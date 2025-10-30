Новые российские трамваи будут вмещать до 500 пассажиров!

«За рулем» рассказал о двух перспективных моделях российских трамваев

Пятисекционные трамваи длиной около 40 м почти одновременно создали две российские компании.

Трамвай 71–665 Арктур

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе представили модель 71–665, рассчитанную на перевозку более 400 человек. Двухкабинный трамвай способен работать на маршрутах челночного типа «туда-сюда»: он не нуждается в разворотном кольце.

А компания «ПК Транспортные системы» показала модель 71–952 Воевода. Производитель подчеркивает, что в случае необходимости вагон можно модернизировать до семисекционного – тогда он сможет перевозить до 500 человек. В обоих случаях речь фактически идет о новом уровне городского транспорта.

Трамвай 71–952 Воевода

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О необычном советском трамвае с подвесным вагоном рассказано здесь.