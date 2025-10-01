300 тысяч км — на вариаторе! Рассказываем, как этого достичь

Эксперт «За рулем» разобрал вариатор Toyota Camry и RAV4

В новом номере журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказывает о конструкции и нюансах работы вариатора популярных моделей Toyota – Camry и RAV4.

Советы по увеличению срока службы, которые дает эксперт, подойдут для любого вариатора. Хотя конструкция именно тойотовской коробки К120 (и версии для полноприводных модификаций K120F), она же Direct Shift-CVT, необычна: по сути, это гибрид вариатора и робота. Из задач вариаторной части исключены наиболее сложные для нее условия, когда конусы и ремень изнашиваются быстрее всего.

Хотите ездить на вариаторе долго? Тогда система охлаждения потребует внимания.

Кроме того, на пользу надежности и силовой диапазон вариаторной части, составляющий всего 5,00 (у конкурентов бывает больше семи) – в крайних положениях передаточных отношений ремень не так сильно изгибается на шкивах, и его площадь контакта с конусами в крайнем положении больше. Но внимания конструкция все равно требует.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Вариатор действительно получился не только бодрым по характеру, но и долговечным. При благоприятных условиях способен прослужить около 300 тысяч км до замены или серьезной ревизии – как минимум с заменой ремня со стершимися насечками на рабочей поверхности.

Чтобы достичь такого пробега с большей вероятностью, нужно следить за исправностью и чистотой системы охлаждения. Помимо небольшого собственного теплообменника, вариатор «арендует» место в радиаторе системы охлаждения двигателя.

В тойотовском регламенте обязательная замена масла в вариаторе отсутствует. Однако в смешанном режиме движения менять масло нужно хотя бы раз в 50–60 тысяч км, а в пробочно-городском – каждые 30 тысяч км.

