«Женский» кроссовер за 2–4 млн рублей: выбор по расчету

За точку отсчета возьмем... возраст!

Бытует мнение, что женщины выбирают машину глазами. И нет в этом ничего плохого: автомобиль должен нравиться, а рутинные хлопоты с ним пускай ложатся на плечи мужчины. Поэтому при составлении рейтинга лучших паркетников для прекрасной половины человечества мы задвинули «железный» аспект на второй план, выдвинув вперед нестандартность и красоту.

В диапазон от 2 до 4 млн рублей попадает львиная доля кроссоверов российского рынка. Сейчас это самый модный класс машин, а женщины любят быть в тренде. Выбор зависит от ответа на вопрос, который считается неприличным: «А сколько вам лет?»

20+

Молодость — возраст, когда хочется блистать и привлекать внимание. Выделиться из потока яркой машиной сегодня непросто. Если в прямом смысле, то у производителей — недостаток броских цветов. В переносном — не хватает по-настоящему особенных моделей. Молодежь еще не задумывается о вместительности машины, передвигаясь преимущественно налегке. Поэтому в первой группе мы собрали машины, на которых лучше ездить максимум вдвоем-втроем.

За минимальную цену можно предложить кроссовер Mazda CX-30. Модель свежая, продается с января. Дизайн — современный, агрегаты — надежные. Двигатель безальтернативен: атмосферник 2.0 на 150 сил. В начальной версии стоит механика, всем остальным положен 6-ступенчатый автомат. Полный привод идет за доплату. В двухпедальном исполнении машина стоит от 1,96 млн рублей (таковы сейчас реалии!). Полный привод потребует доплаты ровно в 100 тысяч.

Mazda CX-30

Классический вариант нестандартного автомобиля — Mini. Уже много лет британцы делают не только легковушки, но и кроссовер Countryman. Несмотря на полноценные пять дверей, машина это «эгоистичная», на большие компании не рассчитанная. Дизайн привлекает сам по себе, а с помощью огромного ассортимента фирменных аксессуаров паркетник можно сделать стильным вдвойне. Гамму открывает 136-сильная версия с передними ведущими колесами за 2,55 млн рублей, продолжает полноприводник со 192 л.с., который стартует с 2,95 млн, и закрывает заряженное исполнение JCW (306 «лошадей» и как минимум 3,8 млн).

Mini Countryman

Без малого с 4 млн рублей стартует Jaguar E-Pace. Младший кроссовер люксового бренда почти самый дорогой в сегменте, зато изначально очень щедро оснащен. У него светодиодные фары, кожаный салон, двухзонный «климат», электропривод пятой двери, полный набор обогревов, предпусковой подогреватель и медиасистема с большим дисплеем. Кроме того, машине по умолчанию положен автомат и полный привод. В гамме — 199-сильный дизель и бензиновые моторы отдачей 200 и 249 л.с. Даже самая слабая версия набирает сотню за 8,5 с. А еще Jaguar очень редкий: в потоке встречается реже Mini. Это ли не магнит для глаз?

Jaguar E-Pace

30+ с детьми

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Для мам с детьми на первый план выходят другие ценности — просторные салон и багажник, а также возможность развлечь маленьких пассажиров в дороге. Идеальным выбором семьи будет, пожалуй, Skoda Kodiaq. За те же деньги, что и соперники, компания предлагает больше автомобиля. Достаточно сказать, что это редкая возможность в сегменте заказать семиместный салон. Чешская модель привлекает огромным ассортиментом. Больше двух десятков базовых версий можно дополнять пакетами и отдельными опциями. Самые скромные варианты стоят аккурат под 2 млн рублей, топовые уходят за 4 млн. Комфорт в пути обеспечат задние солнцезащитные шторки и удобные для сна подголовники. Родители оценят встроенные в дверные карманы урны и держатели для планшетов в сиденьях.

Skoda Kodiaq

Toyota RAV4 — выбор для тех, кто не хочет выделяться. Поэтому — лидер класса. В актив запишем просторные салон и багажник, две системы полного привода (самая продвинутая имеет две муфты на задней оси, обеспечивая управление вектором тяги). Если Skoda увлеклась ультрасовременными агрегатами, то Toyota — оплот традиционализма. В ее активе два безнаддувных мотора, с которыми сочетаются вариатор и 8-ступенчатый автомат. В минусах модели самая высокая стоимость среди локализованных в России паркетников. Старт для машины с вариатором — 2,23 млн рублей, а максимум упирается в 2,89 млн.

Toyota RAV4

Из премиальных, но одновременно сравнительно доступных автомобилей для поездок всей семьей лучше всего подойдет Mercedes GLB. Соплатформенник GLA, он отличается от него угловатым и вместительным кузовом. Есть даже опция в виде третьего ряда сидений. Он, правда, чисто символический, и даже ребенок там не каждый усядется. Но сама возможность разместить семерых радует. Есть и интересные навороты. Например, адаптивный круиз-контроль может сверяться с данными навигации и сканером дорожных знаков и самостоятельно корректировать скорость в соответствии с лимитами. «Входной билет» оценивается в 3,09 млн рублей за 163 л.с. и передний привод. Дизель в сочетании со всеми ведущими колесами начинается от 3,54 млн.

Mercedes-Benz GLB

40+

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Возни с детьми стало меньше, и они всё чаще проводят досуг без родителей. Можно снова выбирать машину «по красоте», но, конечно, не отбрасывая практичную составляющую. Peugeot 3008 в сегменте можно назвать иконой стиля. Он может нравиться, может раздражать, но точно не оставит равнодушным. Интерьер и внешность французы нарисовали с вдохновением. Стандартного тут нет практически ничего. Четверых машина увезет без проблем. Выбор ограничен только передним приводом и двумя 150-сильными моторами, бензиновым и дизельным. В числе опций есть уникальная на несколько классов вокруг система ночного видения. Модель импортируется, а потому недешева: от 2,08 до 2,63 млн рублей без учета стоимости дополнительных наворотов.

Peugeot 3008

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В премиальном сегменте есть золотая середина между совсем компактными моделями и «квадратным», нарочито семейным Мерседесом GLB. В первую очередь, это Audi Q3. Модель свежая, стоит от 2,65 млн рублей с передним и от 3 млн рублей с полным приводом. Роботу S tronic альтернатив нет. Зато — уникальная возможность — выбор из двух типов кузова. Наряду с классическим кроссовером-универсалом есть кросс-купе Audi Q3 Sportback. Это если вам нужно чуть больше индивидуальности и вы готовы пожертвовать толикой практичности. Доплата за яркую внешность — ровно 200 тысяч рублей. Приятно наличие в палитре ярких оттенков как для кузова, так и для интерьера.

Audi Q3

Ну а если выпало счастье ездить в одиночку, присмотритесь к тесноватому, но выразительному BMW X2, младшему в семье баварских кросс-купе. За 2,51 млн купите машину со 140-сильным мотором и передним приводом. Дизельные версии стартуют с 3,06 млн, полный привод начинается с той же суммы. Максимально доступная для модели мощность составляет 192 л.с., и в границах 4 млн рублей даже в нее можно добавить опций по вкусу.

BMW X2

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Деление автомобилей на женские и мужские более чем условно, конечно. Но в нашей подборке оказались варианты, которые представительницам прекрасного пола должны приглянуться.

Мнение эксперта

— При выборе автомобиля женщины обращают внимание не только на яркий дизайн. Практичность в эксплуатации и безопасность имеют значение! Идеальным недорогим кроссовером для женщин с учетом этих критериев станет Hyundai Creta: дополнительные опции безопасности, датчики слежения и системы контроля управлением авто оптимально сочетаются с футуристическим дизайном и комфортом. Можно также рассмотреть Volkswagen Tiguan: удобная цифровая панель и управление климат-контролем, вместительный багажник на 615 литров и электропривод пятой двери — оснащенность немецкого кроссовера делает его востребованным у женщин.

Из перечисленных моделей особенно стоить отметить Mazda CX-30, автомобиль который привлекает ярким и агрессивным дизайном, компактностью — по габаритам уступает даже хэтчбеку Mazda 3, а также повышенным уровнем безопасности (7 подушек) и наличием медиацентра с Apple CarPlay/Android Auto с 8,8 дюймовым экраном для развлечения детей в дальней дороге. Одним из лучших семейных автомобилей признан Skoda Kodiaq. Эффектный дизайн, наивысший рейтинг безопасности по результатам испытаний Euro NCAP, а также удобные системы хранения — все то, что помогает женщине за рулем чувствовать себя комфортно и уверенно. При этом все перечисленные кроссоверы имеют приемлемую стоимость — от 1 267 000 рублей до 2 098 900 рублей.





Фото: фирмы-производители, Unsplash и «За рулем»