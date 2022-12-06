Б/у авто из Японии: новые правила растаможки (но не всё так страшно!)

Обзавестись подержанным «правым рулем» жителям Дальнего Востока стало даже проще. Остальным — сложнее.

Машины и цены

Импорт японских автомобилей в Россию за последние полгода резко вырос. С начала этого года завезено более 120 тысяч праворулек.

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Недавно я был на авторынке «Зеленый угол» во Владивостоке — и не хотел уезжать оттуда с пустыми руками, настолько низкими были цены. А это цены с учетом интереса перекупщиков, которые накручивают в среднем 200 тысяч рублей на машину.

Если же покупать автомобиль в Японии напрямую, то цены еще ниже.

Например, электромобиль Nissan Leaf 2020 года в максимальной комплектации e+G с батареей емкостью 62 кВт·ч будет стоить после всех таможенных процедур всего 2 млн рублей. Leaf попроще, с аккумулятором на 40 кВт·ч, но тоже 2020 года, — чуть дороже 1,5 млн рублей!

Полноприводная Toyota Corolla Fielder того же года выпуска с пробегом по Японии 50 тысяч км предлагается за… миллион рублей. Один миллион! И это цена на автомобиль уже во Владивостоке с учетом доставки морем!

В чем новизна?

Если раньше покупка праворульного автомобиля была возможна в полностью дистанционном режиме, то сейчас всё поменялось. Если вы хотите приобрести автомобиль на аукционе в Японии и привезти его в Россию, то вам надо знать, что 01 ноября 2022 года вступил в силу приказ Министерства Финансов РФ № 121н от 12.08.2022 года, согласно которому изменяется компетенция таможенных постов.

Согласно этому приказу, у Владивостокской таможни расширяется компетенция по таможенному оформлению автомобилей физических лиц на весь Дальневосточный регион.

Вы скажете: так ведь расширяется, а не сужается! Что в этом плохого?

Дьявол кроется в деталях.

А в чем подвох?

Раньше получить за вас (если вы житель не Дальнего Востока) автомобиль во Владивостоке и растаможить его можно было по заверенной копии вашего паспорта. Которую вы могли отправить представителю компании-посредника по почте. Сейчас же ситуация поменялась.

Если вы ввозите автомобиль через морской порт Владивостока и не являетесь жителем ДВФО, то вам нужно будет проводить таможенные процедуры лично , предоставив таможенникам не только паспорт, но и билеты и, возможно, данные гостиницы, в которой вы временно проживаете.

Выход есть?

Если вы живете далеко от Владивостока, например в Калуге, то необязательно лично присутствовать во Владивостоке при получении автомобиля — достаточно выписать нотариальную доверенность на таможенного представителя и отправить ее почтой, в этом случае представитель сделает всё за вас.

Если же вы имеете регистрацию в одном из регионов ДВФО, то ввезти автомобиль из Японии для вас станет легче — не надо будет документально подтверждать ваше присутствие во Владивостоке для прохождения таможенных процедур, достаточно будет только копии вашего паспорта.

Порядок оформления ввозимого из Японии транспортного средства останется прежним: физическому лицу или таможенному представителю необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию (ПТД), подтвердить сведения об автомобиле документально и оплатить таможенные платежи.

Что дальше?

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С такими ценами и, самое главное, доступностью импорт автомобилей из Японии с правым рулем будет только расти. Ведь деваться российским автомобилистам некуда: в России около 45 млн автомобилей, из которых ежегодно выходит из эксплуатации около полутора миллионов.

Падение выпуска легковых автомобилей за первые девять месяцев 2022 года составило 77,4%: произведено всего 349 тысяч штук — в 2,9 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. То есть физический дефицит новых машин к концу года превысит 1 млн штук, и он, так или иначе, должен быть восполнен. Японские автомобили придутся как нельзя кстати.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС