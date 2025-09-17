#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Explorer
17 сентября
Ford оставит без работы четверть персонала завода в Европе
Ford сократит 1000 работников завода в Кельне...
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
17 сентября
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на...
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
17 сентября
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
Tesla Cybertruck признан самым безопасным...

Штрафы за неправильную перевозку ребенка вырастут вдвое

Госдума одобрила увеличенные штрафы за перевозку детей без автокресла

На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел.

Рекомендуем
Наказание за неправильную перевозку детей станет жестче

По новым правилам, перевозка ребенка в транспортном средстве без специального удерживающего устройства будет наказываться повышенным административным штрафом: 5 тысяч рублей (вместо 3 т.р.) для физических лиц, 30 тысяч рублей (вместо 25 т.р.) для должностных лиц и 200 тысяч рублей (вместо 100 т.р.) – для юридических лиц. Соответствующие изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ, которая устанавливается ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в марте 2025 года председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Напомним, чтобы не получить штраф за неправильную перевозку ребенка, нужно соблюсти следующие условия: ребенок до 7 лет должен находиться в автолюльке или детском кресле, дети возрастом от 7 до 11 лет могут быть пристегнуты ремнем на заднем сиденье, но обязаны находиться в люльке или автокресле, если едут спереди, а для детей старше 12 лет действуют общие правила пользования ремня безопасности.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 92
17.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0