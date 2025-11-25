#
>
Этот лайфхак ускорит «переобувку» машины в разы

Читатель «За рулем» автоматизировал подъем домкрата с помощью шуруповерта

Решил улучшить штатный домкрат седана Renault Logan.

Отрезал торцевой трубчатый ключ на 8 мм (в нем уже было отверстие) и закрепил болтом с гайкой к проушине. Отрезал прямую часть шестигранного ключа на 8 мм и вставил в патрон шуруповерта.

Сезонная «переобувка» теперь происходит гораздо быстрее

Д.Соколов, Республика Карелия

Улучшенный штатный домкрат седана Renault Logan.

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

  • Реальные возможности штатных и покупных домкратов проверены тут.
Ревин Алексей
Фото:Д. Соколов
25.11.2025 
Фото:Д. Соколов
