Конкурс с призом! — задачка про Гранту и насос

За ответ на задачу № 204 «Сэкономить на кольцах» из майского выпуска «За рулем» Сергей Захаров из Екатеринбурга получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 207

Какой такой насос?

– У моего седана Chevrolet Cobalt в коробке-автомате насос стоит, – хвастается Серега, – потому все детали отлично смазываются.

– Ну, – поддержал беседу Саша, – у меня в Гранте, причем на механике, тоже вроде как насос в коробке имеется.

Расскажите, что делает насос в автомате и есть ли он в вазовской коробке.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из майского выпуска журнала «За рулем»

В очередной задаче нужно было помочь героям разобраться, каким образом можно обеспечить герметичность сливной пробки масляного поддона. Многие читатели считают, что только замена всех предписанных инструкцией деталей – необходимое условие для этого. Другие менее строги и допускают повторное использование уплотнений. Но не все советуют верные действия.

Победитель нашего конкурса рассказал о проблеме наиболее правильно и полно.

Банджо-болт, соединяющий тормозной шланг с суппортом, уплотняется двумя медными шайбами.

Начнем с формулировок. Кольцо в технике – это геометрическая фигура тор или, упрощенно, бублик. Уплотнительное кольцо можно встретить только тогда, когда оно выполнено из резины. А плоская деталь из мягкого металла, располагающаяся между пробкой и поддоном, называется шайбой.

В качестве прокладок используют шайбы из меди или алюминия. Эти материалы стойки к коррозии и при этом достаточно мягкие, чтобы уплотнить соединение.

Пробка поддона уплотняется алюминиевой шайбой.

Если после использования шайба сохранила форму и нет замены под рукой, то можно ее использовать повторно, если удастся вернуть первоначальную мягкость.

Металлы склонны к увеличению прочности в результате их пластической деформации, так называемому наклепу. При предыдущем использовании в результате затяжки уплотняющая шайба деформируется между уплотняемыми поверхностями, чтобы обеспечить герметичность. Возникает наклеп. Если использовать шайбу повторно, то в результате произошедшего упрочнения материала усилия затяжки будет недостаточно, чтобы уплотнить поверхности.

Развальцовывать лучше отожженные трубки.

Для снятия возникшего упрочнения в результате наклепа используют рекристаллизационный отжиг, который происходит при разных температурах у разных металлов. Причем большее количество добавок других металлов по сравнению с чистой медью и алюминием увеличивает температуру отжига.

У меди начало рекристаллизации происходит при температуре около 200 °C, а полный отжиг – при примерно 500 °C. На практике шайбу следует нагревать до красного свечения в пламени горелки. После нагрева ее нужно резко охладить, для чего вполне подходит вода в емкости, куда ее надо опустить.

Отжиг медной шайбы в пламени горелки должен закончиться резким охлаждением в холодной воде.

Алюминиевую шайбу для процесса рекристаллизации нужно нагреть до температуры 300…350 °C и медленно остудить на воздухе. Лучше даже отводить шайбу от пламени горелки постепенно – для замедления остывания.

Видно, что указанных температур несложно достичь в бытовых условиях, нагревая небольшую деталь мощной турбозажигалкой или газовой горелкой, работающей от баллончика с пропан-бутаном.

Также отжечь шайбы можно дома в пламени газовой плиты. Главное – соблюдать меры предосторожности, и дома, и рядом с автомобилем, где присутствуют горючие материалы.

Перед отжигом поверхность шайбы нужно подровнять, используя мелкий напильник или надфиль.

Медные и алюминиевые шайбы часто используют для уплотнения места соединения тормозного суппорта со шлангом.

Тормозные трубки, трубки кондиционера и другие соединения, как правило, уплотняются либо по конусу, либо с помощью «бочонка» на конце трубки. Если вы собираетесь заняться самостоятельной развальцовкой, то неплохо конец медной трубки также отжечь.

Сергея Захарова поздравляем с победой.