Этот советский «зверь» легко рвзгонялся до 220 км/ч
«За рулем» вспомнил спорткар Москвич-Г2, который устанавливал рекорды скорости
Рекордно-гоночный автомобиль Москвич-Г2 с задним расположением двигателя и обтекаемым алюминиевым кузовом был построен в конце 50‑х годов.
Для участия в рекордных заездах устанавливали обтекаемый кожух кабины. По имеющимся сведениям, с 70‑сильным мотором объемом 1358 см³ машина разгонялась примерно до 223 км/ч.
Москвич-Г2
13
04.01.2026
