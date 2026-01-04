#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?
4 января
Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?
Эксперты «За рулем» раскрыли особенности работы...
На таком — хоть на Северный полюс! Крутые машины из СССР
4 января
На таком — хоть на Северный полюс! Крутые машины из СССР
Названы советские седельные тягачи с самыми...
Молодые китайцы резко сменили автомобильные предпочтения
4 января
Молодые китайцы резко сменили автомобильные предпочтения
Китайские покупатели первой машины делают...

Этот советский «зверь» легко рвзгонялся до 220 км/ч

«За рулем» вспомнил спорткар Москвич-Г2, который устанавливал рекорды скорости

Рекомендуем
«Машины с большой буквы»: московские звезды автоспорта 1960-х

Рекордно-гоночный автомобиль Москвич-Г2 с задним расположением двигателя и обтекаемым алюминиевым кузовом был построен в конце 50х годов.

Для участия в рекордных заездах устанавливали обтекаемый кожух кабины. По имеющимся сведениям, с 70сильным мотором объемом 1358 см³ машина разгонялась примерно до 223 км/ч.

Москвич-Г2
Москвич-Г2
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Самые быстрые спорткары СССР мы собрали тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 13
04.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0