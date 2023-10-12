Новый Mitsubishi Outlander с мотором от Ниссана на тестах «За рулем»
Цена Аутлендера четвертого поколения — от 3 500 000 рублей. В максимальной комплектации и с полным приводом – 4,7 млн рублей. Кроссовер длиной 4,7 метра – получается, миллион за метр.
К нам новые Mitsubishi Outlander поступают из Арабских Эмиратов по параллельному импорту. Сборка — японская.
Качественный скачок
Понятно, что японская сборка тут ни при чем, но Outlander похорошел! Предыдущий внешне был никаким. А вот четвертый Аут интереснее и ярче.
А интерьер! Скучное серое убранство со стандартными прямоугольными клавишами остались в прошлом. Правда, у машин в базовой версии несколько кнопок из 90‑х всё же есть – на центральном тоннеле. И это самопал.
Для «базы» недоступен заводской обогрев сидений. Для Эмиратов он в принципе ни к чему. А у нас без обогрева никак – и дилеры ставят его по заказу, используя те клавиши, что нашлись на складе.
Но это детали. А вообще внутри Аутлендера приятно. Экраны не режут глаз большими пикселями, у передней панели появился рельеф. Да и рабочее место проработали на славу – удобно будет всем.
Стало просторнее. На втором ряду полно места для ног, сиденья регулируются – и по длине, и по углу наклона спинки. Вот только люди ростом выше 180 см упираются головой в потолок. И дело не в панорамной крыше – ее выступ заканчивается раньше. Можно было бы опустить сиденье пониже – но тогда посадка станет менее удобной.
Третий ряд – явно детский. Но у других соразмерных машин там не просторнее. И багажник в семиместном варианте крохотный – это все знают. Вот если сложить третий ряд, тогда да – огромный багажник!
Непосредственно Nissan
«Четвертый» Outlander построен на платформе CMF, на которой создан и Nissan X‑Trail Т32. Для адептов марки это удар под дых. Но для остальных – хорошая новость: если понадобится что-то купить для ходовой части, проблем не будет – многое взаимозаменяемо.
Пусть и без искорки, но Outlander надежно встает на дугу быстрого поворота и не стремится уйти наружу при легком переборе скорости. Но если захочется резких маневров, то живых реакций, как у того же Кодиака, не ждите. Mitsubishi скорее про комфорт. На автобане он игнорирует колею и боковой ветер. И мягко стелет по асфальту разного качества.
Но эта мягкость вводит в заблуждение, ибо на откровенно разбитой дороге запас прочности ходовой испаряется. Так что носиться по грунтовке не стоит. А жаль, ведь потенциал есть. Например, клиренс 210 мм. И шесть режимов движения, большая часть которых пригодится вне асфальта: меняется отклик акселератора, работа коробки и активность страхующей электроники. Несмотря на «кроссоверность», Outlander неплохо гребет по раскисшей грунтовке – насколько хватает возможностей дорожных шин.
Двигатель и коробка без вариантов – вариатор Jatco и атмосферный двигатель 2.5. Это новый мотор PR25DD с непосредственным впрыском и мощностью 184 л. с. Зверь для нас совершенно дикий, ибо им оснащают новый X‑Trail и седан Nissan Altima. Вопрос с поиском расходников для ТО и надежностью пока открыт. Дух от разгона не захватывает, но едет этот Outlander веселее предшественника. Вариатор старается не отставать: ремень оперативно гуляет по конусам, шустро меняя передаточное отношение. Приятно, что этот тандем рачителен к бензину. Десять литров в смешанном режиме – весьма неплохо для большого кроссовера.
За те же деньги
Среди кроссоверов, схожих по цене, наиболее интересны два варианта. Kia Sportage пятого поколения также везут к нам по альтернативным каналам. Самые дешевые автомобили с передним приводом, двухлитровым мотором (150 л. с.) и шестиступенчатым автоматом стоят 3,2 млн рублей.
Оснащение скромное. Полный привод с тем же двигателем на 250 тысяч дороже. А самые дорогие версии с двигателем 2.5, восьмиступенчатым автоматом, полным приводом и в максимальной комплектации тянут на 4,8 млн рублей.
Из моделей, что поставляются к нам официально, стоит приглядеться к Chery Tiggo 8 Pro Max. Базовая версия стоит четыре миллиона, а оснащение богато. У машины двухлитровый турбомотор (197 л. с.) и полный привод. Машина 7‑местная. А самая дорогая версия Ultimate за 4,27 млн рублей отличается наличием пакета ассистентов движения.
Никаких гарантий
Mitsubishi Outlander сделал качественный рывок и больше не воспринимается усредненным кроссовером за адекватную цену. Но и цена перестала быть народной. Самый доступный Outlander в бедном оснащении и с передним приводом обойдется в 3,5 миллиона рублей.
За полный привод нужно доплатить еще 300 тысяч. Ну а самые дорогие версии приближаются к пяти миллионам! При этом надо понимать, что автомобиль «серый», а значит, заводской гарантии нет – только дилерская.
Mitsubishi Outlander
- Длина / ширина / высота / база 4710 / 1862 / 1745 / 2706 мм
- Снаряженная / полная масса 1685 / 2355 кг
- Объем багажника 311/924/1451 л
- Максимальная скорость 187 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч н.д.
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 135 кВт / 184 л.с. при 6000 об/мин; 245 Н·м при 3600 об/мин
- Расход топлива: смешанный цикл 9,1 л/100 км
- Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 55 л
- Трансмиссия полный привод; CVT
На что обратить внимание при покупке авто по параллельному импорту, рассказано тут.
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