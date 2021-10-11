VW Taos, Kia Seltos, Nissan Qashqai: как светят? что с навигацией?

Эксперты «За рулем» протестировали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник.

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Volkswagen Taos, Kia Seltos, Nissan Qashqai, читайте и смотрите тут.

Как светят?

По части головного света Kia — бедный родственник. Фары и противотуманки во второй половине прайс-листа превращаются из галогенных в светодиодные, но дополнительного функционала — ноль.

Volkswagen щеголяет LED-оптикой «по кругу» уже в базовой комплектации. За доплату в фарах появятся автокорректор, автоматика включения-выключения дальнего света, поворотные линзы ближнего света. Набор достойный, но в режиме ближнего света фары светят слишком низко.

Nissan в начальных версиях довольствуется галогеном, а в верхних уровнях оснащения получает всё то же, что и Volkswagen. И даже больше: плюс противотуманки (пусть и галогенные) и крайне полезный в России омыватель фар с включением отдельной кнопкой. Свет у машины шикарный — и лучший в тесте.

С Яндексом дружат?

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Впервые в нашем сравнительном тесте все машины поддерживают онлайн-сервисы Яндекса на штатном мониторе. Навигация Яндекса, конечно, не идеальна — но обладает самой полной информацией о пробках, а это важно. Реализация системы на всех машинах — разная. И все отметились глюками и подтормаживаниями, хотя в целом работоспособность на достойном уровне.

Медиасистемы всех автомобилей поддерживают протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Минувшим летом в перечень одобренных для них приложений вошел Яндекс.Навигатор. Давно ожидаемое событие, но — с нюансом: за использование придется платить. Навигация заработает только после подписки на Яндекс.Плюс, а это бесплатные три месяца и 199 рублей ежемесячно потом. Впрочем, у этого сервиса есть масса приятных моментов, позволяющих экономить, так что вложения могут отбиться.

Seltos иного способа перетащить Яндекс на бортовой дисплей диагональю 10,25 дюйма не предлагает.

Qashqai с самым маленьким и блеклым в троице экраном на 7 дюймов поддерживает еще и протокол Яндекс.Авто. Через него та же онлайн-навигация включается бесплатно. Тут своя особенность: системе нужен именно Яндекс.Навигатор, тогда как на смартфоне удобнее держать многофункциональные Яндекс.Карты. В них, например, показано движение общественного транспорта, а маршруты можно строить для любых способов передвижения.

с самым маленьким и блеклым в троице экраном на 7 дюймов поддерживает еще и протокол Яндекс.Авто. Через него та же онлайн-навигация включается бесплатно. Тут своя особенность: системе нужен именно Яндекс.Навигатор, тогда как на смартфоне удобнее держать многофункциональные Яндекс.Карты. В них, например, показано движение общественного транспорта, а маршруты можно строить для любых способов передвижения. Taos имеет Яндекс.Навигатор как предустановленное приложение. Его мультимедийка с красочным и ярким 10‑дюймовым монитором базируется на Андроиде. Интернет нужно раздать со своего смартфона.

Кто шустрее?

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Бывало прежде не раз: субъективно самая шустрая машина оказывалась в ходе инструментальных замеров вовсе не первой. Хитрость заключается в чрезмерно резкой реакции на нажатие акселератора, и у водителя складывается ощущение взлета. Однако Sеltos при подобных настройках подтвердил свои амбиции. Он самый динамичный и проиграл своему паспортному показателю меньше секунды.

От Кашкая с его атмосферником и вариатором чуда не ждали. И подстегнуть нечем: он появился до той поры, когда вошли в моду системы выбора ездовых режимов. Nissan отметился самыми стабильными результатами в серии заездов, хотя и отстал от «паспорта» на весомые две секунды.

Taos слегка разочаровал. Задержку на старте не удалось убрать ни спортивным режимом, ни взбадриванием машины долгой активной ездой в надежде, что алгоритм робота DSG адаптируется сам. Не будь этого провала, Volkswagen оказался бы, наверное, на секунду быстрее.

РАЗГОН 0–100 км/ч, с Kia Seltos Nissan Qashqai Volkswagen Taos Паспортные данные 8,4 10,5 8,9 Наши замеры (лучшая попытка) 9,3 12,5 10,5

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA SELTOS NISSAN QASHQAI VOLKSWAGEN TAOS Снаряженная / полная масса 1485 / 1925 кг 1575 / 1950 кг 1362 / 1860 кг Время разгона

0–100 км/ч 8,4 с 10,5 с 8,9 с Максимальная скорость 200 км/ч 182 км/ч 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,5 / 6,3 / 7,6 л / 100 км 9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км 10,1 / 6,7 / 8,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 P4/16 Рабочий объем 1591 см³ 1997 см³ 1395 см³ Мощность 130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин 106 кВт / 144 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин Крутящий момент 265 Н·м при 1500–4500 об/мин 200 Н·м при 4400 об/мин 250 Н·м при 1500–3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач Р7 CVT Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VII / з.х. 3,64 / 2,17 / 1,83 / 1,02 / 0,81 / 0,85 / 0,72 / 4,70 2,63–0,38 / 1,96 3,19 / 2,75 / 1,90 / 1,04 / 0,79 / 0,86 / 0,66 / 2,90 Главная передача 4,64 / 3,61 3,39 4,81 / 3,67 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/45 R18 215/55 R18 225/55 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры KIA SELTOS 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 NISSAN QASHQAI 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 123 VOLKSWAGEN TAOS 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км 131

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Kia Seltos Nissan Qashqai Volkswagen Taos Просвет a 180 мм* 175 мм* 170 мм* b 190 мм 210 мм 195 мм c 205 205 мм 215 мм Угол α 20,5° 20,5° 20,0° β 28,5° 29,5° 29,0° γ 16,5° 18,0° 19,0°

Уровень шума, дБ

Kia Seltos Nissan Qashqai Volkswagen Taos 60 км/ч 68 65,5 63,5 80 км/ч 70 67,5 65,5 100 км/ч 72 70 69 Шины Kumho Ecsta HS51 Michelin Primacy 3 Pirelli Scorpion

тихий во всем диапазоне скоростей и оборотов двигателя. В своем классе он в числе лучших и выглядел бы достойно даже среди соперников из следующего сегмента. Для ухашумят практически одинаково, но прибор показал, что корейский паркетник громче. Его шины Kumho реагируют на шершавый ­асфальт повышением уровня шума.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Kia Seltos Nissan Qashqai Volkswagen Taos Рабочее место водителя У ниссановского сиденья короткая подушка и никаких дополнительных удобств. В Kia и Фольксвагене сидеть удобнее, плюс у первого есть вентиляция, у второго — идеальный профиль и настройка поясничного упора в двух плоскостях. К эргономике претензий нет. Даже к возрастному Кашкаю. Он же получает бонусы за систему кругового обзора. Качество картинки не лучшее, но у соперников всего по одной камере. Зато в Таосе есть омыватель камеры и максимальная зона очистки стеклоочистителей. Сиденье 9 8 9 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 9 9 Салон Спереди грех жаловаться на простор во всех трех машинах. Сзади самый тесный Nissan, хотя снаружи он не кажется меньше. Плюс отсутствие розеток. Багажник Селтоса вроде бы не сильно меньше, чем у конкурентов, но 300 л — это на грани приличия. И у модели самая большая разница между измеренным нами и заявленным объемом. Taos, напротив, наиболее вместительный, с электроприводом пятой двери и лючком для длинномеров. Передняя часть 8 8 8 Задняя часть 8 7 9 Багажник 7 8 9 Ходовые качества По динамике Seltos оказался вне конкуренции. Taos необъяснимо «стормозил», Qashqai отстает, что было понятно еще до замеров. К тормозам претензий нет. Лучшая управляемость у Фольксвагена. Две другие машины не столь точны по рулежке. Динамика 9 7 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 9 Комфорт Taos вырывается вперед за счет лучшей шумоизоляции и тут же теряет преимущество пенализацией за неудовлетворительную плавность хода и громкую работу подвески. Seltos отсутствие второй зоны климат-контроля компенсировал наличием вентиляции сидений. Шум 8 8 9 Плавность хода 8 8 7 Климат 8 8 8 Приспособленность к России Ни одна из этих машин не внедорожник, однако Taos по геометрии совсем уж неженка. По количеству дилеров и широте их географии Kia вне конкуренции. Seltos предлагает полноразмерную запаску в большем числе комплектаций, чем Qashqai. У Таоса такой вообще не бывает, и он точно не переварит АИ‑92. Для турбо-Селтоса он неожиданно допустим, не говоря уже о Кашкае с атмосферником. Геометрическая проходимость 8 8 7 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 9 8 7 Промежуточная оценка 8,20 7,93 8,20 Поведение вне дороги Nissan и Kia позволяют заблокировать межосевую муфту. А Taos даже систему стабилизации отключить не дает. Можно только выбрать внедорожный ездовой режим, в котором машина будет думать сама. Но, судя по проверке роликовыми платформами, это ей удается неплохо. Как и у всех паркетников, ходы подвесок у тестовых машин небольшие. Энерговооруженность 9 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,22 7,94 8,17

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