Выбираем лучший новый внедорожник — выигрываем Ладу!
Новогодние каникулы в разгаре, а престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026 продолжает свою работу. Наши читатели выбирают лучшие новинки российского авторынка 2025 года – и получают шанс выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!
Хотите присоединиться к ним? Давайте расскажем, что нужно делать.
В прошлом году в РФ дебютировали 54 новых автомобиля – для вашего удобства мы разбили их на 10 классов. Надо сказать, что обычно мы оцениваем только новые модели или принципиально отличающиеся модификации, не принимая в расчет пополнение списка комплектаций или изменения в моторной гамме. Но для 2025 года сделали исключение, добавив в список уже известные модели, прошедшие переименование специально под наш рынок.
Впрочем, в классе внедорожников, который мы решили показать вам для примера, таковых нет – список предельно простой и понятный. Вот какие новинки появились в 2025-м:
Запамятовали, что такое KGM? Никогда не слышали про Oting? Пропустили, чем успела прославиться Нива Спорт? Не беда! Проходите по приложенным выше ссылкам и набирайтесь знаний – мы об всем подробно и интересно написали. А потом – оставляйте голос за понравившуюся машину прямо под этой публикацией (интересно же узнать, кто лидер симпатий народа) и переходите к большому онлайн-голосованию. Там вы сможете выбрать своего фаворита в каждой из 10 категорий – давайте вместе решим, какие дебютанты прошлого года достойны звания лучших!
И да, вы все правильно поняли: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
Важно! Для участия в розыгрыше приза оставьте свои контакты при голосовании, чтобы мы могли вас найти и сообщить хорошие новости.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
