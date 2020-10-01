Круглые циферблаты стрелочных приборов и цветные контрольные лампочки, выставленные в ряд тумблеры и выключатели напоминают кабину самолета, — писали не избалованные иномарками испытатели «За рулем» о Шкоде в 1970 году.

С чего все началось

Автопром Чехословакии до Второй мировой был продвинутым и по количеству фирм, и по разнообразию их моделей, и даже по инженерии с дизайном.

Сразу после войны, несмотря на бомбардировку 9 мая 1945 года завода Skoda в Млада Болеславе, крупнейший в Чехословакии производитель легковых автомобилей возобновил производство предвоенной моделью Popular 995. А уже в 1947‑м, когда в Москве начали производство Москвича‑400 (фактически Opel Kadett 1938 года), чехи запустили модель Skoda 1101 Tudor.

Skoda 1101 Tudor — первая новая послевоенная модель завода. В 1948 году в числе модификаций появился и четырехдверный седан.

Строго говоря, Skoda 1101 Tudor новой не была — представляла собой глубоко модернизированную предвоенную машину. Мощность двигателя объемом 1,1 л подняли с 30 до 32 л.с. Неплохо, кстати, для столь небольшого мотора. Двигатель Москвича развивал 23 л.с., а затем 26 л.с.

На Шкоде вдобавок заметно освежили стилистику кузова. В основе конструкции лежала традиционная для фирмы хребтовая рама с карданом внутри центральной трубы. Подвески были независимыми на поперечных рессорах — нормальная по тем временам конструкция. Стоит отметить также, что деревянный каркас кузова для конца 1940‑х — уже архаика.

Первая Skoda 1101 была двухдверной, но в 1948‑м появился четырехдверный модернизированный вариант — Skoda 1102.

Спортивный родстер на шасси модели Skoda 1102 предназначали в первую очередь для экспорта. На базе первой послевоенной Шкоды на филиальном заводе в городе Врхлаби делали универсалы.

Экспортные варианты

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Купить автомобиль в Чехословакии в те годы простому смертному было практически невозможно. Машины расходились по чиновникам, армия которых после того, как в 1948‑м страна стала социалистической, колоссально выросла. Но большая часть машин (до 90%) уходила на экспорт. Валюты в Чехословакии катастрофически не хватало, а автомобили были важной статьей дохода. Поэтому, в отличие от советских машин, у Шкоды 1101/1102 было много модификаций, в том числе кабриолет, щегольской родстер и трехдверный универсал. У нас, к слову, первый серийный универсал — Москвич‑423 появился лишь в 1956 году.

В СССР легковые Шкоды, как и иные иномарки, не поставляли. Зато в СССР в 1950‑х частникам автомобили продавали в куда больших количествах, чем в дружественной Чехословакии. Там в 1952 году лишь 53 новых машины попали в частные руки! В том году появился седан Skoda 1200 — первая для завода модель с цельнометаллическим кузовом, но по-прежнему — на хребтовой раме. Мотор рабочим объемом 1,2 л развивал 36 л.с., а на модернизированной версии 1955 года Skoda 1201 — 45 л.с.

Седан Skoda 1200, стартовавший в 1952 году, был номенклатурным чиновничьим автомобилем и в руки частников практически не попадал. Универсалы Skoda 1202 STW выпускали во Врхлаби до 1973 года, а в начале 1960‑х их поставляли в СССР.

Санитарки для Советского Союза

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Новые машины шли в госструктуры: например, в автопарк ведомства по госбезопасности, что сегодня создает вокруг этой модели особенный ореол. На базе седана на филиальном заводе во Врхлаби делали фургон, санитарку и универсал. А вот их-то в СССР хорошо знали, поскольку такие машины с 1957‑го до начала 1960‑х в Союз поставляли примерно по 3000 в год.