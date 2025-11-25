Этот лайфхак ускорит «переобувку» машины в разы
Решил улучшить штатный домкрат седана Renault Logan.
Отрезал торцевой трубчатый ключ на 8 мм (в нем уже было отверстие) и закрепил болтом с гайкой к проушине. Отрезал прямую часть шестигранного ключа на 8 мм и вставил в патрон шуруповерта.
Сезонная «переобувка» теперь происходит гораздо быстрее
Д. Соколов, Республика Карелия
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim
