Выбираем лучший большой кроссовер — выигрываем Ладу!
Всем новогоднего настроения! Напоминаем, что работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 идет вовсю. В рамках этого действа наши читатели определяют лучшие новинки российского авторынка за 2025 год – и, став членом большого народного жюри, получают возможность выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!
Итак, какие автомобили появились в 2025 году в России? Это 54 новинки, которые мы разбили на 10 классов. Как вы помните, в рамках нашей премии мы рассматриваем только реально новые модели, не беря во внимание обновления списка комплектаций или гаммы двигателей. Но в этот раз делаем оговорку, добавляя в список и уже известные машины, но стартовавшие в РФ под прокси-марками.
Чтобы было понятно, что вас ждет в рамках работы в нашем жюри, давайте рассмотрим один из классов – большие кроссоверы. Вот какие машины этого класса зашли на рынок в 2025-м:
Понятно, что разобраться со всем списком бывает сложно, поэтому по вышеприведенным ссылкам можно не спеша пополнить свои знания о том, что же за автомобили перед вами. После этого вы вполне аргументированно сможете оставить голос за понравившуюся машину прямо под этой публикацией, а затем перейти в онлайн-голосование – и разобраться со всеми представленными в премии новинками!
И еще раз повторим главное: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы, как обычно, разыграем среди участников голосования автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
И обязательно оставьте свои контакты при голосовании, чтобы мы смогли найти счастливчика!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
- Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
- Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
- Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.