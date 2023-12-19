Надежный, крепкий, 7-местный – кроссовер от 1,22 млн почти без недостатков
Hyundai ix55 (2008–2013 годы выпуска) построен на платформе кроссовера Hyundai Santa Fe с увеличенной на 100 мм колесной базой, дабы сделать полноценный семиместный салон. Базовый вариант – пятиместный.
Вне Европы известен как Veracruz, и под этим названием также встречается на вторичке.
При рестайлинге (2009) автомат Aisin заменили собственным, а в 2011 году появился модернизированный дизель. Привод только полный.
Достоинства
- Надежная машина.
- Богатое базовое оснащение.
- Кузов хорошо противостоит коррозии.
- Клиренс 205 мм, просторный салон.
Недостатки
- Редкие у нас моторы.
- Дорогие запчасти.
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Моторы
Дизель V6 3.0 встречается вдвое чаще, чем бензиновый. Бытует в двух версиях: ранней D6EА (239 л. с.) и поздней D6EB (250 л. с.), обе с чугунными блоками, гидрокомпенсаторами и ресурсом под 400 тысяч км.
До 150 тысяч км досаждают только топливная аппаратура (если плеснуть в бак что-то не то) и клапан EGR. Будучи засоренным, порождает высокий угар масла и отказы датчиков. К 180 тысячам км подходит время менять цепь привода ГРМ, иногда турбонагнетатель и форсунки. Часто барахлит блок управления свечами.
Моторы плохо переносят перегревы, полезно чаще промывать радиатор и менять антифриз. К недостаткам можно отнести еще высокий расход топлива (до 15 л/100 км в городе) и основательный масляный аппетит – завод допускает до 0,5 л на 1000 км. Зато бешеная тяга.
Бензиновый атмосферник G6DA 3.8 (264 л. с.) также имеет конфигурацию V6, но блок алюминиевый и ресурс ниже. Впрыск распределенный, бензин АИ‑92 разрешен, но побегавшие моторы лучше кормить 95‑м – дабы сдержать развитие масложора и сократить число прочисток дросселя.
Мотор очень требователен к качеству и уровню масла – отклонения от рекомендаций приводят к провороту вкладышей. Каждые 70–80 тысяч км нужна регулировка клапанных зазоров. Невелик ресурс приводных ремней навесного оборудования, да и цепь привода ГРМ не отличается образцовой стойкостью. Тем не менее, двигатель считается надежным – поломки «естественного» происхождения редки.
Коробки передач
МКП нет, только шестиступенчатые гидроавтоматы. Ранняя коробка Aisin TF‑81SC признана неубиваемой, хотя и с оговорками: если не перегревать, не нагружать бездорожьем, не таскать прицепы. Предписанный интервал замены масла и фильтров лучше сократить до 40–50 тысяч км. В противном случае каждые 100 тысяч км придется лечить фрикционы.
Автомат A6LF3 (совместная разработка Hyundai и Mitsubishi) появился в 2009‑м. Поначалу страдал многими недугами: сгорали пакеты сцеплений, проворачивало втулку крепления маслонасоса, самооткручивались болты центральной шестерни, срезались шлицы корпуса дифференциала. Всё это чинили по гарантии, а в итоге модернизировали, но уже после снятия ix55 с конвейера. Учтите, что не все поздние запчасти подходят к ранним версиям, и наоборот. Около 250 тысяч км при хорошем уходе коробка выдерживает.
В трансмиссии служит муфта Haldex – надежная и проверенная. Есть возможность отключить ESP.
Эксплуатационные болячки
К слабым местам ходовой отнесем разве что дорогие и сложные самовыравнивающиеся задние амортизаторы – в топовых модификациях. К рулевой и тормозной системам никаких нареканий. Электрика и электроника надежные, хотя после 200 тысяч км неизбежны различные сбои из-за коррозии контактов. Самый распространенный ремонт связан с закисанием втулок стеклоочистителя и спереди, и сзади. Запаска закреплена под днищем багажника.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: ix55 3.0D
Оптимальный выбор: ix55 3.8
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