Особенности возрастного поведения: за рулем водители 60+

Растущая доля пожилых людей во всех промышленно развитых странах ведет к увеличению числа немолодых водителей.

В России такая статистика недоступна, но, например, в Германии более 10 миллионов обладателей водительских прав старше 60 лет (при численности населения страны более 83 млн). Сейчас уже даже выделяют группу «молодых пожилых людей» в возрасте от 60 до 75 лет, и в перспективе это высоко моторизованное поколение сохранит водительские права и автомобили по мере взросления, а значит, необходимо понимать особенности поведения возрастных водителей.

Возрастные проблемы и их компенсация

Все мы не молодеем, а с годами еще и приобретаем различные заболевания, которые могут плохо сочетаться (или совсем не сочетаться) с безопасным управлением автомобилем. Это сосудистые проблемы, ухудшение подвижности суставов. С возрастом труднее поворачивать шею, чтобы оценить обстановку вокруг автомобиля, снижается внимательность, быстрота реакции, хуже становится зрение, что подчас приводит к аварийным ситуациям на дороге. Кроме того, пожилые люди не всегда адекватно оценивают свою способность управлять автомобилем.

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Означает ли это, что со временем все мы становимся опаснее за рулем, потому что «уже не те»? Однозначного вывода здесь сделать нельзя. Вопреки распространенному мнению, что автомобилисты старшего возраста, в среднем, становятся виновниками большего количества серьезных аварий, статистика говорит об обратном. По данным Федерального статистического управления Германии, люди в возрасте 65 лет и старше были ответственны за 17,5% несчастных случаев с травмами, причиненными водителями автомобилей в 2020 году. Другими словами, меньше несчастных случаев, чем соответствует их доля среди населения, составляющая около 22%.

Дело в том, что ухудшение навыков успешно компенсируется другими данными. Так, для категории 60+ характерно наличие значительного водительского стажа и опыта эксплуатации различных авто.

Обратимся к специфике обращения старшего поколения со своими автомобилями.

Мнение эксперта

, директор по сервису компании АВТОDOM Алтуфьево:

— Возрастные россияне, по сравнению с молодыми, более внимательно относятся к своим автомобилям, стараясь поддерживать их в хорошем состоянии максимально длительное время.

Данная особенность объясняется нежеланием проводить внеплановый ремонт транспортного средства.

Жизненный опыт возрастных автовладельцев, чья молодость прошла во времена СССР, где поиск и замена основных автомобильных агрегатов представляли собой существенную проблему, говорит им о том, что стоит бережно относиться к своему автомобилю. Еще одна причина особого отношения взрослых автолюбителей к собственному авто — восприятие его как «друга» или «члена семьи», поддержание жизнеспособности которого обладает особой важностью не только с сугубо практической, но и с психологической точки зрения.

При этом личному комфорту возрастные автолюбители не придают сопоставимого значения. Так, россияне в возрасте от 60 лет и со стажем более 40 лет реже остальных прогревают или кондиционируют салон с помощью автозапуска — они, в среднем, заводят авто удаленно лишь в 4% поездок.

Поведение на дороге

Поведение автовладельцев категории 60+ также отличается определенными особенностями. По статистике, которой располагает АВТОDOM Алтуфьево, автомобилисты старшего возраста проводят за рулем на 30% меньше времени и проезжают меньшие расстояния (на 24%), чем более молодые автолюбители.

Исследования российских психологов говорят о том, что в плотном транспортном потоке автовладельцы старше 60 лет ведут себя более вежливо и уравновешенно по сравнению с другими участниками дорожного движения, реже нарушают ПДД. Согласно исследованию «Лаборатории умного вождения», проведенного на основе данных телематики автомобилей, возрастные россияне совершают всего 6,3 резких ускорения на 100 км пути, тогда как молодежь до 24 лет — свыше 15. Опытные автолюбители на 23% реже превышают скорость и получают на 13% меньше штрафов по сравнению с возрастной категорией от 41 до 50 лет. Серьезные различия непосредственно связаны с психологическими особенностями людей пожилого возраста (спокойствие, уравновешенность, опыт и т.д.).

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Это подтверждается и зарубежными исследованиями. По мнению экспертов немецкого автомобильного клуба ADAC, решающим фактором для безаварийного участия в дорожном движении является не возраст, а состояние здоровья и стаж вождения. Для пожилых людей обычно характерен адаптированный к ситуации и ожидаемый стиль вождения: они избегают рискованных маневров и держатся на большей дистанции. При таком уравновешенном и самокритичном поведении за рулем возрастные «потери» часто могут быть адекватно компенсированы. Например, многие пожилые люди избегают ночных поездок и поездок по автомагистралям, водят машину более осторожно. Кроме того, способность управлять автомобилем, которой учились и практиковали много лет, ухудшается только при значительных функциональных потерях.

Таким образом, общий вывод о пригодности к вождению недопустимо делать только на основании возраста. Однако эксперты все же советуют самокритично относиться к своим навыкам вождения. Причем это относится ко всем автомобилистам — независимо от возраста, говорит дорожный психолог немецкого автоклуба ADAC Ульрих Кьеллино.

Найти время на разговор с врачом

Ясное восприятие действительности, способность реагировать и постоянное внимание — главные предпосылки безопасного вождения. Однако с годами работоспособность может ухудшаться, чаще всего это не происходит внезапно, а проявляется постепенно. Помимо изменений, вызванных естественным процессом старения, многие болезни и лекарства могут отрицательно сказаться на безопасном вождении. При обнаружении проблем со здоровьем необходимо обратиться за консультацией к своему лечащему врачу. У него вы можете узнать о подходящих профилактических мерах, например, для поддержания подвижности суставов шеи при взгляде через плечо или для тренировки когнитивных навыков, понять, позволяет ли ваше зрение безопасно управлять автомобилем.

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Нельзя недооценивать важность лекарств, обеспечивающих жизнедеятельность пожилых людей. После 60 уже многие принимают ряд препаратов пожизненно, и нужно понимать, как они влияют на поведение. Если даже все в порядке, проблемы могут возникнуть при назначении новых препаратов, увеличении дозы или взаимодействии с другими лекарствами. Анальгетики, гипотензивные, противодиабетические и другие препараты могут оказывать влияние на поведение человека за рулем.

При оценке способности пожилых пациентов управлять автомобилем врач обязан взвесить все за и против, выбрав между правом на индивидуальную мобильность и возможной угрозой общей безопасности дорожного движения.

К чему готовиться?

Медики предупреждают — в ближайшие два-три десятилетия существенно увеличится число возрастных автовладельцев, что вызвано общим старением населения Европы, и Россия тут не исключение. Однако не стоит ожидать неконтролируемого роста числа ДТП по вине водителей старше 60 лет, поскольку эти люди не склонны к опасному вождению.

Тем не менее, в обществе периодически поднимается вопрос о проведении регулярных профилактических медосмотров для пожилых автовладельцев, чтобы своевременно выявлять проблемы со здоровьем, которые препятствуют безопасному передвижению на автомобиле. Если обратиться к мировой практике, то, например, в Италии автолюбители обязаны подтверждать право управлять автомобилем (по медицинским показаниям) каждые пять лет после наступления 50 лет, а после 75 лет — каждые три года. В Южной Корее собираются использовать симуляторы виртуальной реальности, чтобы определять, могут ли пожилые люди и дальше водить машину. Внедрить виртуальные тесты собираются к 2025 году, полагая, что компьютер сможет дать более объективную оценку состояния навыков водителя.

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Представители поколения 60+ оказывают на трафик не меньшее влияние, чем водители других возрастных категорий. Они используют автомобили в соответствии со своими предпочтениями и образом жизни, которые могут не совпадать с жизненными установками «миллениалов» или «зумеров». Автомобильная индустрия должна исследовать и учитывать потребности этой группы водителей, которых на дорогах с каждым годом становится все больше. А сами возрастные водители обязаны трезво оценивать свои навыки и возможности — это необходимо для обеспечения их личной безопасности и безопасности на дорогах в целом.

Благодарим за помощь в подготовке материала АВТОDOM Алтуфьево.

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