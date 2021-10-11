VW Taos, Kia Seltos, Nissan Qashqai: как светят? что с навигацией?

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Volkswagen Taos, Kia Seltos, Nissan Qashqai, читайте и смотрите тут.
Как светят?
По части головного света Kia — бедный родственник. Фары и противотуманки во второй половине прайс-листа превращаются из галогенных в светодиодные, но дополнительного функционала — ноль.
Volkswagen щеголяет LED-оптикой «по кругу» уже в базовой комплектации. За доплату в фарах появятся автокорректор, автоматика включения-выключения дальнего света, поворотные линзы ближнего света. Набор достойный, но в режиме ближнего света фары светят слишком низко.
Nissan в начальных версиях довольствуется галогеном, а в верхних уровнях оснащения получает всё то же, что и Volkswagen. И даже больше: плюс противотуманки (пусть и галогенные) и крайне полезный в России омыватель фар с включением отдельной кнопкой. Свет у машины шикарный — и лучший в тесте.
С Яндексом дружат?
Впервые в нашем сравнительном тесте все машины поддерживают онлайн-сервисы Яндекса на штатном мониторе. Навигация Яндекса, конечно, не идеальна — но обладает самой полной информацией о пробках, а это важно. Реализация системы на всех машинах — разная. И все отметились глюками и подтормаживаниями, хотя в целом работоспособность на достойном уровне.
Медиасистемы всех автомобилей поддерживают протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Минувшим летом в перечень одобренных для них приложений вошел Яндекс.Навигатор. Давно ожидаемое событие, но — с нюансом: за использование придется платить. Навигация заработает только после подписки на Яндекс.Плюс, а это бесплатные три месяца и 199 рублей ежемесячно потом. Впрочем, у этого сервиса есть масса приятных моментов, позволяющих экономить, так что вложения могут отбиться.
- Seltos иного способа перетащить Яндекс на бортовой дисплей диагональю 10,25 дюйма не предлагает.
- Qashqai с самым маленьким и блеклым в троице экраном на 7 дюймов поддерживает еще и протокол Яндекс.Авто. Через него та же онлайн-навигация включается бесплатно. Тут своя особенность: системе нужен именно Яндекс.Навигатор, тогда как на смартфоне удобнее держать многофункциональные Яндекс.Карты. В них, например, показано движение общественного транспорта, а маршруты можно строить для любых способов передвижения.
- Taos имеет Яндекс.Навигатор как предустановленное приложение. Его мультимедийка с красочным и ярким 10‑дюймовым монитором базируется на Андроиде. Интернет нужно раздать со своего смартфона.
Кто шустрее?
Бывало прежде не раз: субъективно самая шустрая машина оказывалась в ходе инструментальных замеров вовсе не первой. Хитрость заключается в чрезмерно резкой реакции на нажатие акселератора, и у водителя складывается ощущение взлета. Однако Sеltos при подобных настройках подтвердил свои амбиции. Он самый динамичный и проиграл своему паспортному показателю меньше секунды.
От Кашкая с его атмосферником и вариатором чуда не ждали. И подстегнуть нечем: он появился до той поры, когда вошли в моду системы выбора ездовых режимов. Nissan отметился самыми стабильными результатами в серии заездов, хотя и отстал от «паспорта» на весомые две секунды.
Taos слегка разочаровал. Задержку на старте не удалось убрать ни спортивным режимом, ни взбадриванием машины долгой активной ездой в надежде, что алгоритм робота DSG адаптируется сам. Не будь этого провала, Volkswagen оказался бы, наверное, на секунду быстрее.
|
РАЗГОН 0–100 км/ч, с
|
Kia Seltos
|
Nissan Qashqai
|
Volkswagen Taos
|
Паспортные данные
|
8,4
|
10,5
|
8,9
|
Наши замеры (лучшая попытка)
|
9,3
|
12,5
|
10,5
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
KIA SELTOS
|
NISSAN QASHQAI
|
VOLKSWAGEN TAOS
|
Снаряженная / полная масса
|
1485 / 1925 кг
|
1575 / 1950 кг
|
1362 / 1860 кг
|
Время разгона
|
8,4 с
|
10,5 с
|
8,9 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
182 км/ч
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 50 л
|
АИ-92, АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 55 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,5 / 6,3 / 7,6 л / 100 км
|
9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км
|
10,1 / 6,7 / 8,0 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
P4/16
|
Рабочий объем
|
1591 см³
|
1997 см³
|
1395 см³
|
Мощность
|
130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин
|
106 кВт / 144 л.с. при 6000 об/мин
|
110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
265 Н·м при 1500–4500 об/мин
|
200 Н·м при 4400 об/мин
|
250 Н·м при 1500–3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р7
|
CVT
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
3,64 / 2,17 / 1,83 / 1,02 / 0,81 / 0,85 / 0,72 / 4,70
|
2,63–0,38 / 1,96
|
3,19 / 2,75 / 1,90 / 1,04 / 0,79 / 0,86 / 0,66 / 2,90
|
Главная передача
|
4,64 / 3,61
|
3,39
|
4,81 / 3,67
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
235/45 R18
|
215/55 R18
|
225/55 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
KIA SELTOS
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
198
|
NISSAN QASHQAI
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
123
|
VOLKSWAGEN TAOS
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км
|
131
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
|
|
Kia Seltos
|
Nissan Qashqai
|
Volkswagen Taos
|
Просвет
|
a
|
180 мм*
|
175 мм*
|
170 мм*
|
b
|
190 мм
|
210 мм
|
195 мм
|
c
|
205
|
205 мм
|
215 мм
|
Угол
|
α
|
20,5°
|
20,5°
|
20,0°
|
β
|
28,5°
|
29,5°
|
29,0°
|
γ
|
16,5°
|
18,0°
|
19,0°
* По защите силового агрегата.
Уровень шума, дБ
|
|
Kia Seltos
|
Nissan Qashqai
|
Volkswagen Taos
|
60 км/ч
|
68
|
65,5
|
63,5
|
80 км/ч
|
70
|
67,5
|
65,5
|
100 км/ч
|
72
|
70
|
69
|
Шины
|
Kumho Ecsta HS51
|
Michelin Primacy 3
|
Pirelli Scorpion
Taos тихий во всем диапазоне скоростей и оборотов двигателя. В своем классе он в числе лучших и выглядел бы достойно даже среди соперников из следующего сегмента. Для уха Seltos и Qashqai шумят практически одинаково, но прибор показал, что корейский паркетник громче. Его шины Kumho реагируют на шершавый асфальт повышением уровня шума.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Kia Seltos
|
Nissan Qashqai
|
Volkswagen Taos
|
Рабочее место водителя
|
У ниссановского сиденья короткая подушка и никаких дополнительных удобств. В Kia и Фольксвагене сидеть удобнее, плюс у первого есть вентиляция, у второго — идеальный профиль и настройка поясничного упора в двух плоскостях. К эргономике претензий нет. Даже к возрастному Кашкаю. Он же получает бонусы за систему кругового обзора. Качество картинки не лучшее, но у соперников всего по одной камере. Зато в Таосе есть омыватель камеры и максимальная зона очистки стеклоочистителей.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
9
|
Салон
|
Спереди грех жаловаться на простор во всех трех машинах. Сзади самый тесный Nissan, хотя снаружи он не кажется меньше. Плюс отсутствие розеток. Багажник Селтоса вроде бы не сильно меньше, чем у конкурентов, но 300 л — это на грани приличия. И у модели самая большая разница между измеренным нами и заявленным объемом. Taos, напротив, наиболее вместительный, с электроприводом пятой двери и лючком для длинномеров.
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
7
|
9
|
Багажник
|
7
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
По динамике Seltos оказался вне конкуренции. Taos необъяснимо «стормозил», Qashqai отстает, что было понятно еще до замеров. К тормозам претензий нет. Лучшая управляемость у Фольксвагена. Две другие машины не столь точны по рулежке.
|
Динамика
|
9
|
7
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Taos вырывается вперед за счет лучшей шумоизоляции и тут же теряет преимущество пенализацией за неудовлетворительную плавность хода и громкую работу подвески. Seltos отсутствие второй зоны климат-контроля компенсировал наличием вентиляции сидений.
|
Шум
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
7
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Ни одна из этих машин не внедорожник, однако Taos по геометрии совсем уж неженка. По количеству дилеров и широте их географии Kia вне конкуренции. Seltos предлагает полноразмерную запаску в большем числе комплектаций, чем Qashqai. У Таоса такой вообще не бывает, и он точно не переварит АИ‑92. Для турбо-Селтоса он неожиданно допустим, не говоря уже о Кашкае с атмосферником.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
7
|
Сервис
|
9
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
7
|
Промежуточная оценка
|
8,20
|
7,93
|
8,20
|
Поведение вне дороги
|
Nissan и Kia позволяют заблокировать межосевую муфту. А Taos даже систему стабилизации отключить не дает. Можно только выбрать внедорожный ездовой режим, в котором машина будет думать сама. Но, судя по проверке роликовыми платформами, это ей удается неплохо. Как и у всех паркетников, ходы подвесок у тестовых машин небольшие.
|
Энерговооруженность
|
9
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,22
|
7,94
|
8,17
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