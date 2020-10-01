С чего все началось
Автопром Чехословакии до Второй мировой был продвинутым и по количеству фирм, и по разнообразию их моделей, и даже по инженерии с дизайном.
Сразу после войны, несмотря на бомбардировку 9 мая 1945 года завода Skoda в Млада Болеславе, крупнейший в Чехословакии производитель легковых автомобилей возобновил производство предвоенной моделью Popular 995. А уже в 1947‑м, когда в Москве начали производство Москвича‑400 (фактически Opel Kadett 1938 года), чехи запустили модель Skoda 1101 Tudor.
Строго говоря, Skoda 1101 Tudor новой не была — представляла собой глубоко модернизированную предвоенную машину. Мощность двигателя объемом 1,1 л подняли с 30 до 32 л.с. Неплохо, кстати, для столь небольшого мотора. Двигатель Москвича развивал 23 л.с., а затем 26 л.с.
На Шкоде вдобавок заметно освежили стилистику кузова. В основе конструкции лежала традиционная для фирмы хребтовая рама с карданом внутри центральной трубы. Подвески были независимыми на поперечных рессорах — нормальная по тем временам конструкция. Стоит отметить также, что деревянный каркас кузова для конца 1940‑х — уже архаика.
Первая Skoda 1101 была двухдверной, но в 1948‑м появился четырехдверный модернизированный вариант — Skoda 1102.
Экспортные варианты
Купить автомобиль в Чехословакии в те годы простому смертному было практически невозможно. Машины расходились по чиновникам, армия которых после того, как в 1948‑м страна стала социалистической, колоссально выросла. Но большая часть машин (до 90%) уходила на экспорт. Валюты в Чехословакии катастрофически не хватало, а автомобили были важной статьей дохода. Поэтому, в отличие от советских машин, у Шкоды 1101/1102 было много модификаций, в том числе кабриолет, щегольской родстер и трехдверный универсал. У нас, к слову, первый серийный универсал — Москвич‑423 появился лишь в 1956 году.
В СССР легковые Шкоды, как и иные иномарки, не поставляли. Зато в СССР в 1950‑х частникам автомобили продавали в куда больших количествах, чем в дружественной Чехословакии. Там в 1952 году лишь 53 новых машины попали в частные руки! В том году появился седан Skoda 1200 — первая для завода модель с цельнометаллическим кузовом, но по-прежнему — на хребтовой раме. Мотор рабочим объемом 1,2 л развивал 36 л.с., а на модернизированной версии 1955 года Skoda 1201 — 45 л.с.
Санитарки для Советского Союза
Новые машины шли в госструктуры: например, в автопарк ведомства по госбезопасности, что сегодня создает вокруг этой модели особенный ореол. На базе седана на филиальном заводе во Врхлаби делали фургон, санитарку и универсал. А вот их-то в СССР хорошо знали, поскольку такие машины с 1957‑го до начала 1960‑х в Союз поставляли примерно по 3000 в год.
Первая Octavia
Но пока — во второй половине 1950‑х — в Чехословакии, как и в СССР, начался духовный и промышленный подъем, проявившийся, в том числе, и в появлении новых моделей.
Чуть раньше Москвича‑402, первого советского оттепельного автомобиля, дебютировавшего в 1956‑м, началось производство и новой Skoda 440. Двухдверный седан (первоначально его назвали Spartak, но почти сразу от революционного имени отказались, поскольку оно могло смутить западных покупателей) выглядел симпатично, хотя по-прежнему базировался на хребтовой раме. Базовый двигатель объемом 1,1 л развивал 40 л.с. Модель тоже активно экспортировали в десятки стран, но опять — не в СССР. Вскоре появилась и версия 445 с 45‑сильным двигателем 1,2 л, а в 1959‑м изменили отделку и переднюю подвеску: вместо рессор поставили пружины. Такой автомобиль впервые и получил имя Skoda Octavia.
Помимо седанов, делали трехдверные универсалы и даже элегантный родстер Skoda Felicia с мягкой крышей, к которой можно было докупить и легкую жесткую — для зимы. У моделей Octavia и Felicia появились и скоростные модификации с двигателями с двумя карбюраторами: 1,1 л (50 л.с.) и 1,2 л (55 л.с.) с максималкой до 125 км/ч — неплохие по тем временам показатели для столь небольшого рабочего объема.
Заднемоторные из Млада Болеслава
Реконструкцию завода в Млада Болеславе в начале 1960‑х затеяли в расчете на масштабный рост выпуска и совершенно новую — более технологичную для массового производства модель. Выбрали заднемоторную компоновку. О переднем приводе тоже думали, но не решились. А заднемоторные автомобили тогда массово делали Fiat, Volkswagen, Renault, да и наш ЗАЗ.
Выпуск седана Skoda 1000 MB (МВ — Mlada Boleslav) начали в 1964 году. Базовый литровый двигатель развивал 40 л. с., позже — 43 л.с. Вскоре начали и выпуск модификации 1100 МВ c 52‑сильным двигателем. В 1967–1969 годах в небольших количествах выпускали и купе, вернее, хардтоп без рамок дверей и с опускающейся средней стойкой — Skoda 1000 MBX и 1100 MBX.
О кабриолетах речь уже не шла, с несущим кузовом делать их хлопотно, а спрос на такие машины невелик. Универсал из заднемоторной машины получался тоже не полноценный и, как и кабриолет, не вышел из стадии прототипа. Поэтому заднеприводные Skoda Octаvia Combi и Skoda 1202 выпускали на филиальных заводах до начала 1970‑х.
Заднемоторная конструкция, да и основные узлы мало менялись десятилетиями. У семейства Skoda 100/110 с моторами в 48 и 52 л.с., дебютировавшего в 1969‑м, был новый кузов, появились передние дисковые тормоза. По классу эта Skoda была близка к нашему 50‑сильному Москвичу‑408. А Москвич-412 и Жигули имели более мощные двигатели.
В 1970‑х в ЧССР очереди стояли именно за советскими Ладами, которые были дороже, но и престижней чешских машин.
Шкоды на тестах «За рулем»
Тем не менее у чехословацких автомобилей были немалые достоинства, оцененные сотрудниками «За рулем» еще в 1970 году. Тогда редакция смогла добыть на годовой тест двухдверное купе Skoda 110R Coupe — первую в истории иномарку в руках советских журналистов. В СССР такие машины не поставляли, так что познакомиться со Шкодой было очень интересно!
«Круглые циферблаты стрелочных приборов и цветные контрольные лампочки, выставленные в ряд тумблеры и выключатели напоминают кабину самолета, - писали не избалованные иномарками зарулевские испытатели. — Анатомические передние сиденья удобны, хорошо „держат“ тело, плавная регулировка наклона спинок позволяет выбрать привычную, наиболее удобную посадку».
Инженеры и журналисты отмечали и бодрый разгон 52‑сильной Шкоды, даже по сравнению с более мощными Жигулями и Москвичами, ведь чешская машина была заметно легче. Понравился и уверенный пуск двигателя зимой, отсутствие перегревов летом, небольшой расход топлива (зимой — 8,5–9, летом — 7,5–8 л/100 км). А вот отопитель салона проиграл русской зиме.
Рапид и Фаворит
Новое семейство, производство которого в ЧССР начали в 1976 году, оставалось заднемоторным, хотя выглядели машины современно. Базовым на модели Skoda 105 по-прежнему был 45‑сильный двигатель. Версию Skoda 120 с улучшенной отделкой оснащали моторами 1,2 л, мощностью 50 и 55 л.с. В 1981 году в производство запустили традиционную для Шкоды модификацию — купе Garde (в 1984‑м его переименовали в Rapid). Освоили версии Skoda 130 и 135 c улучшенной отделкой, двигателем в 1,3 л мощностью 59 л.с. и 63 л.с., пятиступенчатой коробкой передач.
Заднемоторное семейство делали аж до 1990 года. Но в 1987‑м наконец-то случился прорыв: завод в Млада Болеславе начал выпуск переднеприводной модели Skoda Favorit с кузовом, дизайн которого разработало ателье Bertone. Старым был лишь двигатель — 1,3 л (59 л.с.). Позже машина получила и кузов универсал (Skoda Forman), мотор мощностью 68 л.с., впрыск топлива, нейтрализатор и иные решения, приличествующие автомобилю конца двадцатого столетия. Эта — последняя социалистическая и одновременно первая капиталистическая Skoda — стала прямым аналогом семейства Самара и прологом следующего тома истории чешской марки, который писали уже на наших глазах.