Выбираем лучший большой кроссовер — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году в РФ дебютировали пять больших кроссоверов

Всем новогоднего настроения! Напоминаем, что работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 идет вовсю. В рамках этого действа наши читатели определяют лучшие новинки российского авторынка за 2025 год – и, став членом большого народного жюри, получают возможность выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Итак, какие автомобили появились в 2025 году в России? Это 54 новинки, которые мы разбили на 10 классов. Как вы помните, в рамках нашей премии мы рассматриваем только реально новые модели, не беря во внимание обновления списка комплектаций или гаммы двигателей. Но в этот раз делаем оговорку, добавляя в список и уже известные машины, но стартовавшие в РФ под прокси-марками.

Чтобы было понятно, что вас ждет в рамках работы в нашем жюри, давайте рассмотрим один из классов – большие кроссоверы. Вот какие машины этого класса зашли на рынок в 2025-м:

Москвич 8, универсал, 174 л.с., передний привод Chery Tiggo 9, универсал, 245 л.с., полный привод

Hongqi HS7, универсал, 245 л.с., полный привод VGV U70 Pro, универсал, 143 л.с., передний привод

VGV U75 Plus, универсал, 199 л.с., передний привод

Понятно, что разобраться со всем списком бывает сложно, поэтому по вышеприведенным ссылкам можно не спеша пополнить свои знания о том, что же за автомобили перед вами. После этого вы вполне аргументированно сможете оставить голос за понравившуюся машину прямо под этой публикацией, а затем перейти в онлайн-голосование – и разобраться со всеми представленными в премии новинками!

И еще раз повторим главное: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы, как обычно, разыграем среди участников голосования автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross

И обязательно оставьте свои контакты при голосовании, чтобы мы смогли найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.