Надежный бюджетный седан в очередной раз подтвердил свою репутацию

Неисправность 12-летнего Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» оказалась пустячной

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6, 2013 г. в.

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 192 000 км

Двигатель на Кобальте работает без проблем, но как-то раз обороты коленвала на холостом ходу стали нестабильны, а в комбинации приборов зажглась лампа неисправности.

Расшифровка кода неисправности с помощью сканера указала на сбой в работе клапана рециркуляции отработавших газов – ЕГР.

Сняв его, я обнаружил, что клапан не полностью прилегает к своему седлу из-за небольшого кусочка сухой грязи. С помощью очистителя промыл внутреннюю полость клапана, поставил его на место: двигатель снова работает без нареканий.

Клапан рециркуляции отработавших газов засбоил из-за небольшого кусочка сухой грязи. После очистки клапан заработал как ни в чем не бывало.

