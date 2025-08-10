Кузов «восьмерки» на раме с узлами Нивы: такие внедорожники выпускали серийно!

«За рулем» вспомнил историю российских внедорожников Тарзан

Вазовские кузова «восьмерок» и «девяток», поставленные на рамы с узлами от Нивы, породили небольшое семейство полноприводных автомобилей Тарзан, выпускавшихся на рубеже веков на предприятии Лада-Консул.

Клиренс составлял 220 мм. Автомобили ВАЗ‑210834 и ВАЗ‑210934 изготавливали на заказ, общее число выпущенных Тарзанов составило чуть более 2500 экземпляров.

ВАЗ‑210834 Тарзан

