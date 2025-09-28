#
>
Зачем Москвичам решетки на задних крыльях? На самом деле они очень важны

«За рулем» рассказал о назначении решеток на задних крыльях Москвича‑2140

Пластиковые накладки на задних крыльях Москвича2140 многие считают простым украшательством.

Матч Москва-Ижевск: какой Москвич был лучше

Мол, если мотор спереди, то зачем какая-то вентиляция сзади?

Между тем, эти решетки – часть вытяжной вентиляции салона.

Поначалу к решеткам на крыльях шли гофры от полки за задним стеклом. Позднее, в ходе удешевления производства, гофры исчезли, и вентиляция салона ухудшилась, поскольку на нее стало влиять содержимое багажника.

Москвич‑2140
Москвич‑2140
  • Об успехе Москвича-2140 на Западе рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
28.09.2025 
Фото:Wikimedia
