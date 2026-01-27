«Краснокнижные» Чайки: дрезина, катафалк, ландо и другие

Опубликованы фото редких модификаций ГАЗ-13

В Советском Союзе ГАЗ‑13, серийный выпуск которого начали в 1959 году, наряду с ЗИЛ‑111 стал одним из главных автомобилей страны, символом власти.

В личной собственности Чаек, конечно, не было: эти машины прикрепляли к руководителям рангов министра или секретаря обкомов. Но не только: на Чайках фирмы «Интурист» возили почетных гостей страны, в том числе звезд кино и эстрады. В крупных городах ГАЗ‑13 можно было заказать и на свадьбу. А еще ГАЗ-13 выполняли и другие функции, о которых мы рассказываем ниже.

Чайки из Красной книги

­На базе ГАЗ‑13 сторонние предприятия делали оригинальные мелкосерийные и единичные автомобили.

Санитарные универсалы ГАЗ‑14С для обслуживания высокопоставленных чиновников строили в Риге на заводе РАФ из стандартных седанов. Заднюю дверь универсала и иные оригинальные детали ГАЗ‑13С изготавливали в Латвии. Сделали чуть больше пары десятков таких машин.

Два фургона-катафалка на базе ГАЗ‑13С построили по заказу Вьетнама. Машины, предназначали для вывоза тела основателя социалистического Вьетнама Хо Ши Мина из мавзолея в секретное хранилище в случае войны. Чайка с кузовом ландо – с открывающейся над задней частью салона крышей – продукт не Горьковского завода, а некоего стороннего, возможно, армейского предприятия.

Операторские автомобили ГАЗ‑13 ОСАД для киносъемок с обрезанной сзади крышей и съемными площадками спереди и сзади делали на черниговском заводе «Кинотехника». ГАЗ‑13 в крупных городах служили и в пожарной охране, выезжали на крупные пожары в качестве штабных автомобилей.

Чайки перелетные

ГАЗ‑13 поставляли в социалистические страны. В некоторых автомобили переделывали.

В ГДР изготовили как минимум четыре универсала, похожие на рижские ГАЗ‑13С. Помимо санитарных, существовали киносъемочные машины с большими люками в крыше.

Чайки с кузовами, представляющие собой нечто среднее между ландо и пикапом, делали для торжественных кортежей и парадов. Такие машины существовали, в частности, в ГДР. В Венгрии на основе ГАЗ‑13 построили дрезину, которая, видимо, возила высокое железнодорожное начальство.

Чайки-актрисы

В кино Чайки обычно подчеркивали высокий государственный статус пассажиров. Впрочем, бывали и исключения.

«Русский сувенир», режиссер Григорий Александров, 1960 год. Одна из опытных двухцветных Чаек демонстрировала могущество Советского Союза. «Укрощение огня», режиссер Даниил Храбровицкий, 1972 год. В этой картине Чайка – персональный автомобиль генерального конструктора космических аппаратов Андрея Башкирцева. Прототипом героя был, конечно же, Сергей Королев.

«Тридцать три», режиссер Георгий Данелия, 1965 год. В комедийном гротесковом фильме герой, которого собираются отправить в космос для контакта с инопланетянами, приезжает на Чайке в сопровождении мотоциклистов в маленький городок попрощаться с семьей. Руководство советского кино сочло эту сцену пародией на кортежи при встрече космонавтов. Фильм многие годы не показывали. «Приключение с большим автомобилем» (оригинальное название Einfach Blumen aufs Dach – «Просто положи цветы на крышу»), режиссер Роланд Эме, ГДР, 1980 год. В комедийной картине подержанную Чайку почему-то покупает простая многодетная семья, для которой Trabant уже мал. С огромной машиной в фильме связан ряд ­комедийных коллизий.

