Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?

Эксперты «За рулем» раскрыли особенности работы моторов с прямым впрыском топлива

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин разъяснили, чем отличаются двигатели с прямым и распределенным впрыском топлива, а также ответили на вопрос, стоит ли доверять надписи на лючке бензобака современных китайских автомобилей.

У моторов с прямым впрыском топлива есть свои особенности, в частности, они требовательны к качеству бензина.

Но нужен ли для таких машин какой-то специальный бензин? Или для беспроблемной эксплуатации достаточно не скупиться на 98-й и 100-й? И почему на лючках бензобаков современных «китайцев» с моторами с непосредственным впрыском указан всего лишь 92-й?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Не все автовладельцы четко представляют себе, какой именно впрыск работает в их моторах, прямой или распределенный. А разница есть – и существенная.

Распылители форсунок моторов с непосредственным впрыском находятся прямо в цилиндре, работая под давлением до 250 бар – это почти на два порядка больше, чем при распределенном впрыске. Распылители под влиянием высоких температур и давления больше склонны к закоксовыванию, особенно если топливо «не той свежести». Загрязнений очень боится и топливный насос высокого давления с его микронными зазорами.

Современный мотор с непосредственным впрыском – это почти всегда наддувный агрегат. Помимо сжатия воздушного заряда в поршневой части, воздух еще предварительно сжимается в компрессоре. И никакой интеркулер не приведет температуру воздушного заряда к более низкой, характерной для безнаддувных двигателей. Повышенный температурный режим также влияет на работу мотора и его системы впрыска.

Камера сгорания двигателя с прямым впрыском топлива

Вся эта нежная конструкция, будучи в исправном состоянии, позволяет добиться экономичности и экологичности мотора, которые недоступны распределенному впрыску. Но только при безукоризненном качестве технических жидкостей – от бензина до масла.

Никаких специальных бензинов для таких моторов не существует. Однако чистота топлива имеет решающее значение, поэтому надо заправляться исключительно на брендовых заправках – на АЗС так называемых вертикально интегрированных нефтяных компаний (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз и так далее) вероятность нарваться на дрянной бензин по определению ниже, чем в иных местах.

Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Для прямого впрыска» из журнала «За рулем» № 1 за 2026 год.