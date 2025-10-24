Интересная фишка китайского кроссовера — удобно!

Кроссовер JAC JS6 отличает продуманная эргономика — и вот пример

JAC JS6, 1.5T (174 л. с.)

Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай

– Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года

– с мая 2025 года Пробег на момент отчета – 18 500 км

Знакомое дело – снимаешь шторку багажника, дабы увеличить его объем под крупногабарит, и не знаешь, куда ее пристроить. Обычно болтается на полу перед вторым рядом сидений или отправляется в гараж или на балкон.

Но не в случае с кроссовером JAC JS6. В подполье багажника предусмотрено место над докаткой, а борта двух глубоких ниш по краям – составные, с обрезиненным профильным вырезом под шторку.

Шторка остается в машине, но не мешается и надежно зафиксирована. Очень удобно – отличное решение в духе шкодовского simply clever.

Для шторки багажника разработчики JAC JS6 подобрали отличное место над докаткой.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Подробный отчет с длительного теста переднеприводного кроссовера JAC JS6 — по этой ссылке.