Выбираем лучший новый внедорожник — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году на рынок России вышли 6 новых внедорожников

Новогодние каникулы в разгаре, а престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026 продолжает свою работу. Наши читатели выбирают лучшие новинки российского авторынка 2025 года – и получают шанс выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Хотите присоединиться к ним? Давайте расскажем, что нужно делать.

В прошлом году в РФ дебютировали 54 новых автомобиля – для вашего удобства мы разбили их на 10 классов. Надо сказать, что обычно мы оцениваем только новые модели или принципиально отличающиеся модификации, не принимая в расчет пополнение списка комплектаций или изменения в моторной гамме. Но для 2025 года сделали исключение, добавив в список уже известные модели, прошедшие переименование специально под наш рынок.

Впрочем, в классе внедорожников, который мы решили показать вам для примера, таковых нет – список предельно простой и понятный. Вот какие новинки появились в 2025-м:

Лада Нива Спорт, универсал, 122 л. с., полный привод BAIC BJ60, универсал, 163 л. с., полный привод

BAW 212, универсал, 238 л. с., полный привод KGM Rexton, универсал, 225 л. с., полный привод

Oting Palasso, хардтоп-пикап, 218 л. с., полный привод Tank 400, универсал, 245 л. с., полный привод

Запамятовали, что такое KGM? Никогда не слышали про Oting? Пропустили, чем успела прославиться Нива Спорт? Не беда! Проходите по приложенным выше ссылкам и набирайтесь знаний – мы об всем подробно и интересно написали. А потом – оставляйте голос за понравившуюся машину прямо под этой публикацией (интересно же узнать, кто лидер симпатий народа) и переходите к большому онлайн-голосованию. Там вы сможете выбрать своего фаворита в каждой из 10 категорий – давайте вместе решим, какие дебютанты прошлого года достойны звания лучших!

И да, вы все правильно поняли: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross

Важно! Для участия в розыгрыше приза оставьте свои контакты при голосовании, чтобы мы могли вас найти и сообщить хорошие новости.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.