Очень нужный мост: почему за него наказали губернатора?

«За рулем» рассказал историю строительства Каменного моста в Воронеже

Каменный (он же «горбатый») мост в Воронеже был построен в 1826 году на пересечении нынешних улиц Карла Маркса и Чернышевского.

Последняя долгое время не имела мощения, а потому периодически размывалась дождями, превращая перекресток в подобие канавы.

Оптимальным решением проблемы два века назад стало возведение арочного кирпичного моста.

За его постройку без согласования свыше губернатор получил выговор и штраф. Но впоследствии штраф всё же отменили, поскольку симпатичный и полезный мост пришелся городу очень кстати.

Каменный мост в Воронеже

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

