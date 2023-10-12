Новый Mitsubishi Outlander с мотором от Ниссана на тестах «За рулем»

Mitsubishi Outlander четвертого поколения – интересный и яркий

Цена Аутлендера четвертого поколения — от 3 500 000 рублей. В максимальной комплектации и с полным приводом – 4,7 млн рублей. Кроссовер длиной 4,7 метра – получается, миллион за метр.

К нам новые Mitsubishi Outlander поступают из Арабских Эмиратов по параллельному импорту. Сборка — японская.

Качественный скачок

Понятно, что японская сборка тут ни при чем, но Outlander похорошел! Предыдущий внешне был никаким. А вот четвертый Аут интереснее и ярче.

А интерьер! Скучное серое убранство со стандартными прямоугольными клавишами остались в прошлом. Правда, у машин в базовой версии несколько кнопок из 90‑х всё же есть – на центральном тоннеле. И это самопал.

Для «базы» недоступен заводской обогрев сидений. Для Эмиратов он в принципе ни к чему. А у нас без обогрева никак – и дилеры ставят его по заказу, используя те клавиши, что нашлись на складе.

Виртуальная приборная панель информативна и удобна для чтения. Медиасистема – огромный прорыв на фоне того, что было в старой машине. Этот Outlander с Ближнего Востока, потому русского языка в меню нет. Качество изображений с камер хуже, чем у современных ­«китайцев».

Интерьер не в пример богаче и интереснее скучного убранства Аутлендера третьего ­поколения. Непривычно велика доля мягкого пластика. Вставки из коричневой кожи доступны только для топовых исполнений.

Трехзонный климат-контроль уверенно охлаждает большой салон. Как будет с прогревом зимой, пока неясно. Встроенный обогрев сидений есть только у дорогих версий. Предусмотрено шесть режимов движения, больше половины из них предназначены для ­бездорожья.

Но это детали. А вообще внутри Аутлендера приятно. Экраны не режут глаз большими пикселями, у передней панели появился рельеф. Да и рабочее место проработали на славу – удобно будет всем.

Стало просторнее. На втором ряду полно места для ног, сиденья регулируются – и по длине, и по углу наклона спинки. Вот только люди ростом выше 180 см упираются головой в потолок. И дело не в панорамной крыше – ее выступ заканчивается раньше. Можно было бы опустить сиденье пониже – но тогда посадка станет менее удобной.

Сиденья второго ряда перемещаются по двум направлениям в широком диапазоне. А вот до потолка места немного. Есть верхние дефлекторы системы вентиляции. На третьем ряду сносно усядутся только дети. Пробираться туда очень сложно.

Третий ряд – явно детский. Но у других соразмерных машин там не просторнее. И багажник в семиместном варианте крохотный – это все знают. Вот если сложить третий ряд, тогда да – огромный багажник!

Непосредственно Nissan

«Четвертый» Outlander построен на платформе CMF, на которой создан и Nissan X‑Trail Т32. Для адептов марки это удар под дых. Но для остальных – хорошая новость: если понадобится что-то купить для ходовой части, проблем не будет – многое взаимозаменяемо.

В трехрядном варианте от багажника – одно название. В подполье есть ниши для подголовников третьего ряда. А вот в пятиместном варианте места полно.

Пусть и без искорки, но Outlander надежно встает на дугу быстрого поворота и не стремится уйти наружу при легком переборе скорости. Но если захочется резких маневров, то живых реакций, как у того же Кодиака, не ждите. Mitsubishi скорее про комфорт. На автобане он игнорирует колею и боковой ветер. И мягко стелет по асфальту разного качества.

Но эта мягкость вводит в заблуждение, ибо на откровенно разбитой дороге запас прочности ходовой испаряется. Так что носиться по грунтовке не стоит. А жаль, ведь потенциал есть. Например, клиренс 210 мм. И шесть режимов движения, большая часть которых пригодится вне асфальта: меняется отклик акселератора, работа коробки и активность страхующей электроники. Несмотря на «кроссоверность», Outlander неплохо гребет по раскисшей грунтовке – насколько хватает возможностей дорожных шин.

Двигатель PR25DD с непосредственным впрыском дебютировал относительно недавно. Оснащенные им модели даже в США и Азии пока не успели набрать солидных пробегов, чтобы оценить надежность. Из гарантированных проблем – нагар на впускных клапанах.

Двигатель и коробка без вариантов – вариатор Jatco и атмосферный двигатель 2.5. Это новый мотор PR25DD с непосредственным впрыском и мощностью 184 л. с. Зверь для нас совершенно дикий, ибо им оснащают новый X‑Trail и седан Nissan Altima. Вопрос с поиском расходников для ТО и надежностью пока открыт. Дух от разгона не захватывает, но едет этот Outlander веселее предшественника. Вариатор старается не отставать: ремень оперативно гуляет по конусам, шустро меняя передаточное отношение. Приятно, что этот тандем рачителен к бензину. Десять литров в смешанном режиме – весьма неплохо для большого кроссовера.

За те же деньги

Среди кроссоверов, схожих по цене, наиболее интересны два варианта. Kia Sportage пятого поколения также везут к нам по альтернативным каналам. Самые дешевые автомобили с передним приводом, двухлитровым мотором (150 л. с.) и шестиступенчатым автоматом стоят 3,2 млн рублей.

Оснащение скромное. Полный привод с тем же двигателем на 250 тысяч дороже. А самые дорогие версии с двигателем 2.5, восьмиступенчатым автоматом, полным приводом и в максимальной комплектации тянут на 4,8 млн рублей.

Kia Sportage Chery Tiggo 8 Pro Max

Из моделей, что поставляются к нам официально, стоит приглядеться к Chery Tiggo 8 Pro Max. Базовая версия стоит четыре миллиона, а оснащение богато. У машины двухлитровый турбомотор (197 л. с.) и полный привод. Машина 7‑местная. А самая дорогая версия Ultimate за 4,27 млн рублей отличается наличием пакета ассистентов движения.

Никаких гарантий

Mitsubishi Outlander сделал качественный рывок и больше не воспринимается усредненным кроссовером за адекватную цену. Но и цена перестала быть народной. Самый доступный Outlander в бедном оснащении и с передним приводом обойдется в 3,5 миллиона рублей.

За полный привод нужно доплатить еще 300 тысяч. Ну а самые дорогие версии приближаются к пяти миллионам! При этом надо понимать, что автомобиль «серый», а значит, заводской гарантии нет – только дилерская.

Вне асфальта Outlander неплох – по меркам кроссоверов, конечно. Под защитой двигателя – 210 мм. Осторожничать приходится из-за крашеного по низу пластика и дорожных шин.

Mitsubishi Outlander

Длина / ширина / высота / база 4710 / 1862 / 1745 / 2706 мм

4710 / 1862 / 1745 / 2706 мм Снаряженная / полная масса 1685 / 2355 кг

1685 / 2355 кг Объем багажника 311/924/1451 л

311/924/1451 л Максимальная скорость 187 км/ч

187 км/ч Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 135 кВт / 184 л.с. при 6000 об/мин; 245 Н·м при 3600 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 135 кВт / 184 л.с. при 6000 об/мин; 245 Н·м при 3600 об/мин Расход топлива: смешанный цикл 9,1 л/100 км

9,1 л/100 км Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л Трансмиссия полный привод; CVT

На что обратить внимание при покупке авто по параллельному импорту, рассказано тут.

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