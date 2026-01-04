#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?
4 января
Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?
Эксперты «За рулем» раскрыли особенности работы...
На таком — хоть на Северный полюс! Крутые машины из СССР
4 января
На таком — хоть на Северный полюс! Крутые машины из СССР
Названы советские седельные тягачи с самыми...
Молодые китайцы резко сменили автомобильные предпочтения
4 января
Молодые китайцы резко сменили автомобильные предпочтения
Китайские покупатели первой машины делают...

Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?

Эксперты «За рулем» раскрыли особенности работы моторов с прямым впрыском топлива

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин разъяснили, чем отличаются двигатели с прямым и распределенным впрыском топлива, а также ответили на вопрос, стоит ли доверять надписи на лючке бензобака современных китайских автомобилей.

Рекомендуем
Может ли бензин стареть — мифы, ГОСТы и реальность

У моторов с прямым впрыском топлива есть свои особенности, в частности, они требовательны к качеству бензина.

Но нужен ли для таких машин какой-то специальный бензин? Или для беспроблемной эксплуатации достаточно не скупиться на 98-й и 100-й? И почему на лючках бензобаков современных «китайцев» с моторами с непосредственным впрыском указан всего лишь 92-й?

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Не все автовладельцы четко представляют себе, какой именно впрыск работает в их моторах, прямой или распределенный. А разница есть – и существенная.

Распылители форсунок моторов с непосредственным впрыском находятся прямо в цилиндре, работая под давлением до 250 бар – это почти на два порядка больше, чем при распределенном впрыске. Распылители под влиянием высоких температур и давления больше склонны к закоксовыванию, особенно если топливо «не той свежести». Загрязнений очень боится и топливный насос высокого давления с его микронными зазорами.

Современный мотор с непосредственным впрыском – это почти всегда наддувный агрегат. Помимо сжатия воздушного заряда в поршневой части, воздух еще предварительно сжимается в компрессоре. И никакой интеркулер не приведет температуру воздушного заряда к более низкой, характерной для безнаддувных двигателей. Повышенный температурный режим также влияет на работу мотора и его системы впрыска.

Камера сгорания двигателя с прямым впрыском топлива

Вся эта нежная конструкция, будучи в исправном состоянии, позволяет добиться экономичности и экологичности мотора, которые недоступны распределенному впрыску. Но только при безукоризненном качестве технических жидкостей – от бензина до масла.

Рекомендуем
Разорила бы современного автомобилиста заправка на советской АЗС?

Никаких специальных бензинов для таких моторов не существует. Однако чистота топлива имеет решающее значение, поэтому надо заправляться исключительно на брендовых заправках – на АЗС так называемых вертикально интегрированных нефтяных компаний (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз и так далее) вероятность нарваться на дрянной бензин по определению ниже, чем в иных местах.

Дополнительные рекомендации по эксплуатации автомобилей с моторами с непосредственным впрыском – в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Для прямого впрыска» из журнала «За рулем» № 1 за 2026 год.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
04.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0