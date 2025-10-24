Интересная фишка китайского кроссовера — удобно!
Кроссовер JAC JS6 отличает продуманная эргономика — и вот пример
JAC JS6, 1.5T (174 л. с.)
- Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года
- Пробег на момент отчета – 18 500 км
Знакомое дело – снимаешь шторку багажника, дабы увеличить его объем под крупногабарит, и не знаешь, куда ее пристроить. Обычно болтается на полу перед вторым рядом сидений или отправляется в гараж или на балкон.
Но не в случае с кроссовером JAC JS6. В подполье багажника предусмотрено место над докаткой, а борта двух глубоких ниш по краям – составные, с обрезиненным профильным вырезом под шторку.
Шторка остается в машине, но не мешается и надежно зафиксирована. Очень удобно – отличное решение в духе шкодовского simply clever.
Для шторки багажника разработчики JAC JS6 подобрали отличное место над докаткой.
