Подержанная Лада XRAY: 3 плюса, один минус и все болячки

Тольяттинский как бы кроссовер ничем ужасным не прославился. Но избегайте робота!

XRAY создан на платформе Renault Global Access (B0). Многие решения заимствованы у моделей Sandero и Duster — конструкция подвески, агрегаты.

Рестайлинга как такового не было, но в 2019 году завод изменил компоновку салона (+25 мм для ног в заднем ряду) и варианты оснащения, а гамму трансмиссий дополнил вариатором.

Достоинства

Энергоемкая подвеска

Внушительный клиренс 190 мм, у версии Cross — 215 мм (но не с вариатором).

Едет и управляется не хуже, чем Sandero Stepway, при этом дешевле.

В машинах в богатых комплектациях можно найти мультимедиа, навигацию, кожу на руле, однако скрип бюджетного пластика напомнит, что Лада — это не роскошь.

Недостатки

Много мелких неисправностей, даже на молодых экземплярах.

На машинах до 2019 года тесный задний ряд.

Моторы

Альянсовский 110‑сильный мотор HR16DE (H4M по классификации Renault) с цепным приводом ГРМ способен на пробег 300 тысяч км без особых вмешательств. Его ставили на XRAY только в первый год продаж в сочетании с МКП — на вторичке это дефицит. В 2019‑м двигатель вернулся уже в паре с вариатором.

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Остальные моторы — вазовские, их предком был «восьмерочный». Оба резвы и экономичны. Есть и недостатки. У 1.6 (ВАЗ‑21129, 106 л.с.), например, не очень живучие термостат и водяная помпа, стучат гидрокомпенсаторы, подклинивает клапан вентиляции картера. Но в целом вполне надежный агрегат с заявленным ресурсом в 220 тысяч км.

Мотор 1.8 (21179, 122 л.с.) служит не дольше. Его создавали специально для новых моделей XRAY и Веста. Чугунный блок — тот же самый, но наряду с увеличенным ходом поршней появились фазовращатели, импортные насосы и топливная рампа. Главная болезнь — масложор, достигавший пугающих значений в несколько литров на тысячу. С годами завод частично решил вопрос, заменив часть комплектующих. Но прочие мелкие неприятности остались — например, заедающий клапан масляного насоса.

Коробки передач

Логановские механические КП о пяти ступенях (JR5 или JH3, под разные моторы) живут до 300 тысяч км. Недомогания наподобие течей сальников им присущи, но серьезных заболеваний нет. То же можно сказать и про вазовскую механику, только служит она на треть меньше и намного более шумная.

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Вариатор JF015E хорошо изучен по многим моделям Nissan и Renault. Его в 2015‑м модернизировали, но устранили только часть слабостей. Подшипники конусов, гидроблок, планетарный механизм по-прежнему изнашиваются быстро. Рывки и толчки как следствие износа могут появиться после 50 тысяч км, а к 100–120 тысячам почти неизбежны.

Наконец, роботизированную коробку (АМТ, сочетается с мотором 1.8), разработанную на базе вазовской МКП, так и не довели до ума. От рождения она страдала серийной гибелью сцеплений на ничтожных пробегах и неадекватной работой: дерганой и с зависаниями. Владельцы без конца ездили за новыми прошивками «мозгов». После череды модернизаций характер улучшился, но, по слухам, в этом году АвтоВАЗ снимет неудачный агрегат с производства.

Эксплуатационные болячки

Ходовая требует внимания чаще, чем хотелось бы: к 30 тысячам км могут загудеть подшипники ступиц, к 50 тысячам — застучать шаровые, к 60 тысячам ремонта просит рулевой механизм. Невелик ресурс амортизаторов и пружин.

Часто перегорают различные лампочки, особенно докучает ближний свет.

Уплотнители дверей у ранних машин дубели на морозе и иногда рвались — проблему решали регулярной смазкой силиконом.

Система вентиляции недостаточно эффективна — при запотевании нередко приходится открывать окна.

Завод регулярно проводил оперативное лечение выявленных болячек, внося коррективы в конструкцию. Таким образом, чем позже год выпуска, тем совершеннее ХRAY.

Euro NCAP: тест не проводился.

Самое массовое предложение на вторичке: XRAY 1.6 (106 л. с.), МКП

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Оптимальный выбор: XRAY 1.6 (110 л. с.), МКП

За те же деньги: Renault Sandero, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Nissan Tiida

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Иногда недостаточно просто купить грузовую корзину или велобагажник — необходимо правильно закрепить перевозимый инвентарь.

Если срок годности огнетушителя истек, вам грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Во избежание этого своевременно обновите средства защиты: огнетушитель, аптечку и др.

Фото: АВТОВАЗ