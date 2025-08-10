#
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Кузов «восьмерки» на раме с узлами Нивы: такие внедорожники выпускали серийно!

«За рулем» вспомнил историю российских внедорожников Тарзан

Почему не пошел в серию идеальный отечественный автомобиль для охотников?

Вазовские кузова «восьмерок» и «девяток», поставленные на рамы с узлами от Нивы, породили небольшое семейство полноприводных автомобилей Тарзан, выпускавшихся на рубеже веков на предприятии Лада-Консул.

Клиренс составлял 220 мм. Автомобили ВАЗ210834 и ВАЗ210934 изготавливали на заказ, общее число выпущенных Тарзанов составило чуть более 2500 экземпляров.

ВАЗ‑210834 Тарзан
ВАЗ‑210834 Тарзан
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О ярком российском родстере Ода можете почитать здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:АВТОВАЗ
10.08.2025 
Фото:АВТОВАЗ
