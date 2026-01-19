Каким был самый популярный кузов легковых автомобилей Советской армии

#
Тема армейских автомобилей – огромная, разноплановая и многогранная. В этот раз взглянем лишь на очень небольшую, но интересную часть армейского автопарка: легковые автомобили Красной и Советской армии – повседневные и парадные.

Первым отечественным штабным и командирским автомобилем стала, разумеется, первая отечественная массовая легковая модель — 40-сильный ГАЗ-А – копия американского Форда. В Красной армии служили и пикапы на базе ГАЗ-А – ГАЗ-4.
ГАЗ-М1 с 50-сильным двигателем сменил ГАЗ-А. «Эмка» прошла всю войну и успела послужить еще в первые послевоенные годы. Воевали и пикапы ГАЗ-М415, и совсем немного полноприводных седанов и пикапов.
Самый массовый командирский и штабной автомобиль Красной армии времен Великой Отечественной – американский Willys MB. Полноприводные машины с 52-сильным двигателем пользовались у водителей и офицеров прекрасной репутацией. Немало ленд-лизовских машин позднее долго служили частникам. Виллисы участвовали в Параде Победы летом 1945-го.
Автомобилей ГАЗ-64, -67 и -67Б до весны 1945-го сделали совсем немного. Основная армейская карьера «газиков» с 54-сильными моторами и полным приводом, которые шоферы называли «Иван Виллис», пришлась уже на послевоенные годы. Машины делали до 1953 года и всего изготовили 92 843 экземпляра.
1 мая 1941 года в параде на Красной площади участвовал кабриолет ЗИС-102. Но ехал он перед колонной артиллеристов. А принимали парады до осени 1953 года только на лошадях. Первым автомобилем, удостоившимся этой чести, стал ЗИС-110Б в специальном исполнении — с поручнем, за который держались при движении.
ГАЗ-69 – один из самых массовых и «долгоиграющих» повседневных автомобилей Советской армии. Грубоватую, но непритязательную машину с 52-сильным мотором и полным приводом многие и сейчас вспоминают с теплотой. В парадах на Красной площади такие машины тоже участвовали, но не в главной роли.
Начиная с 1953 года главные парады страны в Москве принимали всегда на автомобилях московского завода имени Сталина, потом – имени Лихачева. Парадных ЗИЛ-111В сделали три: два основных и один запасной. На машине стоял огромный по меркам того времени 200-сильный мотор и двухступенчатая автоматическая коробка передач.
В провинции также хотели иметь более нарядные, чем «газики», парадные машины. Поэтому кое-где парады стали принимать на Победах. Причем помимо заводских кабриолетов, у которых скатывалась крыша, но оставались стойки кузова, на армейских ремзаводах делали и такие – «резаные» кабриолеты.
Следующей машиной «малых» парадов были Волги ГАЗ-21, тоже превращенные умелыми армейскими руками в кабриолеты.
Сколько поколений срочников и кадровых старшин, прапорщиков и офицеров ездили на УАЗ-469, чинили их, хвалили за проходимость, корили за поломки. Участвовали «уазики» и в парадах на Красной площади, но, разумеется, в общем строю.
Традиционно серые ЗИЛ-117В уже с 300-сильными 7,7-литровыми двигателями работали на парадах все 1970-е годы.
ГАЗ-24 в парадном открытом варианте. Подобные кабриолеты делали и из более поздних моделей Волги, в частности ГАЗ-3102 и даже ГАЗ-3110.
Последний парадный ЗИЛ эпохи СССР. ЗИЛ-41044 выезжал на Красную площадь начиная с 1980-х годов.
На ЗИЛах принимали парады на Красной площади, а для других крупных городов изготовили пятнадцать кабриолетов ГАЗ-14-05 Чайка.
Российский парадный ЗИЛ-41041АМГ. По виду – развитие модельного ряда завода имени Лихачева, но с деталями интерьера и агрегатами концерна GM. Двигатель 6-литровый 304-сильный, коробка передач – 6-ступенчатый автомат.
