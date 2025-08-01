Конкурс с призом! — задачка про Гранту и насос
ЗАДАЧА № 207
Какой такой насос?
– У моего седана Chevrolet Cobalt в коробке-автомате насос стоит, – хвастается Серега, – потому все детали отлично смазываются.
– Ну, – поддержал беседу Саша, – у меня в Гранте, причем на механике, тоже вроде как насос в коробке имеется.
Расскажите, что делает насос в автомате и есть ли он в вазовской коробке.
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Ниже подводим итоги конкурса из майского выпуска журнала «За рулем»
В очередной задаче нужно было помочь героям разобраться, каким образом можно обеспечить герметичность сливной пробки масляного поддона. Многие читатели считают, что только замена всех предписанных инструкцией деталей – необходимое условие для этого. Другие менее строги и допускают повторное использование уплотнений. Но не все советуют верные действия.
Победитель нашего конкурса рассказал о проблеме наиболее правильно и полно.
Начнем с формулировок. Кольцо в технике – это геометрическая фигура тор или, упрощенно, бублик. Уплотнительное кольцо можно встретить только тогда, когда оно выполнено из резины. А плоская деталь из мягкого металла, располагающаяся между пробкой и поддоном, называется шайбой.
В качестве прокладок используют шайбы из меди или алюминия. Эти материалы стойки к коррозии и при этом достаточно мягкие, чтобы уплотнить соединение.
Если после использования шайба сохранила форму и нет замены под рукой, то можно ее использовать повторно, если удастся вернуть первоначальную мягкость.
Металлы склонны к увеличению прочности в результате их пластической деформации, так называемому наклепу. При предыдущем использовании в результате затяжки уплотняющая шайба деформируется между уплотняемыми поверхностями, чтобы обеспечить герметичность. Возникает наклеп. Если использовать шайбу повторно, то в результате произошедшего упрочнения материала усилия затяжки будет недостаточно, чтобы уплотнить поверхности.
Для снятия возникшего упрочнения в результате наклепа используют рекристаллизационный отжиг, который происходит при разных температурах у разных металлов. Причем большее количество добавок других металлов по сравнению с чистой медью и алюминием увеличивает температуру отжига.
У меди начало рекристаллизации происходит при температуре около 200 °C, а полный отжиг – при примерно 500 °C. На практике шайбу следует нагревать до красного свечения в пламени горелки. После нагрева ее нужно резко охладить, для чего вполне подходит вода в емкости, куда ее надо опустить.
Алюминиевую шайбу для процесса рекристаллизации нужно нагреть до температуры 300…350 °C и медленно остудить на воздухе. Лучше даже отводить шайбу от пламени горелки постепенно – для замедления остывания.
Видно, что указанных температур несложно достичь в бытовых условиях, нагревая небольшую деталь мощной турбозажигалкой или газовой горелкой, работающей от баллончика с пропан-бутаном.
Также отжечь шайбы можно дома в пламени газовой плиты. Главное – соблюдать меры предосторожности, и дома, и рядом с автомобилем, где присутствуют горючие материалы.
Перед отжигом поверхность шайбы нужно подровнять, используя мелкий напильник или надфиль.
Медные и алюминиевые шайбы часто используют для уплотнения места соединения тормозного суппорта со шлангом.
Тормозные трубки, трубки кондиционера и другие соединения, как правило, уплотняются либо по конусу, либо с помощью «бочонка» на конце трубки. Если вы собираетесь заняться самостоятельной развальцовкой, то неплохо конец медной трубки также отжечь.
Сергея Захарова поздравляем с победой.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм