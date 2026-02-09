Очень эффективные тормозные диски — почему их не ставят на все авто?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Зачем тормозные диски иногда делают из углерода?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:
– Такая технология применяется для уменьшения массы тормозного механизма и повышения эффективности торможения.
Так, диски для Формулы‑1 выпекают из чистого углерода плотностью около 1,7 кг/дм3. Они получаются вчетверо легче привычных чугунных. Отметим, что при рабочей температуре 350 °C такие диски обеспечивают коэффициент трения с колодками до 0,7 – примерно как у кирпича по неструганой доске. Это вдвое больше по сравнению с «гражданскими» тормозами.
Углерод‑керамические диски дорожных спорткаров (например, Porsche) существенно тяжелее (плотность – 2,3 кг/дм3), зато они не требуют такого прогрева. А главный минус подобных тормозных дисков очевиден – высокая стоимость. Поэтому применять их в обычных автомобилях, условия эксплуатации которых далеки от экстремальных, нет никакого смысла.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- Хороший способ избавиться от стука тормозных суппортов описан тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube