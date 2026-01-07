Гран-при
#
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как избежать проблем, если инспектор составил некорректную схему ДТП?
7 января
Как избежать проблем, если инспектор составил некорректную схему ДТП?
Видеозапись — главное доказательство...
Что делать, если замерз аккумулятор
7 января
Что делать, если замерз аккумулятор
Зимние тонкости: замерзший аккумулятор нельзя...
Названы главные причины поломки отопителя в автомобиле
7 января
Названы главные причины поломки отопителя в автомобиле
Эксперт Роман Тимашов перечислил семь причин...

Выбираем лучший новый внедорожник — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году на рынок России вышли 6 новых внедорожников

Новогодние каникулы в разгаре, а престижная автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2026 продолжает свою работу. Наши читатели выбирают лучшие новинки российского авторынка 2025 года – и получают шанс выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Хотите присоединиться к ним? Давайте расскажем, что нужно делать.

В прошлом году в РФ дебютировали 54 новых автомобиля – для вашего удобства мы разбили их на 10 классов. Надо сказать, что обычно мы оцениваем только новые модели или принципиально отличающиеся модификации, не принимая в расчет пополнение списка комплектаций или изменения в моторной гамме. Но для 2025 года сделали исключение, добавив в список уже известные модели, прошедшие переименование специально под наш рынок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Впрочем, в классе внедорожников, который мы решили показать вам для примера, таковых нет – список предельно простой и понятный. Вот какие новинки появились в 2025-м:

Лада Нива Спорт, универсал, 122 л. с., полный привод
BAIC BJ60, универсал, 163 л. с., полный привод
BAW 212, универсал, 238 л. с., полный привод
KGM Rexton, универсал, 225 л. с., полный привод
Oting Palasso, хардтоп-пикап, 218 л. с., полный привод
Tank 400, универсал, 245 л. с., полный привод

Запамятовали, что такое KGM? Никогда не слышали про Oting? Пропустили, чем успела прославиться Нива Спорт? Не беда! Проходите по приложенным выше ссылкам и набирайтесь знаний – мы об всем подробно и интересно написали. А потом – оставляйте голос за понравившуюся машину прямо под этой публикацией (интересно же узнать, кто лидер симпатий народа) и переходите к большому онлайн-голосованию. Там вы сможете выбрать своего фаворита в каждой из 10 категорий – давайте вместе решим, какие дебютанты прошлого года достойны звания лучших!

И да, вы все правильно поняли: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross Гран-при

Важно! Для участия в розыгрыше приза оставьте свои контакты при голосовании, чтобы мы могли вас найти и сообщить хорошие новости.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
  • Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
  • Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
  • Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
30 декабря
Лучший внедорожник 2025 года — это...
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Количество просмотров 29
07.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0