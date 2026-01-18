Очень нужный мост: почему за него наказали губернатора?
«За рулем» рассказал историю строительства Каменного моста в Воронеже
Каменный (он же «горбатый») мост в Воронеже был построен в 1826 году на пересечении нынешних улиц Карла Маркса и Чернышевского.
Последняя долгое время не имела мощения, а потому периодически размывалась дождями, превращая перекресток в подобие канавы.
Оптимальным решением проблемы два века назад стало возведение арочного кирпичного моста.
За его постройку без согласования свыше губернатор получил выговор и штраф. Но впоследствии штраф всё же отменили, поскольку симпатичный и полезный мост пришелся городу очень кстати.
Каменный мост в Воронеже
