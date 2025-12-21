#
Зачем Икарусам надевали на фары «очки»? Ответ удивит!

Советские водители автобусов применяли солнцезащитные козырьки с особой целью

Популярные в СССР венгерские автобусы Икарус зачастую привлекали внимание необычными зелеными «очками» на фарах.

Но изначально их конструкция ничего подобного не предусматривала: налицо советский тюнинг.

А вызван он был не желанием водителя приукрасить свою машину, а более прозаичной причиной. Дело в том, что оригинальные венгерские фары часто страдали от летящих им навстречу камешков, а достать замену было очень сложно и дорого. Приходилось как-то прилаживать к Икарусам отечественные фары. А самым красивым и дешевым способом защиты штатной оптики оказались солнцезащитные козырьки от автобусов ЛАЗ и ЛиАЗ, которым придумали новое назначение.

Икарус с импровизированной защитой фар
Икарус с импровизированной защитой фар
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Как отзывались водители про Ikarus 280 и ЛиАЗ-677, рассказано тут.

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
21.12.2025 
Фото:Wikimedia
