Может ли бензин стареть — мифы, ГОСТы и реальность

Меняется ли состав бензинов с возрастом и какие АЗС предпочитают россияне

Когда наступает старость

Применительно к людям, единого взгляда на старость нет. Например, средний американец начинает чувствовать себя старым в возрасте 47 лет. В ООН полагают, что старость – это период после 65 лет. Средний россиянин называет возраст 70,7 лет. Автор данной статьи полагает, что старость – это состояние, при котором пропадает желание что-либо творить.

А что можно сказать про старение бензина? Да и стареет ли он вообще?

Срок годности бензина

В отличие от человека, у бензина есть четкий официальный критерий его годности. Цитируем ГОСТ 32513-2013:

«10.2 Гарантийный срок хранения бензинов всех марок – 1 год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения бензин анализируют перед каждым применением на соответствие требованиям настоящего стандарта».

Согласно ГОСТ, изготовитель гарантирует соответствие качества бензинов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Реальные сроки годности бензинов

В один год хранения никто из автомобилистов не верит, считая, что это страшилка для тех, кто закупает топливо впрок.

На практике известны многочисленные примеры того, как в ход шли канистры с топливом многолетней давности.

В баках многих заброшенных машин обычно сохранялось топливо, позволяющее пустить-таки мотор после многолетнего бездействия. Неужели ГОСТ врет?

Нет, стандарт не врет. Просто он предусматривает все факторы, способные повлиять на исходные параметры бензина, а потому и определяет минимально допустимые сроки, гарантирующие его годность.

Негативных факторов довольно много – высокая температура, повышенная влажность и даже воздействие ультрафиолета. В итоге начинают распадаться присадки, образуются смолы, снижается октановое число и так далее.

Считается, что бензин в баке сохраняется всего год-другой, незначительно теряя свойства за счет летучести отдельных фракций. Потребители в это не особенно верят.

Пустится ли мотор с просроченным бензином? Почти наверняка – да: пустится и будет работать! Однако при этом возможен ряд неприятностей. Продукты окисления спровоцируют появление отложений на клапанах и поршнях, лаки и смолы начнут забивать форсунки, топливный расход увеличится и так далее.

Современный мотор – гурман, придирчивый к тому, чем его кормят. Это древнему всеядному ГАЗ-66 все было одинаково вкусно.

Зимний, межсезонный и летний бензины

Еще одна неприятность возможна при использовании «несезонного» бензина.

Конечно, обладатели бензиновых машин не заморачиваются на АЗС с выбором зимнего или летнего топлива. Между тем действующий стандарт предусматривает производство 10 различных классов бензинов по степени испаряемости.

Два класса бензина относятся к летним, четыре – к межсезонным, и четыре – к зимним. Так вот, при использовании зимой летнего бензина с его относительно низкой испаряемостью мотор в сильный мороз может не пуститься. А применение зимнего топлива летом чревато образованием паровых пробок, что особенно неприятно для карбюраторных машин и мотоциклов.

Что касается конкретных сроков применяемости тех или иных бензинов, то отметим, что соответствующее приложение к стандарту сегодня носит лишь рекомендательный характер.

Раньше бензин был лучше?

Как ни странно звучит, но нынешний бензин теряет исходные характеристики быстрее, чем его прадедушка с тетраэтилсвинцом. В 1970-х годах срок хранения бензинов с октановым числом от 93 до 98 составлял:

24 месяца для северной зоны,

18 месяцев для средней зоны,

6 месяцев для южной зоны.

Современный стандарт, как уже отмечалось, говорит о том, что гарантийный срок хранения любого бензина – всего год со дня изготовления. Октановые числа при этом роли не играют.

Чей бензин лучше

