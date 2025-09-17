Штрафы за неправильную перевозку ребенка вырастут вдвое

Госдума одобрила увеличенные штрафы за перевозку детей без автокресла

На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел.

Рекомендуем Наказание за неправильную перевозку детей станет жестче

По новым правилам, перевозка ребенка в транспортном средстве без специального удерживающего устройства будет наказываться повышенным административным штрафом: 5 тысяч рублей (вместо 3 т.р.) для физических лиц, 30 тысяч рублей (вместо 25 т.р.) для должностных лиц и 200 тысяч рублей (вместо 100 т.р.) – для юридических лиц. Соответствующие изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ, которая устанавливается ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в марте 2025 года председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым.

Напомним, чтобы не получить штраф за неправильную перевозку ребенка, нужно соблюсти следующие условия: ребенок до 7 лет должен находиться в автолюльке или детском кресле, дети возрастом от 7 до 11 лет могут быть пристегнуты ремнем на заднем сиденье, но обязаны находиться в люльке или автокресле, если едут спереди, а для детей старше 12 лет действуют общие правила пользования ремня безопасности.