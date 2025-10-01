#
300 тысяч км — на вариаторе! Рассказываем, как этого достичь

Эксперт «За рулем» разобрал вариатор Toyota Camry и RAV4

В новом номере журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказывает о конструкции и нюансах работы вариатора популярных моделей Toyota – Camry и RAV4.

«За рулем» в октябре: почему дорожает бензин; как сберечь мотор; редкие авто СССР

Советы по увеличению срока службы, которые дает эксперт, подойдут для любого вариатора. Хотя конструкция именно тойотовской коробки К120 (и версии для полноприводных модификаций K120F), она же Direct Shift-CVT, необычна: по сути, это гибрид вариатора и робота. Из задач вариаторной части исключены наиболее сложные для нее условия, когда конусы и ремень изнашиваются быстрее всего.

Хотите ездить на вариаторе долго? Тогда система охлаждения потребует внимания.
Хотите ездить на вариаторе долго? Тогда система охлаждения потребует внимания.
Кроме того, на пользу надежности и силовой диапазон вариаторной части, составляющий всего 5,00 (у конкурентов бывает больше семи) – в крайних положениях передаточных отношений ремень не так сильно изгибается на шкивах, и его площадь контакта с конусами в крайнем положении больше. Но внимания конструкция все равно требует.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Вариатор действительно получился не только бодрым по характеру, но и долговечным. При благоприятных условиях способен прослужить около 300 тысяч км до замены или серьезной ревизии – как минимум с заменой ремня со стершимися насечками на рабочей поверхности.

Чтобы достичь такого пробега с большей вероятностью, нужно следить за исправностью и чистотой системы охлаждения. Помимо небольшого собственного теплообменника, вариатор «арендует» место в радиаторе системы охлаждения двигателя.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В тойотовском регламенте обязательная замена масла в вариаторе отсутствует. Однако в смешанном режиме движения менять масло нужно хотя бы раз в 50–60 тысяч км, а в пробочно-городском – каждые 30 тысяч км.

Все особенности тойотовского вариатора и советы по увеличению срока службы – в октябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Двое из ларца» из журнала «За рулем» № 10 за 2025 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
01.10.2025 
Фото:
«За рулем»
