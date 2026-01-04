Этот советский «зверь» легко рвзгонялся до 220 км/ч

«За рулем» вспомнил спорткар Москвич-Г2, который устанавливал рекорды скорости

Рекордно-гоночный автомобиль Москвич-Г2 с задним расположением двигателя и обтекаемым алюминиевым кузовом был построен в конце 50‑х годов.

Для участия в рекордных заездах устанавливали обтекаемый кожух кабины. По имеющимся сведениям, с 70‑сильным мотором объемом 1358 см³ машина разгонялась примерно до 223 км/ч.

Москвич-Г2

