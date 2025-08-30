Надежный бюджетный седан в очередной раз подтвердил свою репутацию
Неисправность 12-летнего Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» оказалась пустячной
Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6, 2013 г. в.
- Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 192 000 км
Двигатель на Кобальте работает без проблем, но как-то раз обороты коленвала на холостом ходу стали нестабильны, а в комбинации приборов зажглась лампа неисправности.
Расшифровка кода неисправности с помощью сканера указала на сбой в работе клапана рециркуляции отработавших газов – ЕГР.
Сняв его, я обнаружил, что клапан не полностью прилегает к своему седлу из-за небольшого кусочка сухой грязи. С помощью очистителя промыл внутреннюю полость клапана, поставил его на место: двигатель снова работает без нареканий.
Клапан рециркуляции отработавших газов засбоил из-за небольшого кусочка сухой грязи. После очистки клапан заработал как ни в чем не бывало.
Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
