#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России
30 октября
В ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России
ЦБ: спрос на автомобили резко вырос из-за акций...
Новый GAC GS8 с сердцем от Тойоты! Гибридный ГАК экономит топливо
30 октября
Новый GAC GS8 с сердцем от Тойоты! Гибридный ГАК экономит топливо
До недавнего времени GAC GS8 был представлен на...
При строительстве трассы М-12 «Восток» было повреждено 600 км региональных дорог
30 октября
При строительстве трассы М-12 «Восток» было повреждено 600 км региональных дорог
На восстановление дорог вокруг трассы М-12...

Новые российские трамваи будут вмещать до 500 пассажиров!

«За рулем» рассказал о двух перспективных моделях российских трамваев

Пятисекционные трамваи длиной около 40 м почти одновременно создали две российские компании.

Трамвай 71–665 Арктур
Трамвай 71–665 Арктур

Рекомендуем
Для узких улиц и переулков: новая модификация знакомой машины

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе представили модель 71–665, рассчитанную на перевозку более 400 человек. Двухкабинный трамвай способен работать на маршрутах челночного типа «туда-сюда»: он не нуждается в разворотном кольце.

А компания «ПК Транспортные системы» показала модель 71–952 Воевода. Производитель подчеркивает, что в случае необходимости вагон можно модернизировать до семисекционного – тогда он сможет перевозить до 500 человек. В обоих случаях речь фактически идет о новом уровне городского транспорта.

Трамвай 71–952 Воевода
Трамвай 71–952 Воевода
Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычном советском трамвае с подвесным вагоном рассказано здесь.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:Минпромторг
Количество просмотров 21
30.10.2025 
Фото:Минпромторг
Поделиться:
Оцените материал:
0