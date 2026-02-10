Как выбрать люльку и детское автокресло — подробный гайд

Опубликована инструкция по перевозке детей и выбору удерживающего устройства

Согласно ПДД РФ (пункт 22.9), перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля допускается только с использованием детских удерживающих устройств (автолюльки, автокресла), соответствующих весу и росту ребенка. С 7 до 11 лет (включительно) – на заднем сиденье с использованием удерживающих устройств или штатных ремней безопасности, а на переднем – только в удерживающем устройстве. Запрещено использовать не сертифицированные адаптеры и направляющие лямки.

Недавно штрафы значительно повысили. С 9 января 2026 года по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей водители-физлица заплатят 5000 руб. (ранее 3000 руб.), должностные лица – 50 000 руб., юридические лица и ИП – 200 000 руб. (ранее 100 000 руб.). Самозанятые таксисты приравнены к должностным лицам – тоже 50 000 руб. Соблюдение правил – вопрос не только кошелька, но и жизни ребенка.

Люлька для самых маленьких: группа 0+ (до 13 кг, примерно до 12–15 месяцев)

Новорожденным и малышам до года (а часто и до 1–1,5 лет) нужна автолюлька группы 0+. Она устанавливается строго против хода движения, чтобы снизить нагрузку на шею при фронтальном ударе. Лучшее место – заднее сиденье. Если ставите спереди (например, в машине без задних подушек или при отсутствии других пассажиров), обязательно отключите фронтальную подушку безопасности – иначе она может травмировать ребенка.

Автокресло для малышей и дошкольников: группы 0+/1 или 1 (от рождения до 4–7 лет)

Детей можно перевозить на переднем сиденье только в удерживающем устройстве (люлька или кресло), соответствующем возрасту и весу. На заднем сиденье – обязательно кресло до 7 лет. Штатным ремнем без кресла или бустера допускается пристегивать только детей старше 11 лет (рост обычно от 150 см), но эксперты рекомендуют бустер до 12 лет для правильного положения ремня.

Кресло должно иметь сертификат ECE R44/04 или i-Size (R129), боковую защиту, 5-точечные ремни (для младших групп), регулировки наклона и подголовника.

Бустер для подросших детей: группа 2–3 (от 4–15 лет, 15–36 кг, рост 120–150 см)

Когда ребенок вырастает из полноценного кресла (обычно после 4–5 лет и 18 кг), переходят на бустер. Он поднимает ребенка, чтобы штатный ремень проходил по плечу и бедрам, а не по шее и животу. Бустер обязателен, если штатный ремень без него лежит неправильно. Без бустера можно только после 11 лет при росте 150+ см.

Выводы

Выбор детского удерживающего устройства – это инвестиция в безопасность. Начинайте с люльки группы 0+, переходите к универсальному креслу, а потом к бустеру. Всегда проверяйте соответствие весу/росту и правильно устанавливайте. Так вы не только избежите штрафов в 5000 руб., но и максимально защитите ребенка в дороге.

В российских автобусах появятся детские кресла: Минтранс порекомендовал оборудовать детскими креслами автобусы и машины такси.

