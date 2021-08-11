6 кроссоверов, которые покорили бы наш рынок

Они продаются в Европе, но к нам их не везут. Хотя при условии локализации у них были бы неплохие шансы на успех.

В нынешних непростых условиях автоконцерны тщательно взвешивают, какие модели стоит к нам везти. Сертификация и локализация стоят дорого, ошибиться с инвестициями нельзя. Легче на риск идут популярные марки, у кого в России хорошие продажи. И у них есть что предложить.

Hyundai

Hyundai Bayon

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Hyundai Bayon — самая свежая модель в нашей подборке. Ее мировая премьера состоялась в марте. Фактически это приподнятая версия хэтчбека i20 (у нас тоже не представлен) на платформе К2.

Длина автомобиля меньше 4,2 метра. В Европе предлагается «мягкий» гибрид на базе литрового бензинового турбомотора мощностью 100 или 120 л.с., а также исполнение с 84-сильным атмосферником 1.2. Альтернативой механической коробке выступает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Полного привода нет.

Пятидверка необычного дизайна стоит от 1,5 млн в переводе на рубли. Поставки модели в Россию не планируются — у нас есть близкая по размерам Creta.

Kia

Kia Stonic

У корейской марки едва ли не самый широкий модельный ряд на российском рынке. Даже кроха Picanto локализован и продается. Странно, что модели Stonic у нас нет. Она появилась еще в 2017 году и уже успела пройти через плановый рестайлинг.

Этот кроссовер компактнее, чем продающийся у нас Seltos. Силовые агрегаты те же, что на Hyundai Bayon. Оснащение скромное: «климат» однозонный, цифровой комбинации приборов не предусмотрено. Зато есть масса ярких двухцветных вариантов окраски кузова и много ассистентов водителя, как это принято в Европе. Цены стартуют с 1,7 млн рублей, если перевести по текущему курсу.

Volkswagen

Volkswagen T-Cross

Немецкий бренд насытил свою линейку кроссоверов на нашем рынке. К локализованному Тигуану, немецкому Туарегу и американскому Терамонту буквально на днях присоединился самый маленький Taos, тоже российской сборки. А несколько лет назад мы познакомились на европейских дорогах с кроссовером, который еще компактнее Таоса — T-Roc. И самым маленьким из Фольксвагенов — паркетником T-Cross.

Volkswagen T-Roc

В Германии Т-Cross стоит от 1,7 млн рублей, T-Roc — от 1,9 млн (причем последний предлагают еще и с кузовом кабриолет за 2,45 млн), тогда как Tiguan стартует с 2,55 млн. Заманчиво? Еще бы! Но в ближайшее время нам не видать ни «кросса», ни «рока». А тем более кабриолета, на который найдется десяток покупателей. Поэтому — все на Taos. Интерьер у него, кстати, очень похож на T-Cross.

Skoda

Skoda Kamiq

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Еще два года назад мы побывали в Европе на тесте самого компактного псевдокроссовера Skoda Kamiq. Чехи тогда не говорили ничего конкретного о поставках. Не говорят и сейчас.

Более крупный Karoq, локализованный в Нижнем Новгороде, стоит у нас от 1,57 млн рублей. Его младший брат мог бы заметно опустить цену «входного билета» в мир кроссоверов Шкоды: в Чехии Kamiq дешевле на 400 тысяч рублей, если перевести на наши.

Skoda Kamiq длиной чуть больше 4,2 метра больше похож на слегка задранный хэтчбек, нежели на кроссовер. В его арсенале есть турбомоторы на бензине (100 и 150 л.с.), дизтопливе (115 л.с.) и газе (90 л.с.). Полный привод не предусмотрен конструктивно. Интерьер копирует хэтч Skoda Scala, который в России тоже не продается.

Toyota

Toyota Yaris Cross

Модель Yaris Cross дебютировала весной 2020 года. Это паркетник длиной 4,2 метра построен на той же платформе TNGA GA-B, что и одноименный хэтчбека.

Силовой агрегат пока анонсирован только один: бензиновый двигатель 1.5 турбо, электромотор на задней оси и вариатор. Таким образом, у модели реализован полный привод без механического привода между осями. А вот мощность скромная, всего 116 л.с. суммарно, хотя по отдельности ДВС выдает 92 «лошади», а электродвигатель — 80. В числе опций есть даже проекционный дисплей, а салон почти не отличается от Яриса без приставки Cross.

В Европе старт продаж намечен на этот год. По цене этот кроссовер будет ближе к Королле (от 1,9 млн рублей по курсу), нежели к легковому Ярису (от 1,4 млн рублей).





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Фото: фирмы-производители и «За рулем»