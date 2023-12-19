Надежный, крепкий, 7-местный – кроссовер от 1,22 млн почти без недостатков

Эксперт «За рулем» изучил историю болезней кроссовера Hyundai ix55

Hyundai ix55 (2008–2013 годы выпуска) построен на платформе кроссовера Hyundai Santa Fe с увеличенной на 100 мм колесной базой, дабы сделать полноценный семиместный салон. Базовый вариант – пятиместный.

Вне Европы известен как Veracruz, и под этим названием также встречается на вторичке.

При рестайлинге (2009) автомат Aisin заменили собственным, а в 2011 году появился модернизированный дизель. Привод только полный.

Hyundai ix55 (2008–2013 годы выпуска)

Достоинства

Надежная машина.

Богатое базовое оснащение.

Кузов хорошо противостоит коррозии.

Клиренс 205 мм, просторный салон.

Для пятиместной версии Hyundai ix55 в багажнике заявлено 498 л – похоже на правду. В семиместной можно сложить спинки сидений третьего ряда, но ровного пола не выйдет.

Недостатки

Редкие у нас моторы.

Дорогие запчасти.

Моторы

Дизель V6 3.0 встречается вдвое чаще, чем бензиновый. Бытует в двух версиях: ранней D6EА (239 л. с.) и поздней D6EB (250 л. с.), обе с чугунными блоками, гидрокомпенсаторами и ресурсом под 400 тысяч км.

До 150 тысяч км досаждают только топливная аппаратура (если плеснуть в бак что-то не то) и клапан EGR. Будучи засоренным, порождает высокий угар масла и отказы датчиков. К 180 тысячам км подходит время менять цепь привода ГРМ, иногда турбонагнетатель и форсунки. Часто барахлит блок управления свечами.

Моторы плохо переносят перегревы, полезно чаще промывать радиатор и менять антифриз. К недостаткам можно отнести еще высокий расход топлива (до 15 л/100 км в городе) и основательный масляный аппетит – завод допускает до 0,5 л на 1000 км. Зато бешеная тяга.

Бензиновый атмосферник G6DA 3.8 (264 л. с.) также имеет конфигурацию V6, но блок алюминиевый и ресурс ниже. Впрыск распределенный, бензин АИ‑92 разрешен, но побегавшие моторы лучше кормить 95‑м – дабы сдержать развитие масложора и сократить число прочисток дросселя.

Мотор очень требователен к качеству и уровню масла – отклонения от рекомендаций приводят к провороту вкладышей. Каждые 70–80 тысяч км нужна регулировка клапанных зазоров. Невелик ресурс приводных ремней навесного оборудования, да и цепь привода ГРМ не отличается образцовой стойкостью. Тем не менее, двигатель считается надежным – поломки «естественного» происхождения редки.

Коробки передач

МКП нет, только шестиступенчатые гидроавтоматы. Ранняя коробка Aisin TF‑81SC признана неубиваемой, хотя и с оговорками: если не перегревать, не нагружать бездорожьем, не таскать прицепы. Предписанный интервал замены масла и фильтров лучше сократить до 40–50 тысяч км. В противном случае каждые 100 тысяч км придется лечить фрикционы.

Автомат A6LF3 (совместная разработка Hyundai и Mitsubishi) появился в 2009‑м. Поначалу страдал многими недугами: сгорали пакеты сцеплений, проворачивало втулку крепления маслонасоса, самооткручивались болты центральной шестерни, срезались шлицы корпуса дифференциала. Всё это чинили по гарантии, а в итоге модернизировали, но уже после снятия ix55 с конвейера. Учтите, что не все поздние запчасти подходят к ранним версиям, и наоборот. Около 250 тысяч км при хорошем уходе коробка выдерживает.

В трансмиссии служит муфта Haldex – надежная и проверенная. Есть возможность отключить ESP.

Эксплуатационные болячки

К слабым местам ходовой отнесем разве что дорогие и сложные самовыравнивающиеся задние амортизаторы – в топовых модификациях. К рулевой и тормозной системам никаких нареканий. Электрика и электроника надежные, хотя после 200 тысяч км неизбежны различные сбои из-за коррозии контактов. Самый распространенный ремонт связан с закисанием втулок стеклоочистителя и спереди, и сзади. Запаска закреплена под днищем багажника.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: ix55 3.0D

Оптимальный выбор: ix55 3.8

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