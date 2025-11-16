Как отечественные производители шин адаптируются к новым условиям

Российский производитель шин Ikon Tyres отметил 20-летие

Падение рынка новых автомобилей синхронно отражается на шинном бизнесе: по данным системы «Честный знак», за семь месяцев 2025 года продажи всех шин снизились на 18%.

Меньше автомобилей – значит, нужно меньше зимних шин.

Еще один фактор – число машин, проданных в пандемийные 2020–2021 годы, очень невелико, а именно их владельцы сейчас в основном обновляют покрышки по износу.

Тогда почему премиальный Ikon потерял всего 4% продаж, а если суммировать все бренды шинного дивизиона Татнефти, включая недорогие Attar и Bars, то он даже в плюсе год к году?

Адаптация к рынку

Китайские машины? Новые размеры? В 2024 году Ikon увеличил гамму выпуска шин на 32 новых артикула, а в 2025‑м – на 270! По подсчетам компании, ее типоразмерный ряд способен покрыть 93% легкового автопарка страны, и 99% автомобилей, выпущенных в 2024–2025 годах.

Основные бестселлеры концернов Chery, Haval, Geely имеют покрытие в 8–9 летних и зимних моделей Ikon, включая как премиальную линейку Autograph, так и более доступный Character (бывший Nordman).

Кульминация производственного процесса: сырая «зеленая шина», которая может состоять из 8–15 видов различной резины, вулканизируется при давлении 8–9 атм и температуре около 170–190 ˚С в течение 8–15 минут, обретая рисунок протектора и финальные свойства.

Впервые освоены 22‑дюймовые размерности, для чего потребовалась модернизация производства.

Качество

Завод во Всеволожске, открытый в 2005 году, сумел сохранить коллектив: более 50% работников имеют стаж больше 10 лет. Это самое крупное и современное шинное предприятие в России: 14 производственных линий могут выдавать 17 млн легковых шин в год. Сейчас получается загружать их немногим больше, чем наполовину – прежде всего из-за закрытия прежних каналов экспорта, когда при Nokian в 40 с лишним стран уходило две трети продукции.

Андрей Пантюхов, нынешний руководитель Ikon Tyres и шинного дивизиона Татнефти, стоял еще у истоков завода во Всеволожске, в который финская фирма Nokian с 2004 по 2022 годы вложила около 1,1 млрд евро.

Острая фаза поиска компонентов, попавших под санкции после смены собственника, прошла. Заверяют, что всё удалось заместить без потери качества. Хотя процесс это постоянный, до сих пор от валютного курса зависит 65% стоимости сырья – не обязательно импортного.

Поскольку прежние департаменты инжиниринга и испытаний остались в Финляндии, всё это надо поднимать с нуля в России. Новый отдел разработки уже состоит из 60 человек и будет расширяться дальше. В нем есть даже экспаты, включая руководителя – турка с 40‑летним опытом работы разработки шин.

Самый больной вопрос – испытания. Шинных полигонов топового западного уровня в России нет и без господдержки они вряд ли появятся: дорого! Пока каждый шинный производитель выкручивается, как может – но все заинтересованы в том, чтобы объединить усилия.

Новые модели

Первым из «обрусевших» брендов, представивших полностью новые шины своей разработки, стал именно Ikon. В зиму мы входим с интригой: действительно ли шипованные шины Autograph Ice 10 и фрикционные Autograph Snow 5 так хороши, как заявляет производитель? Обещано улучшение сцепных свойств на льду на 10–15, а кое-где и на 20%.

Смущают два обстоятельства. Первое – то самое отсутствие полигонов с прецизионной подготовкой «белых» поверхностей и специальным оборудованием для испытаний на аквапланирование. Второе – то, что Ice 10 и Snow 5 были разработаны всего за два года, тогда как обычно полный цикл разработки и испытаний новой шины занимает до пяти лет. Но как хочется верить, что у нас всё получится!

Что дальше?

Андрей Пантюхов, руководитель Ikon Tyres и шинного дивизиона Татнефти, прогнозирует продолжение спада продаж на 15% в зимнем сезоне. Но говорит, что шинный рынок цикличен, и обычно после такого снижения в течение года-двух происходит отскок, поэтому он ждет «положительных результатов» в 2026–2027 годах.

Оптимизм хочется разделить, ведь наша шинная отрасль – одна из немногих, где «локализация» и «импортозамещение» – не пустые слова, а зависимость от Китая всё еще невелика.

