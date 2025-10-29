В российских автобусах появятся детские кресла

Минтранс порекомендовал оборудовать детскими креслами автобусы и машины такси

Министерство транспорта подготовило пакет рекомендаций по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми.

«Рекомендуемые меры включают (...) наличие выделенных парковочных мест для семей с детьми вблизи объектов транспортной инфраструктуры (...) обеспечение наличия детских сидений и бустеров в автомобилях такси и автобусах», – говорится в материалах министерства.

По сообщению Минтранса, рекомендации нацелены на «внедрение принципа семейноцентричности в транспортную отрасль страны».

Считается, что такие меры обеспечат комфорт и безопасность при перемещении семей с детьми на общественном транспорте, пишет источник. Помимо этого, документ содержит рекомендации по обучению водителей основам работы с семьями, навыкам общения с родителями и детьми.