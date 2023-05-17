Гарантия на авто по параллельному импорту: к кому и куда обращаться?

Привезти практически любую машину под заказ в Россию сегодня не проблема. Другой вопрос, кто будет отвечать за нее в случае поломки. «За рулем» разузнал обо всех нюансах у юриста.

По данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год на долю параллельного импорта пришлось 12% из 626 300 проданных в стране новых легковых машин. О преимуществах или недостатках такой бизнес-модели рассуждать довольно сложно, учитывая, что иного способа ввезти ушедшие из России марки машин просто нет. Вместо этого предлагаем разобраться, как действовать в новых реалиях с наименьшими потерями для себя и своего кошелька.

Если раньше гарантия на автомобиль существовала как бы «по умолчанию», то сейчас перед покупкой необходимо внимательно вчитываться в договор, дабы в случае поломки не пришлось чинить технику за свой счет. Дилер может предоставить вам гарантию, а может продать вам ее за дополнительную плату, ведь гарантия производителя на товары параллельного импорта не действует. Другой важный аспект – продавец может продать гарантию не на весь автомобиль, а на отдельные узлы и агрегаты. Так что держим ухо востро, чтобы не оказаться гордым обладателем гарантийного обслуживания одних только стеклоподъемников.

На что обратить внимание при покупке «параллельного» авто?

С документами на автомобиль тоже не все так просто.

1. Экологический класс

Прежде всего, внимательно изучаем ПТС. Сейчас на рынке можно встретить авто с экологическим стандартом Евро-4. Напомним, что с января 2016 года на территории нашей страны запрещены импорт и производство автомобилей класса ниже Евро-5. Так что у вас должны однозначно возникнуть вопросы к легальности автомобиля – иначе как продавец вообще получил ПТС?

2. Продавец: физлицо или юрлицо?

Далее обязательно смотрим в договоре, кто является продавцом – физическое или юридическое лицо. Второй вариант для вас предпочтительнее, поскольку выяснять отношения в случае возникновения спорных ситуаций будет гораздо проще. Судиться с «физиками» очень сложно, муторно и, как показывает практика, малопродуктивно.

3. ОТТС и СБКТС - в чем разница?

Наконец, третий важный момент касается документов, подтверждающих соответствие транспортного средства определенным техническим стандартам. Без таких документов вы не сможете зарегистрировать свой новый автомобиль. Машины, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту, не имеют привычного нам одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который выдается для целой партии автомобилей. Вместо этого на каждый «параллельный» автомобиль оформляется СБКТС или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Существуют прецеденты, когда Росстандарт отзывал ряд СБКТС после того, как были выявлены нарушения при их получении на растаможке автомобилей. Проверить СБКТС на подлинность можно на сайте Росстандарта.

О том, куда обращаться, если понадобился гарантийный ремонт, читайте на следующей странице.