мм, колесная база 2670 мм. Под капотом стоит ожидать появления полуторалитрового турбомотора мощностью 156 л.с.

Chery Tiggo 7 Pro

Exeed TXL

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Это новая марка, запускается под эгидой материнской фирмы Chery и позиционируется как более статусная.

Первое время будет предлагаться одна модель — кроссовер TXL. По массогабаритным характеристикам он находится на территории Kia Sorento Prime и Skoda Kodiaq. По оснащению и качеству отделки «китаец» им не уступает.

А вот технически попроще будет — полного привода не предлагается даже за доплату. И возможности выбора силового агрегата нет — будет только 1,6-литровый турбомотор (197 л.с.), работающий в тандеме с 7-ступенчатым роботом.

Exeed TXL

Genesis G80

На осень запланирован запуск третьего поколения корейского бизнес-седана Genesis. Размер колесной базы относительно предшественника не изменился, да и длина кузова осталась почти той же самой: 4995 против 4990 мм. Это чуть больше, чем у Мерседеса Е-класса. При этом автомобиль стал ниже и заметно шире, что кардинально изменило его пропорции — экстерьер воспринимается более атлетичным и динамичным. Как и раньше, базовая версия заднеприводная, а полный привод предлагается за доплату. В Корее G80 доступен с тремя вариантами турбомоторов: бензиновая «четверка» 2.5 (304 л.с.), V6 3.5 (380 л.с.) и дизель 2.2 (210 л.с.). Но в России гамма может отличаться. Узнаем совсем скоро.

Genesis G80

Genesis GV80

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Одновременно с вышеупомянутым седаном должен появиться и GV80 — первый в истории корейского премиум-бренда кроссовер. Длина 4945 мм подразумевает, что он будет играть в лиге таких моделей, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Бензиновые моторы — такие же, что и у G80. А вот турбодизель другой — это рядная трехлитровая «шестерка» мощностью 278 л.с.

По оснащению салона «кореец» обещает быть одним из лучших в сегменте. Водительские ассистенты тоже имеются в изобилии. Однако GV80 не имеет пневмоподвески (у «немцев» она есть), что может не понравиться целевой аудитории.

Genesis GV80

Hyundai Elantra

Седьмое поколение Элантры дебютировало весной и уже в октябре доберется до российских автосалонов. Автомобиль получил динамичный силуэт и напоминает скорее не седан, а фастбек. Салон стал просторнее и богаче. В нем появилась виртуальная приборка и продвинутая мультимедиасистема с 10-дюймовым экраном. Ожидается, что у нас Elantra сохранил известные по предшественнице атмосферные моторы 1.6 и 2.0, однако гидромеханического автомата не будет — его сменит вариатор.

Hyundai Elantra

Hyundai Palisade

С уходом модели Grand Santa Fe марка Hyundai долгое время оставалась без большого кроссовера. Осенью эту брешь закроет Palisade. Дизайн экстерьера странный, зато пятиметровый кузов вместил три ряда сидений. Передняя часть интерьера интересна массивным центральным туннелем, на котором не нашлось места селектору автомата — переключение режимов будет кнопочное. Под капотом можно ожидать дизельный 2,2-литровый агрегат. Альтернативу ему составит бензиновая «шестерка».

Hyundai Palisade

Kia K5

Седан Kia Optima оказался на редкость удачным. Настолько, что даже под занавес карьеры на него продолжал расти спрос. До Toyota Camry — рукой подать. Через пару месяцев на смену Оптиме должен прийти К5, у которого есть шансы превзойти успех предшественницы. Об этом позволяет судить на редкость удачный дизайн (головная оптика и ниспадающая линия крыши чудо как хороши) и опционная трансмиссия 4х4 — у прямых конкурентов привод может быть только передним. У себя на родине К5 доступен с четырьмя вариантами силовых агрегатов (включая гибридный). В России же, скорее всего, гамма двигателей будет такой же, что и у родственной Hyundai Sonata: 2 л (150 л.с.) и 2,5 л (194 л.с.).

Kia K5

Kia Sorento

Одной из громких премьер Женевского автосалона должен был стать новый Sorento, но выставку отменили — и дебют состоялся онлайн. Впрочем, даже дистанционно новый кроссовер смог впечатлить классным дизайном экстерьера и интерьера. Громкой новостью стало появление в оснащении центральной подушки безопасности — она раскрывается между передними сиденьями, тем самым исключая столкновение водителя и пассажира. Впервые в истории модели стал предлагаться (пусть и за доплату) вариант с раздельными сиденьями второго ряда. Появление турбодизеля 2.2 (202 л.с.) в России под сомнение не ставится, а вот 1,6-литровый бензиновый турбомотор (180 л.с.), вероятно, не появится — ждем версии с прежним 2,4-литровым атмосферником.

Kia Sorento

Валерий Тараканов, директор по маркетингу Kia Motors Russia & CIS

Мнение эксперта:

«Второе полугодие ожидается даже более горячим, чем первое, в котором мы вывели на рынок Seltos и XCeed. Через несколько месяцев появятся К5 и Sorento. Помимо этого мы планируем запустить на рынок и радикально обновленный полноразмерный рамный внедорожник Mohave. Будут и другие дебюты — о них мы расскажем чуть позже».*

*По всей видимости, речь идет о появлении обновленного седана Rio и его пятидверной версии Rio X-Line — закамуфлированные прототипы уже не раз встречались на российских дорогах.

Cadillac XT4

Американский премиум-бренд в этом году удивляет активностью: с начала года он вывел на рынок кроссоверы ХТ5 и ХТ6, а теперь настал черед кроссовера поменьше — ХТ4. Его фишкой являются две муфты в приводе задних колес (это обеспечивает изменяемый вектор тяги). Но главное — это будет первый Cadillac с дизельным мотором! Пока известно лишь количество цилиндров (четыре) и рабочий объем (два литра). Мощность и крутящий момент раскроют ближе к премьере.

Cadillac XT4

Mazda CX-30

Ошибаетесь, если считаете CX-30 хэтчбеком Mazda 3 с увеличенным дорожным просветом. Это не так, поскольку перед нами — полностью самостоятельная модель, которая почти не имеет с «трешкой» общих кузовных панелей. Мало того, в отличие от легковушки, для CX-30 в качестве опции предлагается полноприводная трансмиссия. Под капотом — безальтернативный бензиновый 2-литровый атмосферник (150 л.с.).

Mazda CX-30

Skoda Octavia

Четвертое поколение Октавии в странах Евросоюза уже вовсю продается, однако до нас пока не добралось. Машина по-прежнему построена на модульной платформе MQB, однако стала заметно крупнее (почти Passat) и солиднее внешне (спорный дизайн предшественницы отпугивал немало потенциальных покупателей). Салон примечателен стильным двухспицевым рулем, крошечным селектором автомата и завидным запасом пространства во втором ряду. Гамма двигателей для России пока не раскрыта, но в появлении проверенного 1,6-литрового 110-сильного атмосферника и 1,4-литрового 150-сильного турбомотора можно не сомневаться.

Skoda Octavia

Как видите, новинок более чем достаточно.

А ведь наш список мог быть еще длиннее — мы не включили в него слегка модернизированные Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Audi Q5.

Не упомянули и модели, появление которых, скорее всего, перенесется на начало следующего года. Самые важные из них — модернизированные Lada Vesta и Lada Largus. Но мы будем только рады, если их показ состоится пораньше.

11 главных автоновинок второго полугодия Kia K5, Mazda CX-30, Skoda Octavia, Hyundai Elantra и не только — самые важные дебютанты на ближайшие шесть месяцев. 11 главных автоновинок второго полугодия

Фото: фирмы-производители