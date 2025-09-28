Зачем Москвичам решетки на задних крыльях? На самом деле они очень важны
«За рулем» рассказал о назначении решеток на задних крыльях Москвича‑2140
Пластиковые накладки на задних крыльях Москвича‑2140 многие считают простым украшательством.
РекомендуемМатч Москва-Ижевск: какой Москвич был лучше
Мол, если мотор спереди, то зачем какая-то вентиляция сзади?
Между тем, эти решетки – часть вытяжной вентиляции салона.
Поначалу к решеткам на крыльях шли гофры от полки за задним стеклом. Позднее, в ходе удешевления производства, гофры исчезли, и вентиляция салона ухудшилась, поскольку на нее стало влиять содержимое багажника.
Москвич‑2140
РекомендуемРейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- Об успехе Москвича-2140 на Западе рассказано здесь.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото:Wikimedia
12
28.09.2025
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0